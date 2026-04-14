Explainer: 21 वर्षांत 10 वेळा मुख्यमंत्री होणारा भारतातील एकमेव नेता; झटक्यात मुख्यमंत्रीपद सोडले, सरकार पडले? देशाच्या राजकारणात खळबळ

21 वर्षांत 10 वेळा मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम रचणारा भारतातील एकमेव नेता. मात्र, 50 वर्षाच्या कारकिर्दीत पहिल्यांचा असा निर्णय घेतला की देशाचे राकारणात खळबळ माजली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 14, 2026, 05:04 PM IST
Nitish Kumar Political Journey : 21 वर्षांत 10 वेळा मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम रचणारा भारतातील एकमेव नेता सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.  50 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत या नेत्याने पहिल्यांचा असा निर्णय घेतला की देशाचे राकारणात खळबळ माजली आहे. हा नेता दुसरा तिसरा कुणी नसून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आहेत.  नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री पद सोडून त्यांनी दिल्लीत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. नितीश कुमार हे राज्यसभा खासदार म्हणून संसदेत एन्ट्री मारणार आहेत. नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यामुळे बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होणार आहे.  

15 एप्रिल रोजी बहिरामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमत मिळवणारे एनडीए सरकार बिहारमध्ये सत्तेत आले. एनडीए सरकार स्थापन होऊन फक्त पाच महिने झाले आहेत. अशातच आता येथे नवीन सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा फक्त सत्ता स्थापनेचा संघर्ष नसून  बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या युगाचा हा अस्त असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

मुख्यमंत्री पद सोडून खासदार होण्याचा नितीश कुमार यांचा धक्कादायक निर्णय

नितीश कुमार यांचा राजकीय प्रवास भारतीय राजकारणातील लक्षवेधी कारकिर्द मानली जाते. नितीश कुमार यांची राजकीय कारकिर्द 50 वर्षांची आहे. दोन दशकांपासून बिहारचे राजकारण त्यांच्याभोवती फिरत आहे. मागील  चार वर्षांपासून नितीश कुमार दरवर्षी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत आहेत. 2005 मध्ये नितीश कुमार पहिल्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून चार वेळा निवडणुका झाल्या आहेत. 10 वर्षात त्यांनी 21 वेळा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. हा स्वतःच एक विक्रम आहे, तर, दुसरीकडे त्यांनी 6 वेळा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला आहे. 10 वेळा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याचा आणि 6 वेळा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा त्यांना विक्रम आजपर्यंत कुणीच मोडू शकलेला नाही.  भारतीय राजकारण्यासाठी एक अद्वितीय विक्रम आहे.  

2000 मध्ये नितीश कुमार  पहिल्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. पण बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने एका आठवड्यातच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर, 2005 मध्ये पुन्हा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, याननंतर खऱ्या अर्थाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्द मजबूत झाली. बिहारची सत्ता आजपर्यंत त्यांच्याभोवती केंद्रित राहिली. यामुळेच ते 10 वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याचा आणि 6 वेळा राजीनामा देण्याचा हा दुहेरी विक्रम नितीश कुमार यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. त्यांच्या जबरदस्त राजकीय खेळीमुळे ते पद सोडल्यानंतरही कायम सत्तेत राहिले. 

बिहारमध्ये राजकीय  वादळं आणि नितीश कुमार  

2005 पासून नितीश कुमार हे बिहारच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू राहिले आहेत. राजीनामा देणे, नवीन आघाड्या बनवणे आणि पुन्हा सत्तेत परतणे, असा त्यांचा राजकीय प्रवास चक्रीय राहिला आहे. यामुळे ते नेहमीच फक्त बिहारच नाही तर देशाच्या राजकारणात नेहमी चर्चेत राहिले. त्यांचा सत्ता मिळवण्याचा हा पॅटर्न त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत लक्षवेधी ठरला. 2010 मध्ये नितीश कुमार यांनी तिसऱ्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र, 2013 मध्ये भाजपसोबतचे त्यांचे संबंध बिघडले.  2014 मध्ये, लोकसभा निवडणुकीचा निकाल अत्यंत धक्कादायक होता.  आपल्या पक्षाच्या खराब कामगिरीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, फेब्रुवारी 2015 मध्ये, जितन राम मांझी यांच्या जागी त्यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 2015 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर, आरजेडीसोबत युती करून त्यांनी पाचव्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली.

