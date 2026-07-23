'राम मंदिरातील देणगी चोरीनेही ज्यांना लाज वाटत नाही, त्यांना...', उच्च न्यायालय संतापलं; 'भ्रष्टाचाऱ्यांना फाशी'चा विचार करण्याचा सल्ला

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. राम मंदिरातील देणगीच्या कथित चोरीनेही ज्यांना लाज वाटत नाही, त्यांना कशाचीच लाज वाटणार नाही, असे निरीक्षण न्या. अतुल श्रीधरन यांनी नोंदविले आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्याचाही विचार सरकारने करावा, असे त्यांनी सुचविले. 'बुलडोझर न्याय' व आरोपींची घरे पाडण्याच्या प्रकरणातील विभाजित निकालात त्यांनी देशातील संस्थात्मक भ्रष्टाचारावर न्या. अतुल श्रीधरन यांनी कठोर टीका केली.
राम मंदिरात देणग्यांच्या चोरीसंबंधीचा अलीकडचा वाद हा उंटाच्या पाठीवरचा शेवटचा पेंढा आहे. राम मंदिरातील चोरीमुळे जे लोक अजूनही अस्वस्थ होत नाहीत, त्यांना काहीही लज्जित करू शकत नाही. ही घटना भारतीयांच्या सचोटीच्या सर्वात खालच्या पातळीचे प्रतीक आहे, असं न्या. अतुल श्रीधरन म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबताना, सरासरी भारतीयाने भ्रष्टाचाराला सामान्य गोष्ट मानले आहे. तो पकडला जाईपर्यंत भ्रष्टाचार चुकीचा वाटत नाही. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार भारत 182 देशांमध्ये 91 व्या क्रमांकावर असूनही यामुळेही आपल्याला लाज वाटत नाही.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रतिबंधक भ्रष्टाचार कायदा, 1988 मध्ये फेरबदल करून दोषींना मृत्युदंड देण्याची तरतूद करावी, असे सुचवले. भ्रष्टाचारामुळे संपत्ती काही लोकांच्या हातात केंद्रित होत असल्याने भविष्यात सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा दिला.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने बुधवारी पहिल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या (सीईओ) निवडीचा निर्णय एक महिन्यासाठी पुढे ढकलला आहे. या पदासाठी तब्बल 5200 अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची छाननी करण्यासाठी निवड समितीने अतिरिक्त वेळ मागितला होता. मंदिरातील सर्व धार्मिक कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी धार्मिक समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या समितीत एकूण नऊ संतांचा समावेश असेल. त्यापैकी पाच संत अयोध्येतील, तर चार संत अयोध्येबाहेरील असतील असं येथील विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत ठरवण्यात आलं आहे. वाढत्या प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन तोपर्यंत अंतरिम सचिवाची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही ट्रस्टने घेतला. सरचिटणीस कृष्ण मोहन आणि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी यांनी ही माहिती दिली.
अयोध्येमध्ये दानपेटीमधून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी आठ जणांना अटक करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास एसआयटीच्या माध्यमातून केला जातोय.