लाखोंचा आरोग्य विमा असतानाही, तुम्हालाच भरावं लागणार हॉस्पिटल बिल; कॅशलेस उपचार बंद? मग उपचाराचं काय?

Niva Bupa Insurance: एखाद्यावर कधी आणि कुठे रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ होऊ शकते हे कोणीच सांगू शकत नाही. पण जर अशी वेळ आलीच तर पूर्वकाळजी म्हणून आपण आरोग्य विमा काढतो. जेणेकरुन जर रुग्णालयाने हजारो, लाखोंचं बिल जरी दिलं तरी तो खर्च सहजपणे व्हावा अशी अपेक्षा असते. आपातकालीन स्थितीत रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आरोग्य विमा संजीवनीचं काम करत असते. त्यामुळे रुग्णालयाच्या खर्चाबाबत कुटुंबीयदेखील चिंतित नसतात. पण आता असं होणार नाही. हृदयविकाराचा झटका आला तरी रुग्णालयात जाण्यापूर्वी रोख रकमेची व्यवस्था करावी लागेल. अपघात झाला तरी तुटलेल्या हाडांसह पैशांची व्यवस्था करण्यासाठी दबाव येईल. कोट्यवधी रुपयांचा आरोग्य विमा असला तरी उपचारांसाठी तुम्हाला आधी तुमच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतील. एकंदरीत, रुग्णालयात जाण्यापूर्वी तुम्हाला पैशांची व्यवस्था करावी लागेल अशी परिस्थिती निवा बुपाच्या (Niva Bupa) लाखो पॉलिसीधारकांसमोर आली आहे.
निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सने म्हटलं आहे की, त्यांनी संपूर्ण भारतातील मॅक्स हॉस्पिटल्ससाठी कॅशलेस उपचार सुविधा स्थगित केली आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमच्याकडे निवा बुपाचा विमा असेल तर तुम्ही देशभरातील कोणत्याही मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार घेऊ शकणार नाही. विमा कंपनीच्या या निर्णयानंतर, निवा बुपा विमाधारकांना मॅक्स हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधेचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी रोख पैसे द्यावे लागतील.
निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सचे संचालक आणि सीओओ डॉ. भावतोष मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, कंपनीचा मॅक्ससोबतचा करार मे 2025 मध्ये संपला आहे. प्रीमियम रिव्हिजनबाबत दोघांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही. या कराराच्या स्थगितीमुळे कॅशलेस सेवा स्थगित करण्यात आल्या आहेत. डॉ. भावतोष मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, ही समस्या केवळ निवा बुपापुरती मर्यादित नाही तर स्टार हेल्थ अँड केअर हेल्थ, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांनीही मॅक्स हॉस्पिटल्ससोबत कॅशलेस उपचार थांबवले आहेत.
विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमधील वादात विमाधारकांना सर्वात जास्त समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कठीण काळात वैद्यकीय खर्च भागवता यावा यासाठी आपण आरोग्य विमा घेतो. त्या बदल्यात पॉलिसीधारक प्रीमियम भरतात. कॅशलेस उपचार सुविधा बंद झाल्यामुळे, आता रुग्णांना रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी स्वतः पैसे द्यावे लागतील.
कॅशलेस सुविधेअंतर्गत, विमा कंपन्या थेट रुग्णालयात बिल भरता. पण आता यामुळे रुग्णांनाच रुग्णालयाचं बिल भरावं लागणार आहे. त्यांना नंतर बिलं कंपनीला पाठवून क्लेम करावा लागणार आहे.
Niva Bupa च्या माहितीनुसार, विमा धारकांसाठी कॅशलेस सेवा अजूनही देशभरातील त्यांच्या नेटवर्कच्या 10 हजार 400 हून अधिक रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की त्यांनी मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पॉलिसीधारकांसाठी फास्ट-ट्रॅक रिइंबर्समेंट क्लेमच्या प्रक्रियेची सुविधा सुरू केली आहे. विमा कंपन्या सर्व दावे करू शकतात, परंतु कॅशलेस सुविधा बंद केल्याने पॉलिसीधारकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना मोठ्या उपचारांवर ताबडतोब लाखो रुपये खर्च करावे लागतील, जे प्रत्येकालाच जमेल असं नाही.
FAQ
1) आरोग्य विमा (हेल्थ इन्शुरन्स) म्हणजे काय?
उत्तर: आरोग्य विमा हा एक प्रकारचा विमा आहे जो अपघात, आजार किंवा दुखापतीमुळे होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चापासून संरक्षण प्रदान करतो. यामध्ये रुग्णालयात दाखल होणे, शस्त्रक्रिया, औषधे, वैद्यकीय चाचण्या आणि इतर उपचारांचा खर्च समाविष्ट आहे. विमाधारकाने ठराविक प्रीमियम भरल्यानंतर विमा कंपनी या खर्चाची जबाबदारी घेते, ज्यामुळे आर्थिक ताण कमी होतो.
2) आरोग्य विम्याचे प्रकार कोणते आहेत?
उत्तर:भारतात खालील प्रकारच्या आरोग्य विमा योजना उपलब्ध आहेत:वैयक्तिक आरोग्य विमा: एका व्यक्तीसाठी कव्हरेज, जसे की SBI जनरलचा आरोग्य प्लस.
कौटुंबिक फ्लोटर विमा: संपूर्ण कुटुंबाला (पती/पत्नी, मुले, पालक) एकाच पॉलिसीअंतर्गत कव्हर करते, जसे की स्टार हेल्थ फॅमिली हेल्थ इन्शुरन्स.
गंभीर आजार विमा: कर्करोग, हृदयविकार यांसारख्या गंभीर आजारांसाठी विशेष कव्हरेज.
टॉप-अप आणि सुपर टॉप-अप योजना: कमी प्रीमियमवर उच्च कव्हरेज, जसे की बजाज अलायंझ टॉप-अप योजना.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना: महाराष्ट्र सरकारची योजना, ज्यामध्ये गरीब कुटुंबांसाठी मोफत उपचार समाविष्ट आहेत.
मातृत्व विमा: प्रसूती आणि नवजात बाळाच्या खर्चासाठी कव्हरेज.
वरिष्ठ नागरिक विमा: 60+ वयाच्या व्यक्तींसाठी विशेष योजना.
3) आरोग्य विम्याचे फायदे काय आहेत?
उत्तर:आर्थिक संरक्षण: वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालय खर्चाची चिंता कमी होते.
कॅशलेस उपचार: नेटवर्क रुग्णालयांमध्ये थेट बिलाची भरपाई.
कर सवलत: आयकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत 25,000 रुपये (60 वर्षांखालील) आणि 50,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिक) पर्यंत कर सवलत.
पूर्व-आणि नंतरचा रुग्णालय खर्च: दाखल होण्यापूर्वी 60 दिवस आणि नंतर 90 दिवसांचा खर्च कव्हर होतो.
मोफत आरोग्य तपासणी: काही योजनांमध्ये वार्षिक तपासणी मोफत मिळते.
OPD आणि AYUSH उपचार: काही योजनांमध्ये बाह्यरुग्ण (OPD) आणि आयुर्वेद, होमिओपॅथी यांसारखे उपचार समाविष्ट आहेत.