सरकारला तुमची 'ही' माहिती दिलीत तरच नोकरीत मिळेल प्रमोशन; नवा आदेश जारी!

Information About Employee assets: नोकरी करणाऱ्यांसाठी प्रमोशन हा अत्यंत महत्वाचा विषय असतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाप्रमाणे पगारवाढ आणि पदोन्नती मिळते. पण जर यासाठी तुमची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्यास कोणी सांगितलं तर? तुमची कंपनी नव्हे तर सरकारनेच असे आदेश काढले तर? असाच एक प्रकार समोर आलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ओडिशा सरकारने 27 नोव्हेंबर २०२५ रोजी मोठा आदेश काढला. आता कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याची पदोन्नती होण्याआधी त्याचं पूर्ण आणि सध्याचे मालमत्ता विवरणपत्र सादर करणं सक्तीचं आहे. जर मालमत्ता दाखवली नाही तर पदोन्नतीला थेट अयोग्य ठरवली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने मालमत्ता विवरण दिलं नाही तर त्याला पदोन्नती मिळणार नाही. पण त्यामुळे जागा ब्लॉक होणार नाही. सरकार दुसऱ्या पात्र आणि मालमत्ता दाखवलेल्या कर्मचाऱ्याला ती जागा देईल. म्हणजे “मालमत्ता न दाखवली तर तुमचं प्रमोशन गेलंय हे असं स्पष्ट झालंय.
समितीची बैठक (DPC) झाल्यावरही जर कर्मचाऱ्याने सरकारने दिलेल्या अतिरिक्त वेळेत मालमत्ता विवरणपत्र भरलं आणि तो पात्र असेल, तर पुढच्या DPC बैठकीत त्याची पदोन्नती होऊ शकते. विशेष म्हणजे त्याला मागील तारखेपासूनच सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती आणि फायदा मिळेल, असं परिपत्रकात म्हटलंय.
ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचारसंहिता नियम 2021 नुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विवरणपत्र भरायचं असतं. पण बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी ते वेळेत भरलं नव्हतं, म्हणून सरकारने आता हा कडक आदेश काढला आणि सर्वांना बजावले आहे.
अनेक कर्मचारी वेळेत मालमत्ता दाखवत नाहीत, त्यामुळे संशय निर्माण होतो. आता हा नियम सक्तीचा केल्याने भ्रष्टाचारावर आळा बसेल आणि सरकारी कामकाजात पारदर्शकता येईल,असे सरकारचे म्हणण आहे. पदोन्नती हवी असेल तर आधी घर-जागा-बँक बॅलन्स सगळं दाखवा!, असा स्पष्ट संदेश ओडीशा सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलाय.
उत्तर: २७ नोव्हेंबर २०२५ पासून ओडिशा सरकारने आदेश काढला आहे की, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याची पदोन्नती होण्याआधी त्याचं पूर्ण आणि सर्वात अलीकडचं (लेटेस्ट) मालमत्ता विवरणपत्र सादर करणं सक्तीचं आहे. मालमत्ता विवरणपत्र न दिल्यास त्या कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीसाठी थेट “अयोग्य” ठरवलं जाईल.
उत्तर: नाही, पद रिक्त राहणार नाही. ज्या कर्मचाऱ्याने मालमत्ता विवरणपत्र दिलं नाही त्याला पदोन्नती मिळणार नाही, पण ते पद दुसऱ्या पात्र आणि मालमत्ता विवरणपत्र सादर केलेल्या कर्मचाऱ्याला दिलं जाईल. मात्र नंतर जर तो कर्मचारी अतिरिक्त वेळेत मालमत्ता विवरणपत्र भरून पात्र ठरला तर पुढच्या DPC बैठकीत त्याला मागील तारखेपासून (ज्येष्ठतेनुसार) पदोन्नती आणि सर्व फायदा मिळू शकतो.
उत्तर: ओडिशा सरकारी कर्मचारी (आचारसंहिता) नियम २०२१ नुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपलं अद्ययावत मालमत्ता विवरणपत्र (घर, जागा, बँक बॅलन्स इत्यादी) सादर करणं बंधनकारक आहे. आता हा नियम पदोन्नतीशी जोडल्याने याकडे दुर्लक्ष करणं शक्य नाही.