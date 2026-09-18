/निठारी प्रकरणात निर्दोष सुटलेल्या सुरेंद्र कोळी उचलले टोकाचे पाऊल, देश हादरवणारा हा खटला काय होता?

निठारी प्रकरणातील निर्दोष सुटलेला आरोपी सुरेंद्र कोळी याचा मृतदेह उत्तर प्रदेशातील हरिद्वारमधील गौतम बुद्ध नगर आढळल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हरिद्वारमध्ये त्याचा मृतदेह गळफास लावलेल्या अवस्थेत आढळला. प्रथमदर्शनी त्याने आत्महत्या केलेल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. आता पोलीस यामागील कारणांचा शोध लावत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोळी गेल्या काही दिवसांपासून चहाची टपरी चालवत होता. पोलिसांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना या घटनेची माहिती दिली असून, प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करण्यात येत आहेत.
दरम्यान स्टेशन हाऊस ऑफिसर कुंदन सिंग राणा यांनी सांगितलं की, त्यांना सकाळी ११:३० च्या सुमारास या प्रकरणी फोन आला होता. मृताचे ओळखपत्र तपासले असता, त्याने आपले नाव सुरेंद्र कोळी असे दिल्याचे आढळून आले.
डिसेंबर 2025 मध्ये सुरेंद्र कोळी यांची तुरुंगामधून निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. निठारी प्रकरण हे 29 डिसेंबर 2006 मध्ये नोएडाच्या निठारी भागातील मोहिंदर सिंग पंढेर यांच्या घरामागील गटारात जे काही सापडलं होतं, ज्यामुळे देशाला हादरून सोडलं होतं. या गटारामध्ये तब्बल एक नाही दोन नाही आठ मुलांचे सांगाडे सापडले होते. त्यानंतर या घराभोवतीच्या गटारांमध्ये शोध आणि उत्खनन केल्यानंतर धक्कादायक वास्तव पुढे आहे. तपास यंत्रलेला आणखी अनेक सांगाडे सापडले.
या प्रकरणात पोलिसांनी मोहिंदर सिंग पंढेर आणि त्याचा नोकर सुरेंद्र कोळी यांच्याविरुद्ध एकूण 19 गुन्हे दाखल केले होते. जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात उभे राहले तेव्हा दोन गुन्ह्यांमध्ये पंढेरला दोषी ठरवण्यात आले, तर कनिष्ठ न्यायालयाने सुरेंद्र कोळीला एकूण 13 गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.
पण पुढे ऑक्टोबर 2023 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुराव्यांअभावी सुरेंद्र कोळीला 12 प्रकरणांतून निर्दोष मुक्त केलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्दोष ठरवण्याच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे सुरेंद्र कोळीची सुटका झाली.
VIDEO | Haridwar, Uttarakhand: Surendra Koli, an accused in the Nithari case, was found dead in the Bhupatwala area. Police said he allegedly died by suicide.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
Koli had reportedly been living in Bhupatwala and running a tea stall for the past few days.
Police reached the spot,… pic.twitter.com/9AYUkXh6Eb
देशाला हादरून सोडणाऱ्या या निठारी प्रकरणावर काही वर्षांपूर्वी ओटीटीवर 'सेक्टर ३६' हा चित्रपट आला होता. तो ओटीटीवर मोठ्या प्रमाणात गाजला होता.