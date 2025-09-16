भारतातील सर्वात भ्रष्ट महिला ACS अधिकारी, संपत्ती पाहून ED चे अधिकारी चक्रावले; हिंदू्च्या जमिनी मुस्लीमांना विकल्या आणि...

Nupur Bora Assam Civil Servant Arrested : आसाममधील बारपेटा येथे हिंदू्च्या जमिनी मुस्लीमांना बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण करण्यात आले. या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. चौकशी केली असता धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. हे सर्व एका महिला अधिकाऱ्याने केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आसाम सिव्हिल सर्व्हिसेसची ही महिला अधिकारी 2019 च्या बॅचची आहे. नुपूर बोरा असे या अधिकारी महिलेचे नाव आहे. नुपूर बोरा यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आले आहेत. रोख रक्कम, दागिने आणि मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत.
एसपी रोझी कलिता यांनी या कारवाईबाबत माहिती दिली. सांगितले की,2019 बॅचच्या एसीएस अधिकारी नुपूर बोरा सध्या कामरूप जिल्ह्यातील गोराईमारी येथे सर्कल ऑफिसर म्हणून तैनात होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या दक्षता कक्षाने नुपूर बोरा यांच्या दोन अपार्टमेंटवर छापे टाकले. दोन्ही फ्लॅटमधून सुमारे 1 कोटी रुपये रोख, लाखो रुपयांचे हिरे आणि इतर दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा म्हणाले की, ही कारवाई अधिकाऱ्याबद्दलच्या विशिष्ट तक्रारींवर आधारित आहे. त्यांनी त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त रोख रक्कम आणि मालमत्ता जमवल्याच्या तक्रारी होत्या. आतापर्यंतच्या तपासातील निष्कर्ष लोअर आसाममधील बारपेटा येथील त्यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाशी त्यांचा संबंध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारला माहिती मिळाली होती की ही अधिकारी बारपेटा येथे तिच्या नियुक्तीदरम्यान हिंदूंच्या जमिनी मुस्लिम समुदायाला हस्तांतरित करत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून ती आमच्या देखरेखीखाली होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील अल्पसंख्याकबहुल भागातील महसूल वर्तुळात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात आहे. नुपूर बोरा सोशल मीडियावर खूपच अॅक्टिव्ह आहेत. इंस्टाग्रामवर त्या प्रोफाइल फॅशन, डेकोरेशन आणि ट्रॅव्हलचे फोटो शेअर करत असतात. गुवाहाटीच्या गोतानगर भागात एक अपार्टमेंट आहे. पोलिस पथकांनी बोराचा कथित साथीदार सुरजीत डेका याच्या बारपेटा येथील घरासह चार ठिकाणी मालमत्तांची झडती घेतली.
नुपूर बोरा यांच्यावर अनेक आरोप आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत आम्ही आणखी रोख रक्कम आणि इतर मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. दक्षता कक्षात नोंदवलेला हा 25 वा गुन्हा आहे. बोरा यांचे बारपेटा आणि गोलाघाटमध्ये अनेक बँक लॉकर असल्याचेही सूत्रांनी सूचित केले आहे, ज्यांची आता दक्षता अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू आहे.
2019 मध्ये आसाम सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये रुजू झालेल्या बोरा यांनी यापूर्वी बारपेटा आणि कार्बी आंगलोंग येथे सेवा बजावली आहे. बारपेटा येथे त्यांच्या पोस्टिंग दरम्यान, त्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यात अडकल्याचा आरोप आहे. कामरूप जिल्ह्यातील गोरोईमारी येथे बोरा यांची बदली झाल्यानंतर, भ्रष्टाचाराच्या नवीन तक्रारी समोर आल्या, ज्यामध्ये जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप आहेत. ही ताजी कारवाई या आरोपांच्या व्यापक चौकशीचा एक भाग आहे.
