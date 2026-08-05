'त्या' वाहनांना पंपावर पेट्रोल, डिझेल देऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला आदेश; तुम्हालाही बसणार फटका?

विम्याशिवाय रस्त्यांवर वाहनं काढणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विम्याशिवाय रस्त्यांवर धावणाऱ्या लाखो वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या प्रस्तावानुसार, 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल' ही मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुचवण्यात आले आहे. म्हणजेच वाहनाचा विमा नसेल तर अशा वाहनांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेल तसेच इतरही इंधन मिळणार नाही, असा प्रयोग करुन बघण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेत.
सर्वोेच्च न्यायालयाने 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (IRDAI) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला यासंदर्भात एक प्रायोगिक प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश पेट्रोल पंपांवर इंधन भरण्यापूर्वी वाहनाचा वैध विमा तपासणे आणि विमा नसल्यास इंधन नाकारण्याचा आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिलेत.
रस्ते सुरक्षा आणि विमा नियमावली अधिक कठोर करण्यासाठी सर्वोेच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. पेट्रोल पंपांवर इंधन वितरण, एएनपीआर (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर आणि नवीन वाहनांचा विमा यांबाबत न्यायालयाने रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया'ला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. वैध विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल किंवा डिझेलसारखे इंधन देण्यास प्रतिबंध करणारा प्रायोगिक प्रकल्प तयार करण्यास न्यायालयाने या संस्थांना सांगितले आहे. पायलट प्रोजेक्ट तयार करावा, ज्यात पेट्रोल पंपांवर इंधन देण्यापूर्वी वाहनाचे वैध थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स तपासावे, असं न्यायालयाने सुचवलं आहे.
महामार्ग आणि रस्त्यांवर बसवलेले 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन' (ANPR) कॅमेरे 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल आणि विमा डेटाबेसशी जोडले जातील. यामुळे विमा नसलेल्या वाहनांसाठी आपोआप ई-चलान जारी करणे शक्य होईल. नवीन वाहनांच्या विम्याच्या कालावधीबाबत, न्यायालयाने नवीन खाजगी कारसाठी अनिवार्य 'थर्ड-पार्टी' विम्याचा कालावधी 3 वर्षांवरून 4 वर्षे केला आहे.
तसेच, नवीन दुचाकींसाठी हा कालावधी 5 वर्षांवरून 6 वर्षे करण्यात आला आहे. पोलिसांसाठी एक मोबाइल ॲप देखील आणले जाईल; रस्त्याच्या कडेला तपासणी करणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना मोबाइल ॲप्स किंवा हँडहेल्ड उपकरणे दिली जातील, ज्याद्वारे ते वाहनाच्या विम्याची स्थिती त्वरित तपासू शकतील.
देशात सुमारे 30.48 कोटी वाहनांपैकी 16.54 कोटी (56%) वाहने वैध थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सशिवाय फिरत आहेत. अपघातात बळी पडलेल्यांना वेळेवर नुकसानभरपाई मिळत नाही, म्हणून सर्वोेच्च न्यायालयाने कठोर पाऊल उचलले आहे.