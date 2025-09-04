NIRF Ranking 2025 : देशातील नंबर 1 चं कॉलेज, विद्यापीठ कोणतं? पाहा संपूर्ण यादी

NIRF Ranking 2025: केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच राष्ट्रीय संस्था रॅनिंग फ्रेमवर्क (एनआयआरएफ) 2025 ची यादी जाहीर केली. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या विशेष कार्यक्रमात देशातील उत्कृष्ट महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची गुणवत्ता आधारित रॅनिंग समोर आली. यंदाही आयआयटी मद्रासने एकूण श्रेणीत पहिले स्थान कायम ठेवले असून, ही यादी nirfindia.org वर उपलब्ध आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना प्रवेशासाठी योग्य संस्था निवडणे सोपे होणार आहे.
एनआयआरएफ 2025 नुसार, एकूण श्रेणीत आयआयटी मद्रास पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर आयआयएससी बेंगळुरू, आयआयटी मुंबई, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी कानपूर यांनी क्रमाने दुसरे ते पाचवे स्थान मिळवले. इतर टॉपमध्ये आयआयटी खरगपूर, आयआयटी रुडकी, एम्स दिल्ली, जेएनयू नवी दिल्ली आणि बीएचयू वाराणसीचा समावेश आहे. ही रॅनिंग शिक्षण गुणवत्ता, संशोधन आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित आहे.
विद्यापीठ श्रेणीत आयआयएससी बेंगळुरूने पहिले स्थान साधले आहे. त्यापाठोपाठ जेएनयू नवी दिल्ली, मणिपल अॅकॅडेमी ऑफ हायर एज्युकेशन मणिपल, जामिया मिलिया इस्लामिया नवी दिल्ली आणि दिल्ली विद्यापीठ यांनी क्रमांक दोन ते पाच मिळवले. बीएचयू वाराणसी, बिट्स पिलानी, अमृता विश्व विद्यापीठम कोयंबटूर, जाधवपूर विद्यापीठ कोलकाता आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ हेही टॉप 10 मध्ये आहेत. ही यादी संशोधन आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेवर केंद्रित आहे.
कॉलेज श्रेणीत हिंदू कॉलेज दिल्लीने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. मिरांडा हाउस दिल्ली, हंसराज कॉलेज दिल्ली, किरोडिमल कॉलेज दिल्ली आणि सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली हे दुसऱ्या ते पाचव्या स्थानावर आहेत. इतर उल्लेखनीय कॉलेजमध्ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेन्टेनरी कॉलेज कोलकाता, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज नवी दिल्ली, सेंट झेवियर्स कॉलेज कोलकाता, पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज कोयंबटूर आणि पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स कोयंबटूरचा समावेश आहे.
एनआयआरएफ 2025 मध्ये 17 श्रेणींचा समावेश आहे, ज्यात अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय इत्यादी येतात. विद्यार्थी nirfindia.org वर जाऊन 'एनआयआरएफ रॅनिंग 2025' लिंकवर क्लिक करून श्रेणीनुसार यादी पाहू शकतात. ही रॅनिंग भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तापूर्ण संस्थांना ओळख देते आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन करते. यंदाच्या रॅनिंगमुळे संस्थांना सुधारणेची संधी मिळते.
