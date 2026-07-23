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'राम मंदिरातील देणगी चोरीनेही ज्यांना लाज वाटत नाही, त्यांना...', उच्च न्यायालय संतापलं; 'भ्रष्टाचाऱ्यांना फाशी'चा विचार करण्याचा सल्ला

अयोध्येतील राम मंदिरामधील दानपेटीतील पैशांसंदर्भात झालेल्या गैरव्यवहारावरुन उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला असून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षेसंदर्भात विचार व्हावा असं म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 23, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:30 AM IST
'राम मंदिरातील देणगी चोरीनेही ज्यांना लाज वाटत नाही, त्यांना...', उच्च न्यायालय संतापलं; 'भ्रष्टाचाऱ्यांना फाशी'चा विचार करण्याचा सल्ला

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'राम मंदिरातील देणगी चोरीनेही ज्यांना लाज वाटत नाही, त्यांना...', उच्च न्यायालय संतापलं; 'भ्रष्टाचाऱ्यांना फाशी'चा विचार करण्याचा सल्ला
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