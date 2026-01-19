भारतातील 'या' राज्यात EVM नाही तर बॅलेटपेपर होणार निवडणुका; राज्य निवडणूक आयोगाची सर्वात मोठी घोषणा

Ballot Papers Voting Method For Bengaluru : बंगळुरू - कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने 25 मे नंतर होणाऱ्या बंगळुरू येथील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रेटर बंगळुरू एरिया स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकीत बॅलेट पेपरवर मतदान पार पडणार आहे. कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी जी.एस संगरेशी यांनी ही घोषणा केली. येत्या मे-जून महिन्यात याठिकाणी निवडणूक लागणार आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी जी.एस संगरेशी यांनी म्हटलं की, या वर्षीच्या अखेरीस होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकाही बॅलेट पेपरने घेतल्या जातील. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर 24 मे झाल्यावर स्थानिक निवडणुका घोषित केल्या जातील. यावेळी ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरचा वापर केला जाईल असं त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम न वापरता बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याचं कारण स्पष्ट केले नाही. बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्यास कायद्यात कुठेही अडचण नाही त्यामुळे या निवडणुकीत बॅलेटचा वापर केला जाईल इतकेच निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनसोबत छेडछाड होत असल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्ष करतात. त्यामुळे काँग्रेस शासित राज्यात अशाप्रकारे बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा संदर्भ ईव्हीएमवरील आरोपांशी जोडला जातो. मतपत्रिकांच्या वापरावर कोणतीही बंदी नाही. अमेरिकेसारखे विकसित देशही कागदी मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेतात. भारतात फक्त आमदार आणि खासदारांच्या निवडणुका ईव्हीएम वापरून घेतल्या जातात. त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वांशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेण्यात काहीही गैर नाही असे म्हटले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, ग्रेटर बेंगळुरू क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये मतपत्रिका वापरण्याचा नियम आहे.