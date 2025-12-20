English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पात्रता 5वी पास;187 पदांसाठी 8000 जणांनी रनवेवर बसून दिली परीक्षा, देशभरात चर्चेत असलेला हा प्रकार घडलाय कुठे?

Home Guard recruitment exam:  होम गार्डच्या फक्त 187 पदांसाठी भर्ती काढण्यात आली होती. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 20, 2025, 09:56 AM IST
रनवेवर परीक्षा

Home Guard recruitment exam:  देशभरात होणाऱ्या विविध सरकारी भरतीसाठी प्रमाणापेक्षा जास्त अर्ज येत असतात. यातून देशात बेरोजगारीचं प्रमाण किती वाढलंय याची प्रचिती तुम्हाला येईल. या बेरोजगारीचं विदारक वास्तव सांगणारा एक फोटो सध्या सोशल मीडियात चर्चेचा विषय ठरलाय. काय आणि कुठे घडलाय हा प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

संबलपुर जिल्ह्यात होम गार्डच्या फक्त 187 पदांसाठी भर्ती काढण्यात आली होती. ही पदे मुख्यतः पोलीस वाहने चालवणे आणि कॉम्प्युटर कामासाठी होती, जी करारावर किंवा गरजेप्रमाणे भरली जाणार होती. या भरतीसाठी किमान पात्रता फक्त पाचवी उत्तीर्ण असतानाही अंदाजे 10 हजार अर्ज आले आणि 16 डिसेंबरला सुमारे 8 हजार तरुण परीक्षेला हजर झाले. यात पदवीधर आणि पदव्युत्तर शिक्षित युवकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. यातून राज्यातील पर्यायाने देशातील रोजगाराच्या कमतरतेचे चित्र दिसून आले.
 

परीक्षा केंद्र म्हणून विमानतळ रनवे 

इतक्या मोठ्या संख्येने उम्मीदवार आल्याने सामान्य शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा घेणे शक्य नव्हते. संबलपुरमध्ये दर रविवारी अनेक परीक्षा होतात, त्यामुळे 20 शाळांमध्ये व्यवस्था करणे कठीण होते. म्हणून प्रशासनाने जमदारपाली विमानतळाच्या रनवेला परीक्षा केंद्र बनवले. सकाळपासून उम्मीदवार तिथे जमले आणि खुल्या आकाशाखाली रनवेवर जमिनीवर बसून लेखी परीक्षा दिली.

कशी होती परीक्षेची व्यवस्था?

प्रशासनाने परीक्षेची सर्व तयारी केली होती. संबलपुरचे पोलिस अधीक्षक मुकेश भामू यांच्या नेतृत्वात तीन अतिरिक्त अधीक्षक, 24 निरीक्षक, शंभराहून अधिक पोलिस आणि होम गार्ड तैनात होते. ड्रोनद्वारेही निरीक्षण केले गेले. रनवेवर परीक्षा घेतल्याने गर्दी नियंत्रणात राहिली, हालचाल सोपी झाली आणि कोणताही गोंधळ झाला नाही. उम्मीदवारांनीहीदेखील शिस्त पाळली, त्यामुळे परीक्षा शांततेत पार पडल्याचे दिसून आले.

बेरोजगारीचे गंभीर चित्र

या घटनेतून ओडिशातील तरुणांच्या बेरोजगारीची विदारक स्थिती दिसते. कमी शैक्षणिक पात्रतेच्या आणि कमी पगाराच्या दररोज सुमारे ६१२ रुपयांसाठी नोकरीसाठीही हजारो शिक्षित युवक धडपडत आहेत. खासगी क्षेत्रात स्थिर नोकरी किंवा चांगला पगार न मिळाल्याने सरकारी कराराच्या पदांकडे युवक वळत असल्याचे चित्र आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ आणि फोटोंमुळे देशभरात बेरोजगारीच्या समस्येवर चर्चा सुरू झाली.

प्रशासनाने काय म्हटलं? 

पोलिस किंवा लष्करी भर्तीसाठी अशा परीक्षा होतात. खुल्या रनवेवर परीक्षा घेतल्याने व्यवस्थापन सोपे झाले. कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही आणि परीक्षा यशस्वी झाली, अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांनी दिली.
असे असले तरी ही घटना सरकारला रोजगार निर्मितीवर अधिक लक्ष देण्यास भाग पाडते. संबलपुरसारख्या भागात युवकांना चांगले रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज यातून अधोरेखित होतेय. जेणेकरून असे असामान्य प्रसंग टाळता येतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Odisha Home Guard recruitment examSambalpur Home Guard exam runwayAirport runway used as exam centre8000 candidates for 187 Home Guard posts

