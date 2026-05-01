LPG Cylinder New Rules: तेल कंपन्यांना 80,000 कोटी रुपयांचा तोटा,1 मे पासून सिलेंडरच्या किमतीत वाढ? बुकिंगपासून डिलिव्हरीपर्यंतचे नियम बदलले

LPG Price may hike cylinder booking rules change from 1 May : एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती आणि त्याचा नियमांबाबत सातत्याने अपडेट्स समोर येत आहेत. यामध्ये अनेक अफवाही आहेत. आता पुन्हा एकदा नवीन महिना सुरु होताच देशभरात पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. जागतिक स्तरावर सुरु असलेला तणाव आता आणखीन वाढत आहे. विशेषतः मध्यपूर्वेतील परिस्थिती, तसेच कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेली सातत्याने वाढ याचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर होत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि गॅस आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढल्या की त्याचा भार देशांतर्गत कंपन्यांवर आणि शेवटी ग्राहकांवर पडतो. रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अहवालानुसार, जर सध्याची परिस्थिती कायम राहिली, तर आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत एलपीजी विक्रीवर तेल कंपन्यांचे एकूण नुकसान जवळपास 80 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. हे नुकसान मोठं असेल. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी भविष्यात दरवाढ करावी लागू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या चार महिन्यांमध्येच गॅस सिलेंडरच्या दरात अनेक वेळा बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः कमर्शियल सिलेंडरच्या दरांमध्ये वारंवार वाढ झाली आहे, ज्याचा परिणाम हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या व्यवसायांवर झाला आहे. त्याचबरोबर, घरगुती वापराच्या सिलेंडरमध्येही काही प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चात वाढ झाली असून, पुढील काळात आणखी वाढ होईल का? याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
1 मे रोजी पुन्हा दरवाढ होईल का? हा आताच्या घडीला सर्वसामान्यांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अधिकृतरीत्या कोणतीही घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नसली तरी, जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि पुरवठ्यातील अडचणी लक्षात घेता दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही. तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याने त्या काही कठोर निर्णय घेऊ शकतात.
दरम्यान, केवळ किंमतीच नाही तर गॅस सिलेंडरशी संबंधित नियमांमध्येही बदल करण्यात येत आहेत. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी काही नवीन धोरणे राबवली जात आहेत. इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस या प्रमुख कंपन्या एकत्रितपणे या बदलांवर काम करत आहेत.
बुकिंग प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे सिलेंडर पुन्हा बुक करण्यासाठी लागणाऱ्या दिवसांच्या अंतरात वाढ. पूर्वी 21 दिवसांनी सिलेंडर बुक करता येत होता, तो आता 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात हे अंतर आणखी जास्त, म्हणजे 45 दिवसांपर्यंत करण्यात आले आहे. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे उपलब्ध सिलेंडरचा योग्य वापर आणि सर्व ग्राहकांना वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित करणे.
वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी OTP-आधारित डिलिव्हरी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ही सुविधा अनेक ठिकाणी ऐच्छिक स्वरूपात वापरली जात होती, परंतु आता ती पूर्णपणे अनिवार्य केली जाऊ शकते. म्हणजेच, सिलेंडरची डिलिव्हरी घेताना ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक OTP येईल, आणि तो OTP डिलिव्हरी व्यक्तीला सांगितल्याशिवाय सिलेंडर मिळणार नाही. फक्त पावती किंवा जुनी कागदपत्रे दाखवून सिलेंडर घेण्याची पद्धत हळूहळू बंद होऊ शकते. सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील 90 टक्क्यांहून अधिक डिलिव्हरी OTP प्रणालीद्वारेच होत आहेत, त्यामुळे ही पद्धत लवकरच सर्वत्र सक्तीची होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बनावट व्यवहारांवर आळा बसेल आणि योग्य ग्राहकांपर्यंतच गॅस पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.
एकूणच पाहता, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती आणि नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता पुढील काही काळात कायम राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी नवीन नियमांची माहिती ठेवणे आणि बदलांना तयार राहणे आवश्यक ठरणार आहे.