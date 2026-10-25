/थायलंड टूरवर गेलेल्या उज्जैन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने मगरीचे मांस खाल्ले; व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल

थायलंड : थायलंड हे अनेक भारतीयांचे आवडते टीरीस्ट डेस्टिनेशन आहे. भारतीय मोठ्या संख्येने येथे फिरायला जातात. थायलंड टूरवर गेलेल्या उज्जैन महानगरपालिकेतील बांधकाम अधिकारी राजकुमार राठोर यांनी सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमुळे वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये राजकुमार राठोर मगरीचे मांस खात आहेत. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात आहे.
राठोर आपल्या पत्नीसह थायलंड टूरवर गेले होते. थायलंडमधून त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ते मगरीचे मांस खाताना दिसत आहेत. त्यांच्या या व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली आहे. त्यांनी परवानगीशिवाय थायलंडला प्रवास केल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. या संदर्भात राजकुमार राठोड यांची कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
मिळालेल्या नाहितीनुसार महानगरपालिकेचे बांधकाम अधिकारी राजकुमार राठोड यांनी 19 ते 23 ऑक्टोबरपर्यंत रजा घेतली होती. दरम्यान, 24 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी त्यांच्या थायलंड टूरचे अपडेट दिले आहे. यात त्यांनी मगरीचे मांस खाण्याचा अनुभव सांगितला. त्यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राजकुमार यांनी परदेशात जाण्यापूर्वी कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली होती का. कारण नियमांचे उल्लंघन केल्यास सरकारी अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई देखील होऊ शकते.
मगरीचे मांस खाल्ल्याबद्दल त्याच्यावर सर्वत्र टीका होत आहे. मात्र, महापालिकेचा बांधकाम अधिकारी त्यांच्यासमोर हजर झाल्यावरच सत्य समोर येईल. उज्जैनचे महापौर मुकेश तटवाल यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणाची माहिती सोशल मीडियावरून मिळाली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार रजा घेतली आहे की नाही, याची चौकशी केली जाईल.
पालिका अधिकाऱ्याच्या परदेश प्रवासाबाबत पालिका आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. महापौरांनी हेही स्पष्ट केले की, ते कोणाच्याही खाण्याच्या सवयींवर भाष्य करू शकत नाहीत, परंतु त्यांच्या प्रवासाबाबत निश्चितपणे चौकशी केली जाईल.