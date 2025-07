समोसा, जलेबी आणि लाडू खाणे सिगारेट ओढण्याइतकेच धोकादायक? Fact Check ने आणलं सत्य समोर

अलिकडेच, सोशल मीडियावरील काही पोस्ट आणि मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने समोसा, जलेबी आणि लाडू यांसारख्या पारंपारिक भारतीय स्नॅक्सवर आरोग्यविषयक इशारा जारी केला आहे. दाव्यांनुसार, लोकांना या अन्नपदार्थांबद्दल आरोग्यविषयक इशारे देण्यात आले होते आणि त्यांना सिगारेट ओढण्याइतकेच धोकादायक आहे असे म्हणाले होते. ही बातमी व्हायरल होताच लोक गोंधळले आणि काहींना वाटू लागले की सरकार भारतीय स्ट्रीट फूडवर बंदी घालणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये अशी चर्चा सुरू होती की समोसा, जलेबी, लाडू अशा पारंपरिक खाद्यपदार्थांवरही तंबाखूसारखी चेतावनी (Warning Label) लावली जाणार आहे. मात्र, यावर आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट भूमिका मांडत या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं की, समोसा-जलेबीसारख्या पदार्थांवर कुठलीही चेतावनी लावण्याचा निर्णय झालेला नाही. मंत्रालयाने सांगितलं की, "प्रोडक्टवर वॉर्निंग लेबल लावण्याच्या बातम्या भ्रामक, चुकीच्या आणि निराधार आहेत."

आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की त्यांनी केवळ कार्यालये, कँटीन, कॅफेटेरिया, लॉबी किंवा मिटिंग रूमसारख्या ठिकाणी लोकांना जास्त साखर व फॅट असलेल्या पदार्थांबद्दल जागरूक करण्यासाठी माहितीफलक लावण्याचा सल्ला दिला होता. याचा उद्देश लोकांना रोजच्या आहारातील साखर आणि तेलाचं प्रमाण कमी करण्याची आठवण करून देणं आहे, कारण देशात लठ्ठपणाचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे.

मागील काही माध्यमांमध्ये असं म्हटलं गेलं होतं की, सरकारने समोसा, जलेबी, लाडू यांसारख्या पदार्थांवर वॉर्निंग बोर्ड लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र मंत्रालयाने हे साफ फेटाळलं.

यासंदर्भात शिवसेना (शिंदे गट)चे खासदार मुलिंद देवडा यांनीही एक्सवर पोस्ट करत, भारतीय जेवणातील घटकांबद्दल जनजागृती करण्याच्या उपक्रमाचं स्वागत केलं होतं. त्यांनी लिहिलं की, "मी संसदीय समितीचा अध्यक्ष म्हणून यास पाठिंबा दिला आहे. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘निरोगी भारत’ या व्हिजनसोबत सुसंगत आहे."

