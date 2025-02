नॉन व्हेजवर असं काय म्हणाले शत्रुघ्न सिन्हा? लोकांनी घेतली शाळा- 'नेहमी चुकीची माहिती पसरवता'

Shatrughan Sinha on non veg: ज्येष्ठ अभिनेते आणि अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा हे त्यांच्या विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. मंगळवारी संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना बॉलिवूडच्या 'शॉटगन'ने भारतात मांसाहारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली होती. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) च्या अंमलबजावणीचे कौतुक करताना देशभरात कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गुंतागुंती देखील त्यांनी अधोरेखित केल्या. हे स्पष्ट करताना त्यांनी नॉनव्हेज बंदीवर भाष्य केले आणि देशभरातील तमाम नॉन व्हेज प्रेमींची नाराजी ओढवून घेतली. या विधानानंतर खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांना सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केले जात आहे.

शत्रुघ्न सिन्हा बऱ्याच काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहेत. पण ते आजही त्यांच्या जुन्या चित्रपटांमुळे, त्यांच्या भाषणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. त्यांनी चित्रपटांपासून स्वतःला दूर केले आणि राजकारणाचा मार्ग स्वीकारला. शत्रुघ्न हे अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आहेत. अलीकडेच त्यांनी मांसाहारावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. ज्यासाठी लोक त्यांच्यावर खूप टीका करत आहेत. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी यूसीसीला पाठिंबा देत असे म्हटले की, प्रादेशिक असमानतेमुळे देशभरात यूसीसी कायद्याच्या अंमलबजावणीत आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. देशाच्या अनेक भागात गोमांसावर बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ गोमांसच नाही तर सर्वसाधारणपणे मांसाहारी पदार्थांवरही बंदी घातली पाहिजे. ईशान्येकडील भागात गोमांस खाणे अजूनही कायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, "Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU

