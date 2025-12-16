English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...अन् CM नितीश कुमार यांनी मुस्लीम महिलेचा हिजाब ओढला, 'डोकं ठिकाणावर आहे का?' विचारत संताप

Nitish Kumar Pulls Down Doctors Hijab: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सरकारी कार्यक्रमात सर्वांसमोर मुस्लिम महिलेचा हिजाब ओढल्याने संताप व्यक्त होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 16, 2025, 09:43 AM IST
Nitish Kumar Pulls Down Doctors Hijab: बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून दहाव्यांदा शपथ घेणारे नितीश कुमार यांची मानसिक स्थिती ठीक आहे का? अशी विचारणा सध्या विरोधक करत आहेत. याचं कारण नितीश कुमार यांनी सरकारी कार्यक्रमात एका मुस्लिम महिलेचा हिजाब तोंडावरुन खाली ओढला. या घटनेचा व्हिडीओ काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यानंतर त्यांच्याविरोधात संतापाची लाट असून, विरोधक त्यांच्या मानसिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जात असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, 74 वर्षीय जेडी(यू) प्रमुख सोमवारी एका कार्यक्रमादरम्यान एका आयुष (आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी) डॉक्टरला प्रमाणपत्र देताना दिसत आहेत. त्यांनी तिला तिचा हिजाब काढण्याची खूण केली. त्या महिलेने प्रतिक्रिया देण्यापूर्वीच, नितीश कुमार यांनी पुढे हात करून तिचा हिजाब खाली खेचला, ज्यामुळे तिचा चेहरा आणि हनुवटी उघडी पडली.

नितीश कुमार यांच्या कृत्यानंतर पाठीमागे उभे काही लोक हसताना दिसत आहेत. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी नितीश कुमार कुमार यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने नितीश कुमार यांच्या कृतीला 'घृणास्पद' म्हणत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. तर आरजेडीने हा त्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या बिघडल्याचा पुरावा आहे का? असा प्रश्न विचारला आगे. 

"नितीशजींना काय झाले आहे? त्यांची मानसिक स्थिती आता पूर्णपणे दयनीय अवस्थेत पोहोचली आहे," असं पक्षाने 'एक्स'वर म्हटलं आहे. आरजेडीचे प्रवक्ते एजाज अहमद म्हणाले की, नितीश कुमार यांनी हिजाब खाली खेचण्याची घटना जेडीयू-भाजप युतीची महिलांप्रती असलेली वृत्ती दर्शवते.

"पडदा पाळणाऱ्या मुस्लिम महिलेच्या चेहऱ्यावरून हिजाब काढून, कुमार यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली जेडीयू आणि भाजप कोणत्या प्रकारचं राजकारण करत आहेत, हे स्पष्ट केलं आहे. महिलेचा बुरखा काढणे, हा एक प्रकारे आपल्या संस्कृतीनुसार जगण्याचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे, जो भारतीय संविधान आणि त्याच्या घटनात्मक प्रणालीद्वारे सर्वांना हमी म्हणून दिला गेला आहे," असं अहमद म्हणाले.

काँग्रेसने कुमार यांच्या कृतीला 'निर्लज्ज' आणि 'घृणास्पद' म्हटलं आहे. "त्यांची निर्लज्जता पाहा - एक महिला डॉक्टर आपले नियुक्तीपत्र घेण्यासाठी आली होती, आणि नितीश कुमार यांनी तिचा हिजाब ओढून काढला. बिहारमधील सर्वोच्च पदावर असलेला माणूस उघडपणे असे घृणास्पद कृत्य करत आहे. याचा विचार करा, राज्यातील महिला किती सुरक्षित असतील? या किळसवाण्या वर्तनाबद्दल नितीश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. ही नीचता अक्षम्य आहे," असं पक्षाच्या एक्स हँडलवर पोस्ट करण्यात आलं आहे.

हार घालण्याचा वाद

नोव्हेंबरमधील बिहार निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी एका सार्वजनिक सभेत एका महिलेला हार घालतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नितीश कुमार यांच्यावर टीका झाली होती. त्यांना असं करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका जेडीयू खासदाराला मुख्यमंत्र्यांनी फटकारले होते.

अशा घटनांचा हवाला देत, जन सुराजचे संस्थापक प्रशांत किशोर आणि इतर अनेक नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी कुमार यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते आणि ते राज्याचं नेतृत्व करण्यासाठी योग्य नाहीत असे म्हटले होते. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

