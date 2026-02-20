साखरपुड्यानंतर लग्नापर्यंत एकमेकांशी बोलायचंही नाही; जोडप्यांसाठी आदेश! कारण फारच रंजक, बूट लपवायलाही बंदी

No Couple Talks Before Wedding Strict Rules: लव्ह मॅरेज असो किंवा अरेंज मॅरेज असो नातं खुलत जाताना दोघांमधील संवाद टिकून राहिला पाहिजे असं म्हटलं जातं. त्यातही साखरपुडा म्हणजेच एन्गेजमेंट झाल्यानंतर लग्नापर्यंतच्या वेळात एकमेकांना समजून घेण्याची उत्तम संधी जोडप्यांकडे असते आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही या काळात एकमेकांना समजून घेण्यास मदत होते. मात्र साखरपुडा आणि लग्नाच्या कालावधीदरम्यान एकमेकांशी मोबाईलवरुन बोलूनच नये असा नवीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. एका समाजाकडून हा आदेश जारी करण्यात आला असून देशभर याची चर्चा आहे.
छत्तीसगडमधील सेन समाजाने साखरपुड्यानंतर लग्नापूर्वी तरुण-तरुणींमध्ये होणाऱ्या मोबाइल संवादावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखरपुड्यानंतर तुटणाऱ्या नात्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे पाहून समाजाने हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता होणाऱ्या पती-पत्नीला एकमेकांशी फोनवर एकांतात बोलता येणार नाही. अत्यंत आवश्यक असल्यास त्यांना आपल्या पालकांसमोरच संवाद साधावा लागणार आहे. दोघांनी इतर व्यक्ती समोर उपस्थित नसताना संवाद साधू नये असं नव्या आदेशात सांगण्यात आलं आहे.
सेन समाजाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कौशिक आणि प्रदेश संघटन मंत्री गौरी शंकर श्रीवास यांनी या निर्णयासंदर्भात भाष्य केलंय साखरपुड्यानंतर भावी नवरा-नवरी तासनतास फोनवर बोलतात. या संवादादरम्यान अनेकदा वादाचे प्रसंग उद्भवतात. बऱ्याचवेळा वेगवेगळ्या विषयांवर बोलताना एकमेकांचे विचार न पटल्याने लग्न मोडण्यापर्यत परिस्थिती जाते. हेच टाळण्यासाठी हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे.
सध्या बालोद जिल्ह्यात लागू असलेला हा नियम लवकरच संपूर्ण प्रदेशात लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. समाजातील कोणत्याही व्यक्तीने अन्य धर्म स्वीकारल्यास त्याच्याशी 'रोटी-बेटी'चे संबंध तोडले जातील, असा इशाराही सेन समाजाकडून नव्या फतव्यात देण्यात आला आहे.
मोबाइलच नव्हे, तर लग्नात मेहुणीद्वारे नवऱ्या मुलाचे बूट लपवण्याची प्रथा आता बंद करण्यात आली आहे. कारण यामुळे दोन्ही पक्षांत वादाची स्थिती निर्माण होते. साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात केवळ 15 ते 20 लोकांनाच नेण्याची परवानगी असेल, असं नव्या नियमामध्ये सांगण्यात आलं आहे.
समाजातील काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, काही तरुणांनी याला वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे म्हटले आहे. आयुष्यभर सोबत राहणाऱ्या जोडीदाराला समजून घेण्यासाठी संवाद आवश्यक आहे, असे मत या गटाने मांडले आहे. त्यामुळेच त्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.