राजीनामा दिल्यावर कंपनी Notice Periodसाठी दबाव आणते? काय आहे नेमका कायदा? प्रत्येक कर्मचाऱ्यास माहिती हवा!

Notice Period Rules: भारतीय कॉर्पोरेट विश्वात नोकरी बदलणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. मात्र, राजीनामा दिल्यानंतर बहुतांश कर्मचाऱ्यांसमोर नोटीस परियड पूर्ण करायचा की नाही हा एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. अनेकदा नवीन कंपनीत तातडीने रुजू व्हायचे असते, अशावेळी जुन्या कंपनीतील नोटीस पिरियड वगळता येतो का? याचे उत्तर केवळ 'हो' किंवा 'नाही' असे नसते. ते कंपनीचा करार आणि कामगार कायद्यांवर अवलंबून असते. यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि व्यवहार्य मार्ग समजून घेऊया.
कोणत्याही कंपनीत रुजू होताना कर्मचारी एका करारावर सही करतात. या करारात नोटीस पिरियडचा स्पष्ट उल्लेख असतो. भारतीय करार कायदा, 1872 (Indian Contract Act) नुसार, जर तुम्ही करारावर सही केली असेल, तर त्यातील अटी पाळणे तुमच्यावर कायदेशीररित्या बंधनकारक असते. जर तुमच्या करारात 3 महिन्यांच्या नोटीस पिरियडचा उल्लेख असेल, तर कंपनी तुम्हाला तो पूर्ण करण्याचा आग्रह धरू शकते.
जर तुम्हाला नोटीस पिरियड पूर्ण करणे शक्य नसेल, तर बहुतांश कंपन्या 'पे इन ल्यू ऑफ नोटीस' (Pay in lieu of notice) हा पर्याय देतात. याचा अर्थ असा की, तुम्ही नोटीस पिरियडच्या कालावधीचा पगार कंपनीला देऊन किंवा तुमच्या थकीत पगारातून (Full and Final Settlement) तो कापून घेऊन लवकर मुक्त होऊ शकता. मात्र, हे पूर्णपणे कंपनीच्या धोरणावर अवलंबून असते.
अनेकदा कर्मचाऱ्यांकडे 'अर्न्ड लीव्ह' (Earned Leaves) शिल्लक असतात. तुम्ही तुमच्या व्यवस्थापकाशी चर्चा करून या सुट्ट्या नोटीस पिरियडमध्ये 'ॲडजस्ट' करू शकता. उदाहरणार्थ, तुमचा नोटीस पिरियड 60 दिवसांचा असेल आणि तुमच्याकडे 20 सुट्ट्या शिल्लक असतील, तर तुम्ही 40 दिवस काम करून उर्वरित 20 दिवस सुट्ट्यांच्या बदल्यात लवकर सोडू शकता.
हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. जर तुम्ही नोटीस पिरियड पूर्ण न करता किंवा बायआउट न करता नोकरी सोडली, तर कंपनी तुमचे 'रिलीव्हिंग लेटर' (Relieving Letter) आणि 'अनुभव प्रमाणपत्र' (Experience Certificate) रोखून धरू शकते. भविष्यातील नोकरीसाठी आणि 'बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन'साठी ही कागदपत्रे अत्यंत आवश्यक असतात. कागदपत्रांशिवाय नवीन कंपनीत रुजू होणे कायदेशीर अडचणीचे ठरू शकते.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या मध्यभागी नोटीस पिरियड न पाळता नोकरी सोडली आणि त्यामुळे कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, तर कंपनी त्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दावा दाखल करू शकते. जरी अशा केसेस कमी प्रमाणात घडत असल्या, तरी कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे कंपनीला कायदेशीर कारवाईचा अधिकार असतो.
काही उच्च पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी 'गार्डन लीव्ह'चा नियम असतो, जिथे कंपनी त्यांना प्रतिस्पर्धी कंपनीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी पगार देऊन घरी बसवते. तसेच, जर कामाच्या ठिकाणी छळ (Harassment) होत असेल किंवा आरोग्याच्या गंभीर समस्या असतील, तर कर्मचारी कायदेशीर सल्ला घेऊन किंवा मानवी संसाधन विभागाशी (HR) चर्चा करून विशेष सवलत मागू शकतो. अशा स्थितीत नियमात लवचिकता दाखवली जाऊ शकते.
कायद्यापेक्षाही व्यावसायिक जगात 'नेटवर्किंग' आणि 'प्रतिष्ठा' महत्त्वाची असते. नोटीस पिरियड न पाळता पळून जाण्याला (Absconding) कॉर्पोरेट भाषेत अत्यंत चुकीचे मानले जाते. यामुळे तुमची प्रतिमा खराब होते आणि भविष्यात जुन्या कंपनीकडून मिळणारे रेफरन्स नकारात्मक असू शकतात. त्यामुळे नेहमी चर्चा करून, कामाचा चार्ज व्यवस्थित हस्तांतरित करून आणि सामंजस्याने बाहेर पडणे हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो.