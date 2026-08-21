/4500 किलो रसगुल्ल्यांसाठी 20 हजार लीटर दूध कुठून आणलं? FDA च्या धाडीनंतर अधिकाऱ्याचा प्रश्न, समोर आलं धक्कादायक सत्य

गावप्रमुखाच्या घरात 4500 किलो तयार पांढरे रसगुल्ले सापडल्यानंतर, प्रशासनाचा तपास आता वेगळ्या दिशेने सुरु आहे. याचं कारण तब्बल 4500 किलो इतके रसगुल्ले तयार करण्यासाठी 20 हजार लिटर दुधाची आवश्यकता भासली असणार. मग हे दूध नेमकं कुठून आणलं? त्याचा स्त्रोत काय? याकडे अधिकाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. शहर दंडाधिकारी सुधीर कुमार यांनी सांगितलं की, 4500 किलो रसगुल्ले बनवण्यासाठी किमान 20 हजार लिटर दुधाची गरज भासली असती. मात्र, जेव्हा कारखान्याच्या चालकाकडे दूध कोठून आणि कसे मिळवले, याबद्दल माहिती विचारण्यात आली, तेव्हा त्याने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. उत्तर प्रदेशच्या संभलमधील मगनपूर गावातील ही घटना आहे.
हजरत नगर गढी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मंगनपूर गावात, ग्रामप्रधानांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात तयार पांढरे रसगुल्ले, छेना (कॉटेज चीज) आणि इतर साहित्य आढळून आले. प्रशासनाने आधीच हा तयार माल जप्त केला असून त्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दूध खरेदी प्रक्रियेबाबतची माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील तपासाला आता अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
प्रशासकीय कारवाईदरम्यान, ग्रामप्रधानांच्या घरी सुमारे 4500 किलो तयार रसगुल्ले आढळून आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रसगुल्ले तयार करण्यासाठी किती दुधाची आवश्यकता असेल, याचा अधिकाऱ्यांनी अंदाज घेतला असता, त्यासाठी सुमारे 20 हजार लिटर दुधाची गरज भासली असती असे निष्पन्न झाले. सिटी मॅजिस्ट्रेट सुधीर कुमार यांनी यासंदर्भात कारखानदाराकडे विचारणा केली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दूध कुठून आले? विशेषतः कोणत्या विक्रेत्याने किंवा खरेदी केंद्राने ते पुरवले? आणि या खरेदीची काही कागदपत्रे किंवा नोंदी उपलब्ध आहेत का? याची माहिती मिळवण्याचा अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला.
मात्र चौकशीदरम्यान कोणतीही समाधानकारक माहिती देण्यात आली नाही. आता या तपासाची व्याप्ती केवळ रसगुल्ल्यांच्या गुणवत्तेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; प्रशासन कच्च्या मालाचा स्रोत आणि खरेदीबाबतच्या कागदोपत्री नोंदींचीही तपासणी करत आहे.
रसगुल्ल्यांबाबतचे सत्य उघड करण्यासाठी नमुने
प्रशासन आणि अन्न विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने घटनास्थळी वापरले जाणारे रसगुल्ले, छेना (पनीर) आणि इतर घटकांचे नमुने गोळा केले. हे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. तयार केलेले रसगुल्ले आणि त्यातील घटक अन्नसुरक्षेच्या मानकांनुसार आहेत की नाही, हे चाचणी अहवालावरून स्पष्ट होईल. या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मंगनपूर गावातील अनेक घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पांढऱ्या रसगुल्ल्यांचे उत्पादन केले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. हे रसगुल्ले पश्चिम उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पुरवले जात असल्याची माहितीही समोर आली होती. या माहितीच्या आधारे, शहर दंडाधिकारी सुधीर कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न विभागाच्या पथकाने छापा टाकला. या मोहिमेदरम्यान, ग्रामप्रमुखाच्या घरात 4500 किलो तयार रसगुल्ले आढळून आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची चौकशी केली.
दरम्यान, प्रशासनाच्या कारवाईनंतर गावच्या सरपंचांचे पती अबरार यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, रसगुल्ले बनवण्याचा व्यवसाय त्यांचा मुलगा चालवतो. या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेला परवाना आणि जीएसटी (GST) नोंदणी आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अबरार यांच्या मते, त्यांचे रसगुल्ले केवळ दूध, साखर आणि पावडर या तीन घटकांपासून बनवले जातात. तसेच, यापूर्वी त्यांच्या कारखान्यातून घेतलेले नमुने गुणवत्ता चाचणीत यशस्वी ठरले होते, असा दावाही त्यांनी केला. प्रशासनाने यावेळीही नमुने घेतले असून, चाचणीचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मंगनपूर आणि आसपासच्या परिसरातील पांढऱ्या रसगुल्ल्यांच्या उत्पादनाबाबत प्रशासनाने यापूर्वीही कारवाई केली आहे. होळीच्या सणादरम्यान, अन्न विभाग आणि प्रशासनाने अनेक ठिकाणी छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात तयार रसगुल्ले जप्त केले होते. तपासणीनंतर, तयार उत्पादनाचा काही क्विंटल साठा नष्ट करण्यात आला होता. या ताज्या कारवाईमुळे प्रशासनासमोर केवळ भेसळ किंवा गुणवत्तेशी संबंधित समस्याच नाहीत, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचा स्रोत आणि त्याचा हिशोब यांसारखे मुद्देही महत्त्वाचे ठरले आहेत.