फक्त कन्फर्म तिकिटं, आता अधिकाऱ्यांचा कोटाही चालणार नाही... वंदे भारत स्लीपर ट्रेनबाबत मोठी अपडेट

भारतीय रेल्वे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसाठी महत्त्वपूर्ण तयारी करत आहे. ही ट्रेन सामान्य प्रवाशांसाठी असेल आणि कोणत्याही व्हीआयपी संस्कृतीपासून मुक्त असेल. अधिकृत सूत्रांनुसार, या ट्रेनमध्ये एक पारदर्शक तिकीट प्रणाली लागू केली जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक प्रवाशाला समान सुविधा मिळतील. प्रशासनाने सामान्य नागरिकांसाठी घेतलेला हा सर्वात मोठा निर्णय आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये कोणताही व्हीआयपी किंवा आपत्कालीन कोटा नसेल. वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांनाही पास वापरून प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ट्रेनमध्ये फक्त पुष्टी केलेली तिकिटे दिली जातील, ज्यामुळे प्रतीक्षा यादीत लक्षणीय घट होईल. शिवाय, आरएसी तिकिटांसाठी कोणतीही तरतूद नसेल.
प्रवाशांना पूर्णपणे अपग्रेड केलेले बेड लिनन मिळेल, ज्यामध्ये ब्लँकेट कव्हरचा समावेश असेल आणि गुणवत्ता नियमित ट्रेनपेक्षा खूपच चांगली असेल. कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात भारतीय संस्कृती आणि परंपरा प्रतिबिंबित होतील आणि ट्रेनचे भारतीय सार प्रतिबिंबित होईल.
प्रवाशांना स्थानिक पाककृतींचा आस्वाद देखील मिळेल. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूर्णपणे वसाहतवादी नियमांपासून मुक्त आहे आणि प्रत्येक प्रवाशाला समान नियमांनुसार प्रवासाचा अनुभव मिळेल याची खात्री करणे हे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे. ही ट्रेन भारतीय रेल्वेसाठी आधुनिकीकरण आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये प्रवाशांना उत्तम सुविधा, आरामदायी प्रवास आणि भारतीय संस्कृतीचा अनुभव मिळेल.
या ट्रेनसाठी एक नवीन किमान भाडे नियम लागू करण्यात आला आहे. जरी तुम्ही कमी अंतराचा प्रवास केला तरी तुम्हाला किमान ४०० किलोमीटर भाडे द्यावे लागेल. रेल्वे म्हणते की ही व्यवस्था चांगल्या सेवा आणि खात्रीशीर बर्थ सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. ४०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी ३एसी, २एसी आणि १एसी वर्गांसाठी वेगवेगळे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. जीएसटी स्वतंत्रपणे आकारला जाईल आणि वाढत्या अंतरानुसार भाडे वाढेल.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा डिझाइन वेग ताशी 180 किलोमीटर पर्यंत आहे, परंतु सुरक्षितता लक्षात घेऊन, ही ट्रेन ताशी 130 किलोमीटर वेगाने धावेल. यामुळे सध्याच्या राजधानी गाड्यांच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ अंदाजे ३ तासांनी कमी होऊ शकतो. उच्च गतीसोबतच, ही ट्रेन आधुनिक सुरक्षा प्रणालींनी सुसज्ज आहे, ज्यामुळे प्रवास केवळ जलदच नाही तर सुरक्षित देखील होतो.
ही ट्रेन विशेषतः रात्रीच्या प्रवासासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. या ट्रेनमध्ये चांगल्या गाद्या, कमी आवाज आणि सहज प्रवासाची सुविधा आहे. ऑटोमॅटिक दरवाजे, प्रगत सस्पेंशन सिस्टम, आर्मर प्रोटेक्शन टेक्नॉलॉजी आणि आपत्कालीन टॉक-बॅक सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ही ट्रेन अपवादात्मक बनते. एकंदरीत, ही ट्रेन आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते.