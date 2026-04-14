भाजपाचा ‘सम्राट’ बिहारमध्ये; सम्राट चौधरी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड

सम्राट चौधरी यांच्या निवासस्थानी भाजप आणि जेडीयू नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यानंतर भाजपाच्या विधानमंडळ दलाची बैठक बोलावण्यात आली.

उर्वशी खोना | Updated: Apr 14, 2026, 06:07 PM IST
उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : बिहारच्या राजकारणात आज मोठा सत्ताबदल घडून आला. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यसभा सदस्यत्व स्वीकारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, राज्यात नव्या सत्तासमीकरणांची वेगाने जुळवाजुळव झाली. भाजपाच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होणार असून, सम्राट चौधरी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली आहे. आज दिवसभर पटना येथे राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. सकाळी नितीश कुमार यांनी विविध अधिकृत बैठका घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी पटना हाय कोर्ट येथे भेट दिली. पुढे त्यांनी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

दरम्यान, एनडीएतील नेत्यांच्या बैठका झपाट्याने पार पडल्या. सम्राट चौधरी यांच्या निवासस्थानी भाजप आणि जेडीयू नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यानंतर भाजपाच्या विधानमंडळ दलाची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत सम्राट चौधरी यांच्या नावावर मुख्यमंत्रीपदासाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजय कुमार सिन्हा यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला सर्व आमदारांनी एकमताने पाठिंबा दिला.

नव्या सरकारचा शपथविधी 15 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ रचनेत भाजपाकडे मुख्यमंत्रीसह 11 मंत्री, तर जेडीयूकडे डिप्टी मुख्यमंत्रीसह 9 मंत्री अशी विभागणी होण्याची चर्चा आहे. डिप्टी मुख्यमंत्रीपदासाठी निशांत कुमार यांचे नाव चर्चेत असून, विजय कुमार सिन्हा यांनाही संधी मिळू शकते. सम्राट चौधरी हे ओबीसी समाजातील प्रभावी नेते म्हणून ओळखले जातात. 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला असून, प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी राज्यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे.

या घडामोडींवर विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. तेजशवी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील आरजेडीने या निर्णयावर टीका करत याला “भाजपाचा सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न” असे म्हटले आहे. या सत्ताबदलामुळे बिहारच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू होत असून, राज्यात पहिल्यांदाच भाजपाचा मुख्यमंत्री सत्तेवर येणार आहे.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

biharBihar new CMBihar Nitish KumarNitish Kumar ResignsNitish Kumar Rajya Sabha

