वर्चस्वाचा एक प्रवास: असंच कोणीही होत नाही 'नंबर 1', Essel ने जेव्हा निर्माण केले मार्केटचे नवे ट्रेंड

Esselgroup@100: बरोबर 100 वर्षांपूर्वी जे बीज पेरण्यात आलं, आज त्याचं रुपांतर एका विशाल वटवृक्षात झालं आहे. ही गाथा एका अशा समूहाची आहे, ज्यांनी फक्त देशातील पहिली खासगी वृत्तवाहिनी आणली नाही, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व म्हणून उदयास आले. हा एस्सेल समूहाचा 100 वर्षांचा गौरवशाली प्रवास आहे.
1926 रोजी श्री जनन्नाथ गोयंका यांनी हरियाणात पहिलं पाऊल ठेवलं आणि त्यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पाहिलं नाही. या प्रवासात त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी आल्या, मात्र त्यांच्या निश्चयाला जराही डगमगवू शकली नाहीत. हिसारमधून दिल्लीत येऊन हा समूह आता संपूर्ण जगभरात पसरला आहे. 2026 मध्ये साजऱ्या होत असलेल्या शताब्दी सोहळ्याच्या निमित्ताने, एस्सेल समूहाने ज्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे, अशा क्षेत्रांचा आपण आढावा घेऊया.
1) भारतीय सैन्याला प्रक्रिया केलेले धान्य पुरवणारी भारतातील पहिली कंपनी.
2) प्रक्रिया केलेले धान्य साठवण्यासाठी वापरले जाणारे HDPE (हाय-डेन्सिटी पॉलीइथिलिन) उत्पादित करणारी भारतातील पहिली कंपनी.
3) लॅमिनेटेड ट्यूब्सची जगातील सर्वात मोठी उत्पादक कंपनी.
4) भारतातील सर्वात मोठे मनोरंजन उद्यान (Amusement Park) आणि आशियातील सर्वात मोठे थीम वॉटर पार्क.
5) भारतातील पहिली आणि सर्वात मोठी खाजगी उपग्रह दूरदर्शन (Satellite Television) कंपनी — 'झी टीव्ही' (Zee TV) ही 1992 मध्ये भारतातील पहिली हिंदी मनोरंजन वाहिनी म्हणून सुरू करण्यात आली.
6) भारतातील सर्वात मोठी 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर' (MSO) कंपनी.
7) 1995 मध्ये, भारतातील पहिली 24-तास चालणारी खासगी वृत्तवाहिनी ('झी न्यूज' / Zee News) सुरू करण्यात आली.
8) भारतातील पहिला लॉटरी व्यवसाय, 2001 मध्ये, 'प्लेविन लॉटरी'ने (Playwin Lottery) भारतात ऑनलाइन तिकीट विक्रीची सुरुवात केली.
9) भारतातील पहिली मौल्यवान धातू शुद्धीकरण संस्था (Refinery) - 2001 मध्ये, 'शिरपूर रिफायनरी'ची (Shirpur Refinery) भारतातील पहिली आणि आशियातील सर्वात मोठी सुवर्ण शुद्धीकरण संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली.
10) भारतातील सर्वात मोठे 'प्री-स्कूल' (पूर्व-प्राथमिक शाळा) नेटवर्क असणारी 'किडझी' (Kidzee) ही संस्था 2003 मध्ये सुरू करण्यात आली.
11) भारतातील पहिली आणि सर्वात मोठी DTH कंपनी असलेली 'डिश टीव्ही' (Dish TV) 2004 मध्ये सुरू करण्यात आली.
12) भारतातील अव्वल 10 पायाभूत सुविधा कंपन्यांपैकी एक.