सरकारचा मोठा निर्णय!आता ATM मधून मिळणार 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटा

ATM मधून पैसे काढल्यावर सुट्टे पैशांचा मोठा प्रश्न उभा राहतो. अशावेळी सरकारने घेतला मोठा निर्णय. ATMमधून निघणार सुट्टे पैसे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 09:16 PM IST
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, "स्मॉल व्हॅल्यू डिस्पेंसर" द्वारे सुट्ट्या पैशांचा प्रश्न सोडवला आहे. या विशेष प्रकारच्या एटीएममध्ये 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटा मिळणार आहेत. सामान्य एटीएममध्ये सुट्टे पैसे मिळत नाहीत. अनेकदा 100,500 किंवा 1000 रुपयांच्या नोटा मिळतात. पण सरकार हा प्रश्न नव्या एटीएममार्फत सोडवला आहे.  सामान्यतः सुट्टे पैसे वितरित केल्या जात नाहीत. तुम्हाला ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा मिळाल्या असतील. बाजारातही बदलाची कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी, लहान मूल्यांच्या नोटांच्या टंचाईबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. बाजारात लहान मूल्यांच्या नोटांचा तुटवडा आहे का? 10, 20  आणि 50 रुपयांच्या नोटा उपलब्ध नाहीत का? बाजारातून लहान नोटा गायब झाल्या आहेत का? गेल्या काही दिवसांपासून फिरत असलेल्या अशा अटकळांना आणि प्रश्नांना सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेत माहिती दिली की देशात 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या लहान मूल्यांच्या चलनी नोटांचा तुटवडा नाही. एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली.

सुट्टे पैसे मिळणार

राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, आरबीआयनुसार, पारंपारिकपणे एटीएमद्वारे कमी मूल्याच्या नोटा काढता येमार आहेत. त्यांनी सभागृहाला असेही सांगितले की, "स्मॉल व्हॅल्यू डिस्पेंसर" द्वारे कमी मूल्याच्या नोटांसाठी एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटा एका विशेष एटीएममधून काढता येणार आहेत..

छोट्या नोटांचा संपूर्ण हिशोब

सरकारच्या मते, चालू आर्थिक वर्षात (२६ फेब्रुवारीपर्यंत), केंद्रीय बँकेने 439.40 कोटी 10 रुपयांच्या नोटा, 193.70 कोटी 20 रुपयांच्या नोटा आणि 130.30 कोटी 50 रुपयांच्या नोटा पुरवल्या आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष २५) १८० कोटी १० रुपयांच्या नोटा, १५० कोटी २० रुपयांच्या नोटा आणि ३०० कोटी ५० रुपयांच्या नोटा पुरवल्या गेल्या होत्या. कमी मूल्याच्या रोख रकमेची मागणी नोटा आणि नाण्यांद्वारे पूर्ण केली जाते. रिझर्व्ह बँक विविध मूल्यांच्या नोटांची गरज सतत तपासत असते आणि आवश्यक मूल्यांच्या नोटांची छपाई करण्यासाठी सरकारला शिफारसी पाठवते. कमी मूल्यांच्या रोख रकमेची मागणी नोटा आणि नाण्यांच्या मिश्रणाद्वारे पूर्ण केली जाते. शिवाय, कमी मूल्याच्या व्यवहारांसह एकूण व्यवहारांमध्ये डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वाटा मोठा आहे.

