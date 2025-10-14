English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील शाळांच्या फी संदर्भात केंद्राचा मोठा निर्णय; 'आता घरबसल्या एका क्लिकवर...'

School Fee On UPI: पालकांना शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 14, 2025, 02:37 PM IST
School Fee On UPI: तुमचा मुलगा किंवा मुलगी शाळेत असेल तर तुमच्यासाठी ही आनंदाची अपडेट आहे. फी भरण्यासाठी तुम्हाला दरवेळेला सुट्टी टाकून शाळेत जावं लागायचं. पण आता तसं होणार नाही. कारण  केंद्र सरकारने शालेय शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवलंय. याद्वारे शिक्षण मंत्रालयाने शाळांना UPI द्वारे शुल्क स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शालेय प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल, तसेच पालकांना शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल असा विश्वास व्य्कत करण्यात येतोय.

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन

शिक्षण मंत्रालयाने NCERT, CBSE, KVS आणि NVS यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांना UPI स्वीकारण्यास सांगितले आहे. यामुळे रोखीच्या व्यवहारांना आळा बसेल आणि डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल. शुल्क भरण्यासाठी पालकांना शाळेत जाण्याची गरज भासणार नाही, तसेच लांबचलांब रांगा टाळता येतील.

पालकांसाठी सोय

पारंपरिक पद्धतीने शुल्क भरण्यासाठी पालकांना शाळेत जाऊन तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. UPI मुळे पालकांना घरबसल्या एका क्लिकवर शुल्क भरता येईल. ही सुविधा विशेषतः प्रवेश आणि परीक्षा काळात उपयुक्त ठरेल, जिथे गर्दीमुळे अडचणी आल्याचा अनुभव प्रत्येक पालकाला येतो.

पारदर्शकता आणि सुरक्षितता

UPI पेमेंटमुळे शुल्काची नोंद डिजिटल स्वरूपात राहील, ज्यामुळे व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक राहतील. रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना आळा बसेल आणि प्रत्येक व्यवहाराचा रेकॉर्ड कायमस्वरूपी सुरक्षित राहणार आहे.

डिजिटल इंडियाला चालना

हा उपक्रम डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक भाग आहे. यामुळे शाळांचे प्रशासन आधुनिक होईल आणि पालकांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढेल. 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.

शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन

UPI चा वापर केवळ शुल्क भरण्यापुरता मर्यादित नसून, यामुळे शालेय व्यवस्थापन अधिक स्मार्ट होईल. स्मार्ट क्लासेसप्रमाणेच, UPI मुळे शाळांचे आर्थिक व्यवहारही आधुनिक आणि कार्यक्षम होतील.

FAQ

प्रश्न: शाळांमध्ये UPI पेमेंट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश काय आहे?

उत्तर: केंद्र सरकारचा उद्देश शालेय प्रशासनाला अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणे आहे. UPI द्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा लागू केल्याने पालकांना घरबसल्या एका क्लिकवर शुल्क भरता येईल, लांब रांगा टाळता येतील आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे शाळांचे कामकाज स्मार्ट होईल आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना मिळेल.

प्रश्न: UPI पेमेंटमुळे पालकांना कसा फायदा होईल?

उत्तर: UPI मुळे पालकांना शुल्क भरण्यासाठी शाळेत जाऊन रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. ते घरूनच मोबाइलद्वारे त्वरित आणि सुरक्षितपणे शुल्क भरू शकतील. यामुळे वेळेची बचत होईल, विशेषतः प्रवेश आणि परीक्षा काळात, आणि व्यवहारांचा डिजिटल रेकॉर्ड कायमस्वरूपी सुरक्षित राहील.

प्रश्न: UPI पेमेंट शाळांच्या व्यवस्थापनाला कसे सुधारेल?

उत्तर: UPI मुळे शुल्क भरण्याची प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक होईल. रोख रकमेच्या व्यवहारांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, जसे की पावती गहाळ होणे किंवा रकमेची चूक, टाळता येतील. यामुळे शाळांचे आर्थिक व्यवस्थापन अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम होईल, तसेच शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

