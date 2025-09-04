English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

NIRF Ranking 2025 : देशातील नंबर 1 चं कॉलेज, विद्यापीठ कोणतं? पाहा संपूर्ण यादी

NIRF Ranking 2025:  केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच राष्ट्रीय संस्था रॅनिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) 2025 ची यादी जाहीर केली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 4, 2025, 05:00 PM IST
NIRF Ranking 2025 : देशातील नंबर 1 चं कॉलेज, विद्यापीठ कोणतं? पाहा संपूर्ण यादी
एनआयआरएफ रॅंकिंग

NIRF Ranking 2025:  केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच राष्ट्रीय संस्था रॅनिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) 2025 ची यादी जाहीर केली. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या विशेष कार्यक्रमात देशातील उत्कृष्ट महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची गुणवत्ता आधारित रॅनिंग समोर आली. यंदाही आयआयटी मद्रासने एकूण श्रेणीत पहिले स्थान कायम ठेवले असून, ही यादी nirfindia.org वर उपलब्ध आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना प्रवेशासाठी योग्य संस्था निवडणे सोपे होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एकूण श्रेणीतील टॉप संस्था

एनआयआरएफ 2025 नुसार, एकूण श्रेणीत आयआयटी मद्रास पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर आयआयएससी बेंगळुरू, आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी कानपूर यांनी क्रमाने दुसरे ते पाचवे स्थान मिळवले. इतर टॉपमध्ये आयआयटी खरगपूर, आयआयटी रुडकी, एम्स दिल्ली, जेएनयू नवी दिल्ली आणि बीएचयू वाराणसीचा समावेश आहे. ही रॅनिंग शिक्षण गुणवत्ता, संशोधन आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित आहे.

विद्यापीठ श्रेणीतील अव्वल संस्था

विद्यापीठ श्रेणीत आयआयएससी बेंगळुरूने पहिले स्थान साधले आहे. त्यापाठोपाठ जेएनयू नवी दिल्ली, मणिपल अॅकॅडेमी ऑफ हायर एज्युकेशन मणिपल, जामिया मिलिया इस्लामिया नवी दिल्ली आणि दिल्ली विद्यापीठ यांनी क्रमांक दोन ते पाच मिळवले. बीएचयू वाराणसी, बिट्स पिलानी, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयंबटूर, जाधवपूर विद्यापीठ कोलकाता आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ हेही टॉप 10 मध्ये आहेत. ही यादी संशोधन आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेवर केंद्रित आहे.

कॉलेज श्रेणीतील टॉप संस्था

कॉलेज श्रेणीत हिंदू कॉलेज दिल्लीने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. मिरांडा हाउस दिल्ली, हंसराज कॉलेज दिल्ली, किरोडिमल कॉलेज दिल्ली आणि सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली हे दुसऱ्या ते पाचव्या स्थानावर आहेत. इतर उल्लेखनीय कॉलेजमध्ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेन्टेनरी कॉलेज कोलकाता, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज नवी दिल्ली, सेंट झेवियर्स कॉलेज कोलकाता, पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज कोयंबटूर आणि पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स कोयंबटूरचा समावेश आहे.

रॅकिंग कशी तपासावी?

एनआयआरएफ 2025 मध्ये 17 श्रेणींचा समावेश आहे, ज्यात अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय इत्यादी येतात. विद्यार्थी nirfindia.org वर जाऊन 'एनआयआरएफ रॅनिंग 2025' लिंकवर क्लिक करून श्रेणीनुसार यादी पाहू शकतात. ही रॅनिंग भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तापूर्ण संस्थांना ओळख देते आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन करते. यंदाच्या रॅनिंगमुळे संस्थांना सुधारणेची संधी मिळते.

FAQ 

प्रश्न: एनआयआरएफ रॅनिंग 2025 कोणत्या संस्थेने जाहीर केली आणि ती कुठे पाहता येईल?

उत्तर: केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने 4 सप्टेंबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे एनआयआरएफ रॅनिंग 2025 जाहीर केली. ही यादी अधिकृत संकेतस्थळ nirfindia.org वर उपलब्ध आहे, जिथे 17 श्रेणीतील टॉप महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची माहिती पाहता येईल.

प्रश्न: एनआयआरएफ 2025 मध्ये कोणत्या संस्थांनी अव्वल स्थान मिळवले?

उत्तर: एकूण श्रेणीत आयआयटी मद्रास प्रथम, आयआयएससी बेंगळुरू दुसऱ्या स्थानावर आहे. विद्यापीठ श्रेणीत आयआयएससी बेंगळुरू अव्वल, तर जेएनयू नवी दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कॉलेज श्रेणीत हिंदू कॉलेज दिल्लीने पहिला क्रमांक मिळवला, त्यानंतर मिरांडा हाउस दिल्ली आहे.

प्रश्न: एनआयआरएफ रॅनिंग 2025 ची यादी कशी तपासावी आणि त्याचा उपयोग काय?

उत्तर: यादी पाहण्यासाठी nirfindia.org वर जा, 'एनआयआरएफ रॅनिंग 2025' लिंकवर क्लिक करा, आणि श्रेणीनुसार टॉप संस्था पाहा. ही रॅनिंग विद्यार्थी आणि पालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्था निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करते आणि शिक्षण क्षेत्रातील उत्कृष्टतेची ओळख देते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
NIRF Ranking 2025 Top Medical CollegesTop Medical Colleges NIRF Ranking 2025NIRF Ranking 2025 Best medical collegesराष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी 2025एनआयआरएफ रँकिंग २०२५ सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज

इतर बातम्या

शुभांगी सदावर्तेने घटस्फोटाची दिली माहिती; पोस्टमधून केला ख...

मनोरंजन