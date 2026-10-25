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थायलंड टूरवर गेलेल्या उज्जैन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने मगरीचे मांस खाल्ले; व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल

उज्जैन महानगरपालिकेचा अधिकारी चर्चेत आला आहे. या अधिकाऱ्याने थायलंड टूरवर मगरीचे मांस खाल्ल्याचा दावा केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 25, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 11:07 PM IST
थायलंड टूरवर गेलेल्या उज्जैन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने मगरीचे मांस खाल्ले; व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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