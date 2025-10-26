English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
SIP ऐवजी लोक STP कडे का वळतायत गुंतवणूकदार? जाणून घ्या श्रीमंत होण्याचा राजमार्ग!

STP Investment: एसआयपीप्रमाणे एसटीपी देखील शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 26, 2025, 02:58 PM IST
एसटीपी गुंतवणूक

STP Investment: म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी सिस्टेमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (एसटीपी) हा एक उत्तम पर्याय ठरतोय. ज्यामुळे शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा धोका कमी होतो. एसआयपीप्रमाणे एसटीपी देखील शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. पण यात एकरकमी रक्कम डेब्ट फंडमधून हळूहळू इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केली जाते. 2025 मध्ये बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार एसटीपीकडे वळत आहेत. ज्यामुळे दीर्घकालीन परताव्याची शक्यता वाढते. हे प्लॅन बाजारातील अस्थिरतेला सामोरे जाण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सुरक्षित धनवृद्धीची संधी मिळते.

एसआयपी आणि एसटीपी यांच्यातील फरक

सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) मध्ये प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम थेट म्युच्युअल फंड स्किममध्ये गुंतवली जाते. ज्यामुळे रुपी कॉस्ट अॅव्हरेजिंग आणि कंपाउंडिंगचा फायदा होतो. याउलट एसटीपीमध्ये एकरकमीगुंतवणूक डेब्ट किंवा लिक्विड फंडमध्ये ठेवून मासिक किंवा त्रैमासिक अशा नियमित अंतराने ठराविक रक्कम इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केली जाते. 

एसटीपी बाजारातील नीचांकावर जास्त युनिट्स खरेदी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे जोखीम कमी होते आणि परतावा 1.2% ने जास्त मिळू शकतो. एसआयपी नियमित बचतीसाठी योग्य असला, तरी एकरकमी रक्कम असलेल्यांसाठी एसटीपी श्रेयस्कर आहे.

एसटीपी कोणासाठी उपयुक्त?

हे प्लॅन एकरकमी मोठी रक्कम गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींसाठी बेस्ट आहे. तुम्ही रिटायरमेंट फंड किंवा वारसा मिळालेल्या गुंतवणूकदार असाल तर तुमच्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे. डेब्ट फंडमधील स्थिर परताव्याचा फायदा घेऊन हळूहळू इक्विटीमध्ये प्रवेश करून बाजारातील चढ-उतारांचा धोका कमी केला जातो. 

उदाहरणार्थ 5 लाख रुपयांची गुंतवणूक डेब्ट फंडमध्ये ठेवून दरमहा 10 हजार रुपये इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केल्यास बाजारातील अस्थिरता कमी होऊन दीर्घकालीन वाढ साध्य होते. नबाजारात योग्य वेळी गुंतवणूक होत असल्याने कमी जोखमीच्या गुंतवणूकदारांसाठी हे सुरक्षित आहे. 

एसटीपी गुंतवणुकीचे फायदे

एसटीपीमुळे बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळते. कारण डेब्ट फंडमधील रक्कम सुरक्षित राहते आणि हळूहळू इक्विटीमध्ये वळवली जाते. यामुळे रुपी कॉस्ट अॅव्हरेजिंगसारखा फायदा होतो. ज्यामुळे चांगला परतावा मिळतो. कर प्रभाव कमी असतो, कारण हस्तांतरणावर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा कर लागू होतो. 2025 मध्ये एसटीपीद्वारे अॅर्बिट्रेज फंडमधून सुरू करून 1-2% अतिरिक्त परतावा शक्य आहे. हा प्लॅन गुंतवणूक शिस्त राखण्यास आणि धननिर्मितीला चालना देतो.

गुंतवणुकीदरम्यान काय काळजी घ्याल? 

सोर्स फंड (डेब्ट किंवा लिक्विड) स्थिर असावा. तर टार्गेट फंड (इक्विटी) जोखीम आणि ध्येयानुसार निवडावा. हस्तांतरणाची वारंवारिता आणि रक्कम आर्थिक स्थितीनुसार ठरवा. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य असल्याने, शॉर्ट गुंतवणूक टाळावी. फंड नियमित तपासावा आणि त्यात गरजेनुसार बदल करावा.

(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.) 

FAQ

प्रश्न: सिस्टेमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (एसटीपी) म्हणजे काय आणि तो एसआयपीपेक्षा कसा वेगळा आहे?

उत्तर: एसटीपी हा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा एक हुशार पर्याय आहे, ज्यामध्ये एकरकमी रक्कम डेब्ट किंवा लिक्विड फंडमधून नियमितपणे (मासिक/त्रैमासिक) इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केली जाते. यामुळे शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा धोका कमी होतो आणि दीर्घकालीन परतावा 1-2% ने वाढू शकतो. याउलट, सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) मध्ये दरमहा ठराविक रक्कम थेट गुंतवली जाते, ज्यामुळे नियमित बचत आणि कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतो.

प्रश्न: कोणत्या गुंतवणूकदारांसाठी एसटीपी फायदेशीर आहे आणि त्याचे काय फायदे आहेत?

उत्तर: एसटीपी एकरकमी मोठी रक्कम (उदा. 5 लाख रुपये) गुंतवणाऱ्यांसाठी योग्य आहे, जसे की रिटायरमेंट फंड किंवा वारसाहक्काने मिळालेल्या रकमेसाठी. हे डेब्ट फंडमधील स्थिर परताव्यासह इक्विटी फंडमध्ये हळूहळू हस्तांतरण करून बाजारातील जोखीम कमी करते. यामुळे रुपी कॉस्ट अॅव्हरेजिंगचा लाभ मिळतो, कराचा प्रभाव कमी होतो आणि दीर्घकालीन धनवृद्धी साध्य होते, विशेषतः कमी जोखीम घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी.

प्रश्न: एसटीपीमध्ये गुंतवणूक करताना कोणती काळजी घ्यावी?

उत्तर: एसटीपीमध्ये गुंतवणूक करताना सोर्स फंड (डेब्ट/लिक्विड) कमी जोखमीचे आणि स्थिर असावे, तर टार्गेट फंड (इक्विटी) आर्थिक ध्येय आणि जोखीम क्षमतेनुसार निवडावे. हस्तांतरणाची वारंवारिता आणि रक्कम आर्थिक नियोजनानुसार ठरवा. एसटीपी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आहे, त्यामुळे अल्पकालीन ध्येयांसाठी टाळावे. फंडाच्या कामगिरीचे नियमित निरीक्षण करा आणि गरजेनुसार समायोजन करा. गुंतवणुकीपूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा, कारण ही माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

