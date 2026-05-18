नोएडामधील ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सासूकडून खळबळजनक दावा, म्हणाल्या 'तिने स्वत:...'

Noida Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्माची सासू, गिरीबाला सिंग यांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे, दरम्यान 31 वर्षीय ट्विशाने अंमली पदार्थांचं सेवन करून आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ट्विशाचे कुटुंब नव्याने शवविच्छेदन आणि व्यापक चौकशीची मागणी करत आहे.
Noida Twisha Sharma Death Case: नोएडामधील ट्विशा शर्माच्या मृत्यूनंतर एकच खळबळ माजली आहे. सासरच्यांनी छळ केल्याने ट्विशाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. सासरच्या घऱातच तिचा मृतदेह आढळला होता. दरम्यान ट्विशाच्या सासूने दावा केला आहे की, त्यांची सून अंमली पदार्थांच्या आहारी गेली होती आणि तिचं वागणं सतत बदलत होतं. निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांनी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मुलावर लावण्यात आलेल्या छळ आणि हत्येच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा दावा केला आहे.
गेल्या आठवड्यात, 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा भोपाळमधील तिच्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली होती. मूळची नोएडाची असलेल्या ट्विशाने, मृत्यूच्या काही वेळ पूर्वी एका जवळच्या मैत्रिणीला आपण तणावात असल्याचे मेसेज पाठवले होते. ट्विशाच्या कुटुंबीयांनी तिचा पती आणि सासरच्या मंडळींवर तिची हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. तसंच सासू तपासावर प्रभाव पाडण्याच्या हेतूने आपल्या निवृत्त न्यायाधीशपदाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोपही केला आहे.
ट्विशाचे वडील आणि इतर कुटुंबीयांनी रविवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणं आंदोलन केलं आहे. सोमवारी दाखल केलेल्या जामीन अर्जात, भोपाळ जिल्हा न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांनी दावा केला आहे की, ट्विशा अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली होती आणि तिच्यावर असणारा मानसिक ताण तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या घटनांमध्ये कारणीभूत होता. मृत्यूच्या वेळी ट्विशा शर्मा गर्भवती होती.
जामीन अर्जात, गिरीबाला सिंग यांनी माहिती दिली आहे की, ट्विशाने 12 मे रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास आत्महत्या केली. तिने घराच्या गच्चीवर लोखंडी सळ्यांना गळफास लावून घेतला. एका मॅट्रिमोनिअल वेबसाइटच्या आधारे हे लग्न जमवण्यात आलं होतं. ट्विशाने 9 डिसेंबर 2025 रोजी त्यांचा मुलगा समर्थ सिंग याच्याशी लग्न केलं. हा विवाहसोहळा दिल्लीत पार पडला. त्यानंतर ट्विशा नोएडामधून आपल्या सासरी भोपाळला राहायला गेली.
अर्जात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, लग्नाआधी ट्विशा अभिनेत्री आणि मॉडेल म्हणून काम करत होती. तेलुगू आणि काही स्थानिक भाषेतील चित्रपटांमध्ये ती झळकली होती. काही जाहिरातींमध्येही तिने काम केलं होतं. याशिवाय दिल्लीमधील एका खासगी कंपनीत ती नोकरीला होता. लग्नानंतर ती घरुन काम करत होती.
गिरिबाला सिंग यांनी आरोप केला आहे की, ट्विशा कुटुंबासोबत राहू लागल्यानंतर लगेचच तिच्या वागण्यातून अमली पदार्थांच्या सेवनाचा संशय येऊ लागला. याचिकेनुसार, डिसेंबर 2025 ते मे 2026 या कालावधीत ट्विशाने तिच्या आई-वडिलांच्या घरी आणि इतर ठिकाणी पाच वेळा भेट दिली.
या काळात, कुटुंबीयांना कथितपणे तिचे थरथरणारे हात, चिडचिड आणि मनःस्थितीत अचानक होणारे बदल यांसारखी लक्षणं दिसली. गिरिबाला यांच्या दाव्यानुसार, जेव्हा ट्विशा अमली पदार्थांचे सेवन करू शकत नव्हती, तेव्हा तिच्यात मादक पदार्थांचे सेवन थांबवल्यामुळे होणाऱ्या त्रासाची ही लक्षणे होती.
अर्जात दावा आहे की, यासंदर्भात ट्विशाच्या वडिलांना सांगितलं असता त्यांनीही तिने अमली पदार्थाचं सेवन केल्याची कबुली दिली. 17 एप्रिलला ट्विशाला आपण गर्भवती असल्याचं समजलं तेव्हा परिस्थिती आणखी बिघडली. गर्भवती आहे समजल्यानंतर तिच्या वागण्यात प्रचंड बदल झाला आणि ती चिंताग्रस्त दिसू लागली. अर्जानुसार, रुग्णालयातून परतल्यानंतर ट्विशाने सामान भरलं आणि आपल्याला नोएडाला जायचं असल्याचं सांगितलं. आपल्याला आता गृहिणी म्हणून राहायचं नाही असं तिचं म्हणणं होतं.
अर्जात म्हटले आहे की, ट्विशा त्याच दिवशी भोपाळहून निघाली आणि 18 एप्रिल रोजी विमानाने दिल्लीला पोहोचली. गिरिबाला यांनी आरोप केला आहे की, विमानातून उतरल्यानंतर ट्विशा थेट घरी गेली नाही आणि घरी पोहोचण्यास उशीर का झाला? याचं स्पष्टीकरणही दिलं नाही.
जामीन अर्जात करण्यात आलेले दावे ट्विशाच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आहेत. त्यांनी तिच्या पतीवर आणि सासरच्या मंडळींवर दीर्घकाळ मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. तिच्या नातेवाईकांनी आरोप केला आहे की, लग्नानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी आणि गरोदरपणावरून तिच्यावर दबाव आणला गेला. त्यांनी पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी केली आहे. ट्विशाच्या कुटुंबीयांनी घातपाताचाही आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, तिच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा आढळल्या असून पुरावे नष्ट केले गेले असावेत.