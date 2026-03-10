भारतातील 72000000 सेव्हिंग अकाऊंट होल्डर्सना मोठा दिलासा, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा!

Nirmala Sitaraman: देशात सुमारे 72 कोटी बेसिक सेविंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट्स (बीएसबीडीए) आहेत. ही खाती प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) अंतर्गत येतात. ज्यात मिनिमम बॅलन्स न राखल्याबद्दल कोणतीही दंड आकारला जात नाही, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत दिली. या घोषणेमुळे गरीब लोक, छोटे ठेवीदार आणि बँकिंग सेवांपासून दूर असलेल्या लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने ही खाती सुरू केली आहेत. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला बँकिंग सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात. बीएसबीडीए खाती झीरो बॅलन्स म्हणून चालवता येतात, म्हणजे त्यात किमान रक्कम राखण्याची गरज नाही. यात ठेवी, पैसे काढणे, एटीएम वापर यासारख्या मूलभूत सेवा मोफत मिळतात.
ही खाती विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहेत. अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत लिहित उत्तर दिले की, सध्या देशात 72 कोटी बीएसबीडीए खाती आहेत आणि त्यांच्यावर मिनिमम बॅलन्स नसल्याबद्दल कोणताही दंड नाही. या खात्यांमुळे छोट्या ठेवीदारांना बँकिंगचा वापर करण्याची भीती राहत नाही. सरकारचा उद्देश आहे की, प्रत्येकाला बँकिंग सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि आर्थिक समावेशन वाढावे. ही खाती गरीब आणि अनियमित उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी उपयुक्त आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
सरकारने या खात्यांद्वारे गरीब लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याचे धोरण राबवले आहे. हे पाऊल आर्थिक समावेशनासाठी घेण्यात आले आहे. छोट्या ठेवीदारांना बँकिंग सेवा वापरण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हे महत्त्वाचे असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या खात्यांमुळे लोकांना ठेवी ठेवणे, पैसे काढणे आणि इतर सेवा सहज मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
सामान्य सेव्हिंग अकाऊंट आणि चालू खात्यांमध्ये बँका मासिक सरासरी बॅलन्स (एमएबी) राखण्याची अट ठेवतात. जर ग्राहक ही अट पूर्ण करू शकले नाहीत, तर बँका त्यांच्या बोर्ड-मंजूर धोरणानुसार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शुल्क आकारू शकतात. हे शुल्क वाजवी आणि पारदर्शक असावेत. गेल्या 3 आर्थिक वर्षांत (2022-23 ते 2024-25) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मिनिमम बॅलन्स न राखल्याबद्दल सुमारे 8092.83 कोटी रुपये शुल्क गोळा केले. हे रक्कम बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या केवळ 0.23% आहे.
या शुल्कांचा उद्देश उत्पन्न वाढवणे नसून बँकिंग सेवांच्या खर्चाचे संतुलन राखणे आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी अनेक सार्वजनिक बँकांनी सेवा शुल्कांचा आढावा घेतला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने मार्च 2020 पासून बचत खात्यांवर मिनिमम बॅलन्स नसल्याबद्दल दंड पूर्णपणे बंद केला आहे. 2025 मध्ये नऊ सार्वजनिक बँकांनी असे दंड पूर्णपणे काढले, तर दोन बँकांनी ते कमी केले किंवा सुव्यवस्थित केले.
हे पाऊल बँकिंग प्रणालीला अधिक ग्राहककेंद्रित बनवेल आणि देशात आर्थिक समावेशन मजबूत करेल, असे सरकारला वाटते.विशेषतः छोट्या प्रमाणात बचत करणाऱ्या किंवा अनियमित उत्पन्न असलेल्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे. या घोषणेमुळे लाखो लोकांना बँकिंगचा वापर करण्याची प्रेरणा मिळून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.