भारतातील शाळांच्या फी संदर्भात केंद्राचा मोठा निर्णय; 'आता घरबसल्या एका क्लिकवर...'

School Fee On UPI: तुमचा मुलगा किंवा मुलगी शाळेत असेल तर तुमच्यासाठी ही आनंदाची अपडेट आहे. फी भरण्यासाठी तुम्हाला दरवेळेला सुट्टी टाकून शाळेत जावं लागायचं. पण आता तसं होणार नाही. कारण केंद्र सरकारने शालेय शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवलंय. याद्वारे शिक्षण मंत्रालयाने शाळांना UPI द्वारे शुल्क स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शालेय प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होईल, तसेच पालकांना शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल असा विश्वास व्य्कत करण्यात येतोय.
शिक्षण मंत्रालयाने NCERT, CBSE, KVS आणि NVS यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांना UPI स्वीकारण्यास सांगितले आहे. यामुळे रोखीच्या व्यवहारांना आळा बसेल आणि डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल. शुल्क भरण्यासाठी पालकांना शाळेत जाण्याची गरज भासणार नाही, तसेच लांबचलांब रांगा टाळता येतील.
पारंपरिक पद्धतीने शुल्क भरण्यासाठी पालकांना शाळेत जाऊन तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. UPI मुळे पालकांना घरबसल्या एका क्लिकवर शुल्क भरता येईल. ही सुविधा विशेषतः प्रवेश आणि परीक्षा काळात उपयुक्त ठरेल, जिथे गर्दीमुळे अडचणी आल्याचा अनुभव प्रत्येक पालकाला येतो.
UPI पेमेंटमुळे शुल्काची नोंद डिजिटल स्वरूपात राहील, ज्यामुळे व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक राहतील. रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना आळा बसेल आणि प्रत्येक व्यवहाराचा रेकॉर्ड कायमस्वरूपी सुरक्षित राहणार आहे.
हा उपक्रम डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक भाग आहे. यामुळे शाळांचे प्रशासन आधुनिक होईल आणि पालकांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढेल. 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरेल.
UPI चा वापर केवळ शुल्क भरण्यापुरता मर्यादित नसून, यामुळे शालेय व्यवस्थापन अधिक स्मार्ट होईल. स्मार्ट क्लासेसप्रमाणेच, UPI मुळे शाळांचे आर्थिक व्यवहारही आधुनिक आणि कार्यक्षम होतील.
