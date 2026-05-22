ना सौदी, ना अमेरिका, ना रशिया! भारताला तेल विकण्यात 'या' देशाने मारली बाजी, गुजरातमुळे झालं शक्य

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे भारतात इंधन, तेल आणि गॅसचा मोठ्या प्रमाणात फटका पाहायला मिळत आहे. अशावेळी भारताला एका तिसऱ्याच देशाने सप्लायर म्हणून बाजी मारली आहे. तेलाच्या कमी किमती आणि जगाच्या विविध भागांतील सुरू असलेल्या अशांततेमुळे भारताचे तेल खरेदी धोरण कसे पूर्णपणे बदलत आहे.
कच्चा तेल Crude Oil मुळे बाजारात मोठे फेरबदल होताना दिसत आहे. भारताला सर्वात जास्त प्रमाणात तेल विकणार्या देशांच्या यादीत अचानक बदल झालेला आहे. यावेळी सौदी अरेबिया किंवा अमेरिकेने नाही तर एका तिसऱ्याच देशाने भारताला मोठ्या प्रमाणात तेलाचा साठा पुरवला आहे. या देशाने सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेला मागे टाकलं आहे. मे महिन्यात भारताला सर्वाधिक तेल पुरवठा करणारा सर्वात मोठा सप्लायर बनला आहे.
जागतिक तेल बाजारातील सध्याच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय कंपन्यांनी या देशातून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त तेल खरेदी केले आहे. एनर्जी कार्गो ट्रॅकर केप्लरच्या (Kpler) आकडेवारीनुसार,या देशाचं नाव आहे वेनेजुएला. या देशाने मे महिन्यात भारताला दवळपास 4 लाख 17 हजार बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला आहे. हा आकडा एप्रिल महिन्यात फक्त 2 लाख 83 हजार बॅरल इतका होता. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यापूर्वी सलग नऊ महिन्यांपासून व्हेनेझुएलाकडून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा झाला नव्हता.
पश्चिम एशियाकडून तणाव आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद असल्यामुळे भारताने आपला तेल खरेदीचा मार्ग बदलला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत वेनेजुएला हा देश मोठा मदतगार बनला आहे. मे महिन्यात, भारताला होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात केवळ रशिया (क्रमांक १) आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) (क्रमांक २) यांनी व्हेनेझुएलाला मागे टाकले. इतर सर्व देश मागे राहिले आहेत.
या मोठ्या बदलामागचं कारण म्हणजे तेलाची किंमत. वेनेजुएलामधून मिळणार Crude Oil हे इतर देशांच्या तुलनेत अतिशय स्वस्त दरात आहे. भारतीय खरेदीदारांनी नेहमीच व्हेनेझुएलाच्या तेलाला पसंती दिली आहे कारण ते त्यांच्या बजेटमध्ये बसते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारतातील सर्वात मोठी खरेदीदार आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल जड आणि गंधयुक्त असल्यामुळे, सर्वांनाच ते शुद्ध करणे कठीण जाते. परंतु गुजरातच्या जामनगरमधील रिलायन्सची अत्याधुनिक रिफायनरी या तेलावर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहे.
दुसरीकडे, भारताचा सर्वात मोठा तेल विक्रेता असलेला सौदी अरेबिया आता मागे पडला आहे. फेब्रुवारीमध्ये इराणचे संकट उद्भवण्यापूर्वी, सौदी अरेबियाने तिसऱ्या क्रमांकावर आपले स्थान पक्के केले होते. मात्र, मे महिन्यात त्याचा तेल पुरवठा जवळपास निम्म्याने कमी झाला आहे. एप्रिलमध्ये सौदी अरेबिया भारताला दररोज 670000 बॅरल तेलाचा पुरवठा करत होता, जो मे महिन्यात केवळ 340000बॅरलपर्यंत घसरला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सौदीचे तेल महाग असल्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी ते सोडून स्वस्त व्हेनेझुएलाच्या तेलाची निवड केली.
या गोंधळाच्या परिस्थितीत, इराक आणि इराणकडून होणाऱ्या तेल आयातीलाही मोठा फटका बसला आहे. मे महिन्यात इराककडून काही प्रमाणात तेल पुरवठा पुन्हा सुरू झाला असला तरी, त्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा खूपच कमी राहिले. फेब्रुवारीमध्ये भारत इराककडून दररोज अंदाजे 969000 बॅरल तेल खरेदी करत होता, जे मे महिन्यात केवळ 51000 बॅरलवर आले. तर दुसरीकडे, अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर, ७ वर्षांनी एप्रिलमध्ये पुन्हा तेलाची खरेदी करण्यात आली, परंतु अमेरिकेच्या नौदलाने केलेल्या नाकेबंदीमुळे इराणकडून मे महिन्यात तेलाची खरेदी करण्यात आली...