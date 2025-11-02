English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
17 वर्षांच्या मुलीनेच घेतला आईचा जीव; प्रियकर आणि मित्रांना घरी बोलवले अन्..., थरारक हत्यांकाड उघड

Daughter Killed Mother: अल्पवयीन मुलीनेच आईची हत्या केल्याचे समोर आले असून या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 2, 2025, 10:40 AM IST
Objected to relationship Girl and her friends killed his mother

Daughter Killed Mother: बंगळुरूत एक धक्कादायक घटना समोर आली असून पोटच्या मुलीनेच आईची हत्या केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. धक्कादायक म्हणजे आरोपी मुलीचे वय 17 वर्ष असून तिने मित्राच्या मदतीने आईची हत्या केली आहे. तसंच, आईने आत्महत्या केली हे भासवण्यासाठी तिचा मृतदेह पंख्याला लटकवला. दक्षिण बंगळुरुतील उत्तरहल्ली येथे हा प्रकार समोर आला आहे. 

आईची हत्या केल्यानंतर 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी ही पळून जाण्याच्या बेतात होती मात्र तिच्या मावशीला संशय आल्याने मुलीला पळून जाता आलं नाही. सुरुवातीला सर्वांनाच हे प्रकरण आत्महत्येचं वाटत होतं. मात्र मुलीने घरी परतल्यानंतर आजीला वेगळीच कहाणी रचून सांगितली. त्यानंतर तिच्या या कहाणीवर मावशीला संशय आला आणि तिने पोलिसांना लगेचच ही माहिती कळवली. पोलिसांनी कसून चौकशी केल्यानंतर अखेर मुलीने गुन्हा कबुल केला. 

मृत महिलेचे नाव नेत्रावती असून ते कंपनीत टेलिकॉलर म्हणून काम करत होती. तसंच, ती पतीपासून वेगळी राहत असून तिच्या मुलीसोबत एकटी राहत होती. आरोपी मुलीचे एका मुलासोबत प्रेमसंबंध होते. नेत्रावतीलादेखील मुलीच्या प्रेमसंबंधाबाबत माहिती होती. यावरुन त्यांच्यात अनेकदा वाददेखील होत असतं. मुलीचा प्रियकर अनेकदा तिला भेटायला घरीदेखील यायचा. यावरुन त्यांच्यात सारखे खटके उडत होते. 

24 ऑक्टोबर रोजी नेत्रावतीच्या मुलीने तिच्या मित्रांना घरी बोलवले. संध्याकाळी आई दारू पिऊन झोपेल तेव्हा घरी या असं तिने सांगितले. त्यानुसार रात्री 9च्या सुमारास नेत्रावती झोपल्यानंतर मुलीचे मित्र घरी आले. मात्र मध्यरात्री अचानक नेत्रावती झोपेतून उठली तेव्हा मुलीच्या प्रियकराला आणि त्याच्या मित्रांना पाहून त्यांच्यावर ओरडली. तसंच पोलिसांना बोलवण्याची धमकी दिली. 

नेत्रावतीने धमकी दिल्यानंतर मुलांनी तिला पकडले आणि त्याच्याकडे असलेल्या टॉवेलने तिचा गळा दाबून तिला ठार केले. आईचा मृत्यू झाल्याचं कळताच मित्रांनी व मुलीने आईचा मृतदेह पंख्याला लटकावला. जेणेकरुन सुरुवातीला ती आत्महत्या वाटेल. या घटनेनंतर अल्पवयीन मुलगी घर बंद करून प्रियकरासोबत पळून गेली.

नेत्रावतीचा प्रियकर घरी परतल्यानंतर त्याला घर बंद आढळले. फोनवरही संपर्क होत नसताना त्याने नेत्रावतीच्या बहिणीला फोन केला. तेव्हा दोघांनी घरातील खिडकीत वाकून पाहिलं तेव्हा नेत्रावती पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत सापडली. सुरुवातीला मुलगी प्रियकरासोबत पळून गेली असावी असं वाटल्याने तिच्यावर संशय आला नाही. 

मात्र दुपारी मुलगी आजीच्या घरी पोहोचली तिथे तिचं संशयास्पद वागणे पाहून कुटुंबातील सदस्यांनी तिला विचारलं, तेव्हा तिने सांगितलं की तिच्या आईला तिच्या मित्रांनी मारलं आहे आणि जर तिने हे सत्य सांगितलं तर ते तिला मारण्याची धमकी देत होते. यानंतर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलीसह चौघांना अटक केली आहे. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

