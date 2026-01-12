English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फक्त कन्फर्म तिकिटं, आता अधिकाऱ्यांचा कोटाही चालणार नाही... वंदे भारत स्लीपर ट्रेनबाबत मोठी अपडेट

फक्त कन्फर्म तिकिटं, आता अधिकाऱ्यांचा कोटाही चालणार नाही... वंदे भारत स्लीपर ट्रेनबाबत मोठी अपडेट

अनेकदा एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये VIP कोटा असल्याचं पाहायला मिळतं. मात्र आता वंदे भारत स्लीपरबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सामान्यांना आता सुखकर प्रवेश करता येणार. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 12, 2026, 08:40 PM IST
भारतीय रेल्वे वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसाठी महत्त्वपूर्ण तयारी करत आहे. ही ट्रेन सामान्य प्रवाशांसाठी असेल आणि कोणत्याही व्हीआयपी संस्कृतीपासून मुक्त असेल. अधिकृत सूत्रांनुसार, या ट्रेनमध्ये एक पारदर्शक तिकीट प्रणाली लागू केली जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक प्रवाशाला समान सुविधा मिळतील. प्रशासनाने सामान्य नागरिकांसाठी घेतलेला हा सर्वात मोठा निर्णय आहे.  

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये कोणताही व्हीआयपी किंवा आपत्कालीन कोटा नसेल. वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांनाही पास वापरून प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ट्रेनमध्ये फक्त पुष्टी केलेली तिकिटे दिली जातील, ज्यामुळे प्रतीक्षा यादीत लक्षणीय घट होईल. शिवाय, आरएसी तिकिटांसाठी कोणतीही तरतूद नसेल.

प्रवाशांना पूर्णपणे अपग्रेड केलेले बेड लिनन मिळेल, ज्यामध्ये ब्लँकेट कव्हरचा समावेश असेल आणि गुणवत्ता नियमित ट्रेनपेक्षा खूपच चांगली असेल. कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात भारतीय संस्कृती आणि परंपरा प्रतिबिंबित होतील आणि ट्रेनचे भारतीय सार प्रतिबिंबित होईल. 

प्रवाशांना स्थानिक पाककृतींचा आस्वाद देखील मिळेल. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूर्णपणे वसाहतवादी नियमांपासून मुक्त आहे आणि प्रत्येक प्रवाशाला समान नियमांनुसार प्रवासाचा अनुभव मिळेल याची खात्री करणे हे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे. ही ट्रेन भारतीय रेल्वेसाठी आधुनिकीकरण आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये प्रवाशांना उत्तम सुविधा, आरामदायी प्रवास आणि भारतीय संस्कृतीचा अनुभव मिळेल.

भाडे नियम 

या ट्रेनसाठी एक नवीन किमान भाडे नियम लागू करण्यात आला आहे. जरी तुम्ही कमी अंतराचा प्रवास केला तरी तुम्हाला किमान ४०० किलोमीटर भाडे द्यावे लागेल. रेल्वे म्हणते की ही व्यवस्था चांगल्या सेवा आणि खात्रीशीर बर्थ सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. ४०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी ३एसी, २एसी आणि १एसी वर्गांसाठी वेगवेगळे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. जीएसटी स्वतंत्रपणे आकारला जाईल आणि वाढत्या अंतरानुसार भाडे वाढेल.

किती अंतर, किती भाडे

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचा डिझाइन वेग ताशी 180 किलोमीटर पर्यंत आहे, परंतु सुरक्षितता लक्षात घेऊन, ही ट्रेन ताशी 130 किलोमीटर वेगाने धावेल. यामुळे सध्याच्या राजधानी गाड्यांच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ अंदाजे ३ तासांनी कमी होऊ शकतो. उच्च गतीसोबतच, ही ट्रेन आधुनिक सुरक्षा प्रणालींनी सुसज्ज आहे, ज्यामुळे प्रवास केवळ जलदच नाही तर सुरक्षित देखील होतो.

रात्रीचा प्रवास, लक्झरीची भावना

ही ट्रेन विशेषतः रात्रीच्या प्रवासासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. या ट्रेनमध्ये चांगल्या गाद्या, कमी आवाज आणि सहज प्रवासाची सुविधा आहे. ऑटोमॅटिक दरवाजे, प्रगत सस्पेंशन सिस्टम, आर्मर प्रोटेक्शन टेक्नॉलॉजी आणि आपत्कालीन टॉक-बॅक सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ही ट्रेन अपवादात्मक बनते. एकंदरीत, ही ट्रेन आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

