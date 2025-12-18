English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ट्रॅफिकची कटकट संपणार, टोल नाक्यावर आता 80च्या स्पीडने जाता येणार; नितीन गडकरींनी केली मोठी घोषणा

Sattelite Based Toll System: देशात सॅटेलाइट टोल सिस्टिम कधी सुरू होणार यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिलं आहे. राज्यसभेत त्यांनी सविस्तर प्रश्नांची उत्तर दिली आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 18, 2025, 07:24 AM IST
ट्रॅफिकची कटकट संपणार, टोल नाक्यावर आता 80च्या स्पीडने जाता येणार; नितीन गडकरींनी केली मोठी घोषणा
Nitin Gadkari says GPS Based Toll System Will Be Operational By 2026

Sattelite Based Toll System: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत टोल सिस्टिमबाबत एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. लवकरच देशभरात सॅटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026च्या अखेरपर्यंत लागू केली जाणार आहे. यामुळं प्रवाशांना टोल नाक्यावर जास्तवेळ थांबावे लागणार नाही तसंच, सरकारलादेखील जास्त महसूल मिळणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी यांनी टोल सिस्टिमबाबत सविस्तर माहिती दिली. टोल कलेक्शनचे नवीन तंत्रज्ञान सॅटेलाइट आणि AI आधारित असेल. त्यामुळं नागरिकांना टोल प्लाझावर जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. यामुळं 1,500 कोटींच्या इंधनाची बचत होईल आणि सरकारच्या महसूलात 6 हजार कोटींची वाढ होईल. टोल नाक्यावरदेखील फारकाळ वाट पाहावी लागणार नाही. 

नितीन गडकरी यांनी सभागृहात म्हटलं की, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) ही चांगली सुविधा असून येथे आधी आपल्याला टोलनाक्यावर पेमेंट करावे लागायचे. यात 3 ते 10 मिनिटांचा वेळ लागायचा. त्यानंतर FasTag मुळं हा वेळ कमी होऊन 60 सेकंदावर किंवा त्यापेक्षा कमी झाला आहे. त्यामुळं सरकारच्या महसूलात कमीत कमी 5 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. FasTagच्या ऐवजी MLFF ही सुविधा आल्यानंतर आता कार जास्तीत जास्त 80 किमी प्रति तास या वेगाने टोल नाका पार करू शकणार आहे. कोणत्याही टोल नाक्यावर थांबायची गरज नाहीये. 

वाहनचालकांना शून्य मिनिटे वाट पाहायला लावणे हे आमचं उद्दिष्ट्य आहे आणि यात AI आणि FasTagच्या बरोबरच सॅटेलाइटच्या मदतीने नंबर प्लेट ओळखता येणार आहे. तसंच, 2026च्या अखेरीस आम्ही हे काम 100 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण करु आणि एकदा का हे काम पूर्ण झाले तर देशाचा महसूल 1,500 कोटी रुपयांची बचत होईल. आमच्या  महसूलात 6 कोटी रुपयांची वाढ होईल आणि टोल चोरीदेखील संपेल, असं नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. 

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, या नव्या टेक्नोलॉजीमुळं लोकांना जास्तीत जास्त मदत मिळेल आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल. 2026 अखेरीस टोल प्लाजावर 80 किमी प्रति तास या वेगाने धावणाऱ्या वाहनांसाठी वेटिंग टाइम शून्य होईल. 

कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणावर स्पष्टच बोलले नितीन गडकरी

जे कंत्राटदार त्यांचे काम योग्यरित्या करत नाहीत त्यांना दोन वर्षांसाठी बंदी घातली जाईल आणि पुढील कोणत्याही निविदांसाठी अर्ज करता येणार नाही.सरकार फक्त राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जबाबदार आहे, राज्य महामार्ग किंवा शहरातील रस्त्यांसाठी नाही. तथापि, राज्य आणि शहरातील रस्त्यांवरील समस्या अनेकदा सोशल मीडियावर अशा प्रकारे चित्रित केल्या जातात की जणू त्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आहे, असं नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
nitin gadkariGPS based toll systemtoll system in indiawhen will GPS based toll system start in indiamost expensive toll in india

इतर बातम्या

बाबा वेंगा आणि नास्त्रेदमस यांनी वर्तवलेल्या 'या'...

विश्व