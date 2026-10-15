/15 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान 10 दिवस बँका बंद राहणार, कधी व कोणत्या राज्यांना असणार सुट्टी, वाचा पूर्ण यादी

ऑक्टोबर महिन्यात बँकेच्या संदर्भातील काही कामं असतील तर ती आत्ताच उरकून घ्या. कारण 15 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान बँका 10 दिवस बंद राहणार आहेत. या दरम्यान, अनेक सण व शनिवार-रविवार या कारणामुळं बँकांना सुट्ट्या आहेत. पण या सुट्ट्या वेगवेगळी राज्य आणि शहरांनुसार असणार आहेत.
15 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान कधी बँका बंद असतील याची माहिती घेऊयात. दहा दिवस जरी बँकांना सुट्टी असली तरी देशभरात मात्र सरसकट बँकांना सुट्टी नसणार काही ठराविक राज्यांसाठीच या सुट्ट्या ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत.
17 ऑक्टोबर, शनिवार: फक्त अगरतळामध्ये बँका बंद राहतील. महिन्याचा तिसरा शनिवार असल्याने देशाच्या उर्वरित भागात बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
18 ऑक्टोबर, रविवार: रविवार असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील.
19 ऑक्टोबर, सोमवार: महानवमी आणि आयुध पूजेच्या निमित्ताने अगरतळा, ऐझॉल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इम्फाळ, इटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पाटणा, रांची आणि शिलाँग येथील बँका बंद राहतील. या यादीनुसार इतर शहरांना सुट्ट्या नसतील.
20 आणि 21 ऑक्टोबर: दसरा आणि विजयादशमीच्या सुट्ट्या.
20 ऑक्टोबर, मंगळवार: विजयादशमी आणि दसऱ्यानिमित्त देशातील बहुतांश भागांमध्ये बँका बंद राहतील. तथापि, गंगटोक आणि इम्फाळमध्ये बँका सुरू राहतील.
21 ऑक्टोबर, बुधवार: अगरतळा, बंगळूर, गंगटोक, गुवाहाटी, कोची, कोलकाता आणि तिरुवनंतपुरम येथे बँका बंद राहतील. दुर्गापूजा आणि संबंधित स्थानिक सुट्ट्यांमुळे या शहरांमधील बँक शाखा बंद राहतील.
22 ते 25 ऑक्टोबर: सिक्कीममध्ये सुट्टी, त्यानंतर चौथा शनिवार आणि रविवार.
22 ऑक्टोबर, गुरुवार आणि शुक्रवार या दोन दिवशी फक्त गंगटोकमध्ये बँक बंद राहतील. सिक्कीममध्ये दुर्गा पूजा आणि दसऱ्यानिमित्त या सुट्ट्या पाळल्या जातील.
शनिवार, 24 ऑक्टोबर: महिन्याचा चौथा शनिवार असल्यामुळे देशभरातील बँक शाखा बंद राहतील.
रविवार, 25 ऑक्टोबर: रविवार साप्ताहिक सुट्टी असल्यामुळे देशभरातील बँका बंद राहतील. त्यामुळे, 24 आणि 25ऑक्टोबर रोजी बँकेला भेट देऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना त्यांची शाखा-संबंधित कामे आदल्या किंवा पुढच्या कामकाजाच्या दिवशी पूर्ण करावी लागतील.
बँकेच्या शाखा बंद आहेत याचा अर्थ असा नाही की पैशांचे व्यवहार थांबतील. सुट्ट्यांच्या काळातही डिजिटल बँकिंग सेवा सामान्यतः उपलब्ध असतात. ग्राहक त्यांच्या गरजेनुसार खालील सेवा वापरू शकतात:
UPI: मोबाईलद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि पेमेंट करण्यासाठी. मोबाईल आणि इंटरनेट बँकिंग: खात्यातील शिल्लक तपासणे, पैसे हस्तांतरित करणे आणि इतर ऑनलाइन सेवांसाठी.
ATM: रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि इतर उपलब्ध सेवांसाठी. ऑनलाइन बिल भरणे: वीज, मोबाईल आणि इतर बिले भरण्यासाठी
सुट्ट्यांमुळे चेक क्लिअरन्स, ड्राफ्ट, रोख रक्कम जमा करणे आणि बँकेच्या शाखेशी संबंधित इतर व्यवहारांना विलंब होऊ शकतो. डिजिटल सेवांची उपलब्धता देखील संबंधित बँक आणि तांत्रिक परिस्थितीवर अवलंबून असते.