काही तासांतच, एनडीए सोबत युती करून सहाव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली

2017 मध्ये, 'महाआघाडी'शी संबंध तोडून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र,  काही तासांतच, एनडीए सोबत युती करून त्यांनी सहाव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि ते पुन्हा सत्तेत आले. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर, त्यांनी सातव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 2022 मध्ये, त्यांनी एनडीए सोडून विरोधी पक्षांसोबत सरकार स्थापन करतपुन्हा राजीनामा दिला आणि आठव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 2024 मध्येही तोच ट्रेंड पुन्हा दिसून आला, जेव्हा त्यांनी महाआघाडी सोडून एनडीएमध्ये पुनरागमन केले. अशाप्रकारे, नितीश कुमार यांनी नवव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. अखेरीस 2025 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर, त्यांनी दहाव्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेऊन एक विक्रम प्रस्थापित केला. 

नितीश कुमार यांचा प्रत्येक राजीनामा हा एक राजकीय डाव 

नितीश कुमारा यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीतील राजीनामे केवळ राजकीय गरज नसून, एक रणनीतिक डाव पेच होते. यामुळे नितीश कुमार यांना आपल्या आघाड्यांची पुनर्बांधणी करून सत्तेत टिकून राहणे शक्य झाले. आकडे गाठून सत्ता मिळवण्यासाठी केलेले नितीश कुमार यांनी केलेले राजकारण आजपर्यंत कुणालाच जमलेले नाही अशी देखील चर्चा आहे.   
नितीश कुमार यांनी फक्त आपल्या पक्षाच्या जोरावर कधीच पूर्ण बहुमत मिळवलेले नाही. नितीश कुमार यांनी 10 वेळा मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम रचला असला तरी त्यांनी फक्त आपल्या पक्षाच्या जोरावर कधीही पूर्ण बहुमत मिळवलेले नाही. त्यांच्या  जनता दल (युनायटेड) पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी नेहमीच आघाडीतील भागीदारांवर अवलंबून राहिला आहे. एनडीए अंतर्गत भारतीय जनता पक्षासोबत असो, किंवा महाआघाडीमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेससोबत असो, आघाड्यांच्या बळावरच नितीश कुमार यांनी कायम सत्ता मिळवली. उदाहरण घायचे असल्यास 2010 मध्ये, जेव्हा त्यांचे सरकार खूप मजबूत मानले जात होते, तेव्हाही विजय केवळ जेडी(यू)ला नव्हे, तर आघाडीला मिळाला होता. 2010  मध्ये जेडी(यू)ने 115 जागा मिळवल्या होत्या. गेल्या 20 वर्षांतील ही जेडी(यू)ची सर्वोत्तम कामगिरी होती, पण सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला 122 हा मॅजिक फिगरचा आकडा ते गाठू शकले नाहीत.  सात जागांसाठी त्यांना आघाडीची मदत घेवून सरकार स्थापन करावे लागले.

नितीश कुमार यांच्या विक्रमाची बरोबरी कुणीच करु शकत नाही? 

2020 मध्ये नितीश कुमार यांच्या पक्षाने अतिशय खराब कामगिरी केली. मात्र, नितीश कुमार यांचे राजकारणातील वजन आणखी वाढत गेले. जागा कमी येत राहिल्या तर नितीश कुमार युत्या आघाड्या करत सत्ता स्थापन करत राहिले आणि मुख्यमंत्रीपद मिळवत राहिले.  10 वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे नितीश कुमार हे भारतातील एकमेव राजकीय नेते ठरले आहेत. तर दुसरीकडे, एकाच मुख्यमंत्री पदावरून सहा वेळा राजीनामा देण्याचा एक वेगळा राजकीय विक्रम देखील त्यांनी बनवला आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

