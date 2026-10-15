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15 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान 10 दिवस बँका बंद राहणार, कधी व कोणत्या राज्यांना असणार सुट्टी, वाचा पूर्ण यादी

ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात बँकेची काही कामे असतील तर ती लगेचच उरकून घ्या. कारण बँकांना 10 दिवस सुट्टी आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 15, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 09:59 AM IST
15 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान 10 दिवस बँका बंद राहणार, कधी व कोणत्या राज्यांना असणार सुट्टी, वाचा पूर्ण यादी
Image Credit: Bank Holidays October 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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