तुम्ही खात असलेल्या पदार्थांमध्ये किती तेल, साखर आणि कॅलरीज? कॅंटीनबाहेर बोर्ड असणे अनिवार्य!

UGC Direction: कॉलेज महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये बाहेरचे पदार्थ खाण्याचे प्रमाण जास्त असते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 02:34 PM IST
कॉलेज कॅंटीन पदार्थ

UGC Direction: कॉलेज महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये बाहेरचे पदार्थ खाण्याचे प्रमाण जास्त असते. अशाने आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने यासंदर्भात अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतलाय. यूजीसीने देशभरातील सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांमध्ये निरोगी खाण्याच्या सवयी रुजवण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे तरुणांमध्ये टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा धोका वाढत आहे. यापासून बचावासाठी जागरूकता हा प्रभावी उपाय आहे. यासाठी UGC ने कॅम्पसमधील कॅन्टीन, वसतिगृह, वर्गखोल्या आणि कॉरिडॉरमध्ये तेल आणि साखरेचे प्रमाण दर्शवणारे माहिती फलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

तेल आणि साखरेच्या माहितीचा बोर्ड

या मोहिमेंतर्गत, विद्यार्थ्यांना रोजच्या अन्नपदार्थांमध्ये लपलेल्या साखर आणि चरबीचे प्रमाण समजावे यासाठी पॅकेज्ड फूड आणि जंक फूडच्या बाटल्या व पॅकेट्सचे प्रदर्शन केले जाईल. प्रत्येक उत्पादनात किती तेल, साखर आणि कॅलरीज आहेत, याची स्पष्ट माहिती देणारे बोर्ड लावले जातील. उदाहरणार्थ, एका गुलाब जांभूळात 32 ग्रॅम साखर, समोसामध्ये 28 ग्रॅम चरबी आणि बर्गरमध्ये 590 कॅलरीज असतात, अशी माहिती विद्यार्थ्यांना मिळेल.

पौष्टिक आहाराला मिळणार प्रोत्साहन

विद्यार्थ्यांना हिरव्या भाज्या, फळे, संपूर्ण धान्य आणि पातळ प्रथिने यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करण्यास प्रेरित केले जाईल. या पदार्थांमुळे आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात आणि तृप्ततेची भावना वाढते, तर पॅकेज्ड आणि साखरयुक्त पदार्थांमुळे वजन वाढण्याचा धोका असतो. कॅम्पसमध्ये जंक फूडऐवजी पोहे, सागुदाणा, भाजलेले हरभरे, मखाना, कॉर्न, शेंगदाणे यांसारखे पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करावेत, असे UGC ने सुचवले आहे.

थंड पेयांना पर्याय काय?

थंड पेयांऐवजी ताजे फळांचे रस, नारळ पाणी आणि लिंबूपाणी यांसारख्या आरोग्यदायी पेयांना प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना कमी साखरेचे आणि पोषक पर्याय मिळतील. उदाहरणार्थ, कॅन केलेल्या रसात 36 ग्रॅम साखर असते, तर ताज्या रसात साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करता येते.

तरुण पिढी आरोग्यदायी जीवनशैलीकडे 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली, UGC चे सचिव प्राध्यापक मनीष जोशी यांनी सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, संचालक आणि राज्य सचिवांना पत्र लिहून या उपक्रमाची अंमलबजावणी त्वरित करण्यास सांगितले आहे. यामुळे तरुण पिढीला आरोग्यदायी जीवनशैलीकडे वळवता येईल आणि दीर्घकालीन आजारांचा धोका कमी होईल.

FAQ

प्रश्न: यूजीसीने विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना कोणते निर्देश दिले आहेत?

उत्तर: यूजीसीने सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांमध्ये निरोगी आहाराच्या सवयी रुजवण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये कॅम्पसमधील कॅन्टीन, वसतिगृह, वर्गखोल्या आणि कॉरिडॉरमध्ये तेल आणि साखरेचे प्रमाण दर्शवणारे फलक लावणे, तसेच पॅकेज्ड आणि जंक फूडमधील साखर, चरबी आणि कॅलरीजची माहिती प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रश्न: या मोहिमेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

उत्तर: या मोहिमेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे होणाऱ्या टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांपासून संरक्षण देणे आहे. हिरव्या भाज्या, फळे, संपूर्ण धान्य आणि पौष्टिक पदार्थ खाण्यास प्रोत्साहन देऊन तरुणांमध्ये निरोगी आहाराच्या सवयी रुजवणे हा यामागील हेतू आहे.

प्रश्न: कॅम्पसमध्ये जंक फूडऐवजी कोणते पर्याय पुरवले जाणार आहेत?

उत्तर: कॅम्पसमध्ये जंक फूडऐवजी पोहे, सागुदाणा, भाजलेले हरभरे, मखाना, कॉर्न, शेंगदाणे यांसारखे पौष्टिक पदार्थ आणि थंड पेयांऐवजी ताजे फळांचे रस, नारळ पाणी आणि लिंबूपाणी यांसारखे आरोग्यदायी पेय पुरवले जाणार आहेत.

