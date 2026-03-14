घराच्या डस्टबीनपासून ते खिडकीबाहेरच्या कचरापेटीपंर्यंत, जिकडे तिकडे फक्त कॅश आणि सोन्याचे दागिने; सरकारी अधिकाऱ्या प्रताप पाहून पोलिस चक्रावले

घराच्या डस्टबीनपासून ते खिडकीबाहेर असलेल्या कचरापेटीपंर्यंत, जिकडे तिकडे फक्त कॅश आणि सोन्याचे दागिने सापडले.  सरकारी अधिकाऱ्या प्रताप पाहून पोलिस चक्रावले आहे. बिहारमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरावर धाड पडली. यावेळी त्याने सर्व दागिने फेकून दिले. या अधिकाऱ्याकडे कोट्यावधीची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 14, 2026, 05:23 PM IST
Bihar Crime news : घराच्या डस्टबीनपासून ते खिडकीबाहेर असलेल्या कचरापेटीपंर्यंत, जिकडे तिकडे फक्त कॅश आणि सोन्याचे दागिने सापडले.  सरकारी अधिकाऱ्या प्रताप पाहून पोलिस चक्रावले आहे. बिहारमध्ये सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरावर धाड पडली. यावेळी त्याने सर्व दागिने फेकून दिले. या अधिकाऱ्याकडे कोट्यावधीची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली आहे. 

पत्नीच्या हँडबॅगमध्ये नोटा कोंबल्या

पंकज कुमार असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. पंकज कुमार हे  बिहार मेडिकल सर्व्हिसेस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डीजीएम आहेत.  पंकज कुमार यांच्या घरावर टाकण्यात आलेल्या या छापेमारीची जोरदार चर्चा आहे. गुरुवारी स्पेशल व्हिजिलन्स युनिटने त्यांच्या घरावर धडा टाकली. त्यांच्या पत्नीच्या पर्समध्ये नोटा कोंबलेल्या होत्या. इतकचं नाही तर घरातील डस्टबिनपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये नोटा भरलेल्या आढळल्या. एकाच वेळी चार ठिकाणी छाप्यादरम्यान एसयूव्हीला जे सापडले ते पाहून टीम देखील आश्चर्यचकित झाली.

हे देखील वाचा.... Explainer: जगातील TOP 10 शक्तिशाली व्यक्ती ज्या इराण-इस्रायल युद्ध थांबवू शकतात? या यादीत भारतीय नेत्याचे नाव आहे का?

दक्षता पथकाने पंकज कुमार यांच्याशी संबधीत चार ठिकाणांनी एकाचवेळी धाड टाकली.  ज्यामध्ये त्यांचे पीएमसीएच येथील विभागीय कार्यालय, पटना येथील कदमकुआन येथील त्यांचे खाजगी निवासस्थान आणि इतर दोन ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणांशी संबंधित मालमत्तेच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. जेव्हा विशेष दक्षता पथकाने पटना येथील कदमकुआंजवळील काँग्रेस ग्राउंडजवळील पंकज कुमार यांच्या कनिका मैहर अपार्टमेंट्सवर छापा टाकला तेव्हा ते घरात होते. एसव्हीयू टीम घरात प्रवेश करताच डीजीएम पंकज कुमार घाबरले.  त्यांनी पैसे कचऱ्याच्या डब्यात टाकले. 

रोख रक्कम आणि दागिन्यांचा ढीग

जेव्हा विशेष दक्षता पथकाने रोख रक्कम आणि दागिन्यांची झडती सुरू केली तेव्हा त्यांना चलनी नोटा आणि दागिन्यांचा ढीग आढळला.  छाप्यादरम्यान, पथकातील एक सदस्य खाली गेला आणि अपार्टमेंटच्या मागील बाजूस उभार राहिला. यावेळी घरातील सदस्य नोटा खिडकीबाहेर फेकत असल्याचे निदर्शनास आले. 
पंकज कुमारच्या घरावर छापा टाकला. विशेष दक्षता युनिटच्या पथकाने 3.2  कोटींची रोकड आणि 1.31 कोटी रुपयांचे  सोने, हिरे आणि चांदीचे दागिने हस्तगत केले आहेत. संपूर्ण हिशेब मोजला असता, त्याने ९.६४६ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याचे आढळून आले. परंतु एसयूव्हीने त्याचे बेकायदेशीरपणे मिळवलेले उत्पन्न उघडकीस आणले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

officer's house raid in BiharBihar Crime Newsबिहार क्राईम न्यूज

इतर बातम्या

Explained: इराण-इस्त्रायलसह 'या' 6 देशांमध्येही स...

विश्व