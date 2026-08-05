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'त्या' वाहनांना पंपावर पेट्रोल, डिझेल देऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला आदेश; तुम्हालाही बसणार फटका?

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये द्विदस्यीय खंडपिठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेमकं काय सुचवलं आहे जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:50 AM IST
'त्या' वाहनांना पंपावर पेट्रोल, डिझेल देऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला आदेश; तुम्हालाही बसणार फटका?
Image Credit: सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'त्या' वाहनांना पंपावर पेट्रोल, डिझेल देऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला आदेश; तुम्हालाही बसणार फटका?
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