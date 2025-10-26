SIP ऐवजी लोक STP कडे का वळतायत गुंतवणूकदार? जाणून घ्या श्रीमंत होण्याचा राजमार्ग!

STP Investment: म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी सिस्टेमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (एसटीपी) हा एक उत्तम पर्याय ठरतोय. ज्यामुळे शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा धोका कमी होतो. एसआयपीप्रमाणे एसटीपी देखील शिस्तबद्ध गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. पण यात एकरकमी रक्कम डेब्ट फंडमधून हळूहळू इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केली जाते. 2025 मध्ये बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार एसटीपीकडे वळत आहेत. ज्यामुळे दीर्घकालीन परताव्याची शक्यता वाढते. हे प्लॅन बाजारातील अस्थिरतेला सामोरे जाण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सुरक्षित धनवृद्धीची संधी मिळते.
सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) मध्ये प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम थेट म्युच्युअल फंड स्किममध्ये गुंतवली जाते. ज्यामुळे रुपी कॉस्ट अॅव्हरेजिंग आणि कंपाउंडिंगचा फायदा होतो. याउलट एसटीपीमध्ये एकरकमीगुंतवणूक डेब्ट किंवा लिक्विड फंडमध्ये ठेवून मासिक किंवा त्रैमासिक अशा नियमित अंतराने ठराविक रक्कम इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केली जाते.
एसटीपी बाजारातील नीचांकावर जास्त युनिट्स खरेदी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे जोखीम कमी होते आणि परतावा 1.2% ने जास्त मिळू शकतो. एसआयपी नियमित बचतीसाठी योग्य असला, तरी एकरकमी रक्कम असलेल्यांसाठी एसटीपी श्रेयस्कर आहे.
हे प्लॅन एकरकमी मोठी रक्कम गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींसाठी बेस्ट आहे. तुम्ही रिटायरमेंट फंड किंवा वारसा मिळालेल्या गुंतवणूकदार असाल तर तुमच्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे. डेब्ट फंडमधील स्थिर परताव्याचा फायदा घेऊन हळूहळू इक्विटीमध्ये प्रवेश करून बाजारातील चढ-उतारांचा धोका कमी केला जातो.
उदाहरणार्थ 5 लाख रुपयांची गुंतवणूक डेब्ट फंडमध्ये ठेवून दरमहा 10 हजार रुपये इक्विटी फंडमध्ये हस्तांतरित केल्यास बाजारातील अस्थिरता कमी होऊन दीर्घकालीन वाढ साध्य होते. नबाजारात योग्य वेळी गुंतवणूक होत असल्याने कमी जोखमीच्या गुंतवणूकदारांसाठी हे सुरक्षित आहे.
एसटीपीमुळे बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळते. कारण डेब्ट फंडमधील रक्कम सुरक्षित राहते आणि हळूहळू इक्विटीमध्ये वळवली जाते. यामुळे रुपी कॉस्ट अॅव्हरेजिंगसारखा फायदा होतो. ज्यामुळे चांगला परतावा मिळतो. कर प्रभाव कमी असतो, कारण हस्तांतरणावर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा कर लागू होतो. 2025 मध्ये एसटीपीद्वारे अॅर्बिट्रेज फंडमधून सुरू करून 1-2% अतिरिक्त परतावा शक्य आहे. हा प्लॅन गुंतवणूक शिस्त राखण्यास आणि धननिर्मितीला चालना देतो.
सोर्स फंड (डेब्ट किंवा लिक्विड) स्थिर असावा. तर टार्गेट फंड (इक्विटी) जोखीम आणि ध्येयानुसार निवडावा. हस्तांतरणाची वारंवारिता आणि रक्कम आर्थिक स्थितीनुसार ठरवा. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य असल्याने, शॉर्ट गुंतवणूक टाळावी. फंड नियमित तपासावा आणि त्यात गरजेनुसार बदल करावा.
(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.)
