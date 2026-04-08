'लग्नाचे स्वप्न दाखवून शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्यांना अटक नाही', हायकोर्टाचा आश्चर्यजनक आदेश!

High Court Verdict: इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका खास प्रकरणात आरोपींची अटक थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. बिजनौर जिल्ह्यातील नजीबाबाद पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या खटल्यात हा निर्णय घेण्यात आला. न्यायमूर्ती राजीव मिश्रा आणि न्यायमूर्ती पद्म नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर हा आदेश दिला. प्रकरण गांभीर्याने पाहता आरोपींना आत्ताच अटक करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट सांगितले. तसेच पोलिसांना तपास चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आले आहे. पण कोर्टाची परवानगी घेतल्याशिवाय चार्जशीट दाखल करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. राज्य सरकार आणि तक्रारकर्त्या महिलेला सहा आठवड्यात लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
बिजनौरच्या नजीबाबाद भागात एका महिलाने पोलीसांत तक्रार दाखल केली होती. आरोपी विशाल गुप्ता याने तिच्याशी लग्न करण्याचे खोटे वचन दिले आणि त्यावर विश्वास ठेवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, असे तिने सांगितले. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेचे कलम 69 (लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध) आणि अनुसूचित जाती-जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची वेगवेगळी कलमे लावण्यात आली होती. पण आता आरोपींनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून अटक रोखण्याची मागणी केली. कोर्टाने या याचिकेवर तातडीने लक्ष घातले आणि दोन्ही बाजू ऐकून निर्णय घेतला.
आरोपींच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका अलीकडील निकालाचा (विश्वज्योती चटर्जी विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य) दाखला दिला. आरोपी आणि तक्रारकर्त्या महिला यांच्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सहमतीने प्रेमसंबंध होते. दोन वर्षांहून अधिक काळ ते दोघे शारीरिक संबंध ठेवत होते. महिला पूर्ण वयस्कर होती आणि तिने स्वतःच्या इच्छेने हे संबंध ठेवले होते. त्यामुळे हे ‘खोट्या वचनावर’ आधारलेले अपराध ठरवता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय आरोपी विशाल गुप्ता याने आता त्या महिलेशी लग्नही केले आहे. दोघे आता पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत.
दोघेही प्रौढ आणि सहमत असलेल्या संबंधात जर दीर्घकाळ प्रेमसंबंध असतील, तर प्रत्येक वेळी लग्नाचे वचन मोडले म्हणून लगेच गुन्हा ठरवता येत नाही, असे कोर्टाने म्हटले. कोर्टाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत आरोपींच्या अटकेला स्थगिती दिली. दरम्यान पोलिसांना तपास करण्यास परवानगी दिली, पण कोर्टाची परवानगी न घेता कोणतीही अंतिम अहवाल दाखल करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. ज्यात दोघेही प्रौढ असून दीर्घकाळ सहमतीने संबंध ठेवतात आणि नंतर लग्न मोडते, हा निर्णय अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
हा निकाल अनेक युवक-युवतींसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ प्रेमसंबंधातून लग्नाचे वचन मोडले जाते. अशावेळी फक्त वचन मोडले म्हणून प्रत्येक प्रकरण गुन्हा मानता येत नाही, असे स्पष्ट केले. आता राज्य सरकार आणि तक्रारकर्त्या महिलेला सहा आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार आहे. 29 मे रोजी पुढील सुनावणीत हा खटला पुन्हा ऐकला जाईल. हा निर्णय भविष्यात अशा प्रकारच्या खटल्यांवर मोठा प्रभाव टाकणार असल्याचे वकील आणि कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत.