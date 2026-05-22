/पृथ्वी धगधगत्या भट्टीत रूपांतरित होण्याच्या मार्गावर, दुष्काळाच्या अशुभ गर्जनेला सुरुवात; काय घडलंय नेमकं?

Earth Roar of Drought: हवामान बदलामुळे एल निनोसारख्या नैसर्गिक प्रक्रिया अधिक तीव्र आणि अनिश्चित होत असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट होत आहे.
Earth Roar of Drought: जगभरात वाढत्या तापमानामुळे हवामानातील अस्थिरता अधिक गंभीर होतेय. असे असताना आता ‘सुपर एल निनो’ची चर्चा पुन्हा वेगाने सुरू झाली आहे. प्रशांत महासागरातील तापमान झपाट्याने वाढत असल्याने 2026 मध्ये तीव्र एल निनो परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या मान्सूनवर, शेतीवर, पाणीसाठ्यावर आणि महागाईवर होऊ शकतो. काही आंतरराष्ट्रीय हवामान संस्थांनी यंदाचा एल निनो ऐतिहासिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकतो, असा इशाराही दिला आहे.
एल निनो ही प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीशी संबंधित हवामान प्रक्रिया आहे. सामान्य परिस्थितीत समुद्रातील वारे आणि तापमान संतुलित असतात. मात्र पूर्व आणि मध्य प्रशांत महासागरातील पाणी अचानक जास्त गरम होऊ लागले की वातावरणीय बदल सुरू होतात. यालाच एल निनो म्हटलं जातं. यामुळे जगभरातील पावसाचे चक्र, वादळांची तीव्रता, उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळाच्या घटना प्रभावित होतात.
भारताच्या एकूण वार्षिक पावसापैकी जवळपास 70 टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबरदरम्यान पडतो. एल निनो सक्रिय झाल्यास मान्सूनचे वारे कमकुवत होतात आणि सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वाढते. हवामान विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यंदा सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करत आहेत. यामुळे शेती, धरणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक तापमान आधीच विक्रमी पातळीवर आहे. अशा वेळी तीव्र एल निनो तयार झाल्यास पृथ्वीवरील तापमान आणखी वाढू शकते. भारतात मार्चपासूनच उष्णतेच्या लाटा तीव्र झाल्या आहेत. राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि मध्य भारतातील अनेक भागांत तापमानाने 45 अंशांच्या वर मजल मारली आहे. हवामान बदल आणि एल निनो यांची एकत्रित परिणामकारकता भविष्यात अधिक गंभीर उष्णतेला कारणीभूत ठरू शकते.
कमकुवत मान्सूनचा सर्वात मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसू शकतो. भात, कापूस, सोयाबीन, डाळी आणि ऊस यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याचे दर वाढू शकतात. काही तज्ज्ञांच्या मते खाद्यतेल, भाज्या आणि धान्यांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यास महागाई पुन्हा नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. त्याचबरोबर वीज उत्पादन आणि जलसाठ्यांवरही ताण वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक एल निनो वर्षात दुष्काळ पडतोच असं नाही. 1997-98 मध्ये अतिशय तीव्र एल निनो असूनही भारतात काही भागांत चांगला पाऊस झाला होता. यामागे ‘इंडियन ओशन डायपोल’ म्हणजेच IOD हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो, असे हवामान तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे. हिंदी महासागरातील तापमानातील बदल काही वेळा एल निनोचा परिणाम कमी करू शकतात. त्यामुळे अंतिम परिस्थिती पुढील काही आठवड्यांतील समुद्र आणि वातावरणातील बदलांवर अवलंबून असेल.
भारतीय हवामान विभाग, NOAA आणि WMO सारख्या संस्था सतत समुद्रातील तापमान आणि वातावरणातील बदलांवर लक्ष ठेवून आहेत. राज्य सरकारांना उष्णतेच्या लाटा, पाणीटंचाई आणि कमी पावसासाठी तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. जलसंधारण, दुष्काळनियोजन, कमी पाण्यात येणारी पिके आणि आपत्कालीन आराखडे यावर भर दिला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते घाबरण्यापेक्षा तयारी करणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
हवामान बदलामुळे एल निनोसारख्या नैसर्गिक प्रक्रिया अधिक तीव्र आणि अनिश्चित होत असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट होत आहे. भविष्यात कमी पाऊस, अचानक अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा आणि पाण्याचं संकट अधिक गंभीर स्वरूप घेऊ शकतं. त्यामुळे केवळ हवामानाचा अंदाज पाहून चालणार नाही, तर शहर नियोजन, जलव्यवस्थापन आणि शेतीत मोठे बदल करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.