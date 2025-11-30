पत्नीच्या हत्येच्या आरोपाखाली पती 4 महिन्यापासून तुरुंगात; सासूला फोन आला, 'तुमच्या सुनेचं भूत...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Noida Murder Case: चार महिन्यांपूर्वी, बिहारमधील (Bihar News) मोतिहारी येथे पत्नीच्या हत्येच्या आरोपामुळे पतीला तुरुंगवास भोगात होता. पण, ती महिला अचानक जिवंत झाली आणि उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे आनंदाने राहत असल्याचे आढळली. हत्येची ही विचित्र, आश्चर्यकारक गोष्ट तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 30, 2025, 10:46 AM IST
Motihari Gunja Fake Death Story: बिहारच्या मोतीहारीमधील गुंजा नावाची एक महिला चार महिन्यांपूर्वी मृत्युमुखी पडल्याच्या बातम्या समोर आल्या. तिच्या हत्येचा आरोप थेट तिच्या पती रंजीत कुमारवर टाकण्यात आला आणि त्याला तत्काळ अटक करून जेलमध्ये पाठवले गेले. मात्र, चार महिन्यांनंतर अचानक नोएडामध्ये गुंजा जिवंत सापडली. हा किस्सा इतका विचित्र आणि गोंधळात टाकणारा आहे की तो ऐकणाऱ्याला अवाक् करून टाकतो.

गुंजाची मृत्यूची बातमी आणि पतीवर आरोप

गुंजाची मुलाखत आणि तिच्या घरच्या घडामोडी पाहता ती गावात एका तरुणावर प्रेम करत होती. परंतु तिच्या कुटुंबीयांनी तिचे लग्न रंजीत कुमारशी ठरवले. लग्नानंतरही गुंजा आणि तिचा प्रियकर संपर्कात होते. 3 जुलै 2025 रोजी रात्री 12.07 वाजता गुंजा तिच्या खोलीतून बाहेर पडताना सीसीटीव्हीमध्ये दिसली. ती घरातून निघाली आणि त्या रात्री ती गमावली गेली, अशी समजूत समाजात आणि पोलिसांमध्ये पसरली.

पती रंजीतने त्याची पत्नी कुठे हरवली आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण काहीच हाती लागले नाही. दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण कुटुंब गुंजाच्या हरवण्याची तक्रार अरेराज पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवली. परंतु पोलिसांनी तपासाऐवजी उलट रंजीतवर गुंजाच्या हत्येचा आरोप लावला. गुंजाचे घरचे रंजीतवर हुंड्यासाठी हत्या केली असल्याचा आरोप करत होते. पोलिसांनी त्याला ९ जुलैला अटक केली. रंजीत चार महिन्यांपासून जेलमध्ये होता आणि गुंजाची हत्येची फाईल न्यायालयात पाठवण्यात आली. त्यामुळे रंजीताच्या घराला मोठा आर्थिक आणि सामाजिक फटका बसला.

नोएडामध्ये जिवंत गुंजा

24 नोव्हेंबर 2025 रोजी बिहारच्या मोतीहारीपासून सुमारे काही शेकडो किलोमीटर दूर नोएडामध्ये गुंजा जिवंत आढळली. सुरुवातीला सर्वजण या विचित्र घटनेवर विश्वास ठेवू शकत नव्हते. तिच्या सोबत तिचा प्रियकर होता आणि ते दोघे चार महिन्यांपासून नोएडामध्ये राहत होते. गुंजाने स्वतःच्या इच्छेनं हे संपूर्ण योजना आखली होती. रात्री अंधारात घरातून पळून जाणं आणि प्रियकरासोबत नवीन जीवन सुरू करणं हा तिचा प्लॅन होता. 

नोएडामध्ये गुंजाला पाहिल्यावर तिच्या पती रंजीतासमोर सर्व प्रकरणाची खरी स्थिती उघड झाली. चार महिन्यांपासून निर्दोष रंजीत जेलमध्ये होता, आणि त्याच्यावर खोटा आरोप लावला गेला होता. एक दिवशी रंजितच्या आईला कॉल आला कि तुमच्या सुनेचे भूत नोएडामध्ये बघितले आणि येथींचं हे कोडं उलगडायला सुरुवात झाली. 

 

गुंजाची योजना आणि सामाजिक परिणाम

गुंजा आणि तिचा प्रियकर आपल्या आयुष्यात नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी नोएडामध्ये राहू लागले. ही योजना यशस्वी झाली आणि ते चार महिन्यांपासून एकत्र होते. मात्र, या सर्व घडामोडींचा परिणाम रंजीताच्या कुटुंबावर झाला. घराचा आर्थिक आणि सामाजिक खर्च वाढला, त्यांना न्याय मिळण्याआधीच मोठा मानसिक आणि भावनिक ताण सहन करावा लागला.

पोलीसांची भूमिका आणि चौकशीतील चुका

या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका विशेष लक्षात घेण्यासारखी आहे. सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्टपणे दिसून आले की गुंजा स्वतःच्या इच्छेने घरातून बाहेर गेली होती. मात्र, पोलिसांनी या महत्त्वाच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि रंजीतला हत्येचा आरोपी म्हणून जेलमध्ये पाठवले. नोएडामध्ये गुंजा जिवंत सापडली, तरीही या प्रकरणामुळे कायदेशीर गुंतागुंत उभी राहिली आहे. गुंजा आणि तिच्या प्रियकरावर कारवाई होणार की नाही, आणि पोलिसांनी केलेल्या चुकीसाठी कोणतीही जबाबदारी कोणावर टाकली जाईल की नाही, हा मोठा प्रश्न उभा राहतो.

'हे' प्रश्न अजूनही अनुत्तरित

  • रंजीतच्या निर्दोषपणाची भरपाई कधी होणार?
  • गुंजा आणि तिच्या प्रियकराला कायदेशीर कारवाईशी सामोरे जावे लागेल का?
  • पोलिसांनी केलेल्या तपासातील चुका आणि जबाबदारी कोणी उचलणार?

ही कथा केवळ गुंजाच्या विचित्र गायब होण्याची नाही, तर न्यायव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी, कुटुंबावर होणारा मानसिक आणि आर्थिक परिणाम, तसेच सामाजिक अन्यायाचीही दखल घेणारी आहे.

