English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...तर मुलीच्या पालकांनी दिलेल्या A To Z भेटवस्तू मुलाने परत कराव्यात; SC चा आदेश

Supreme Court On Divorce: सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला असून महिलेला दिलासा दिला आहे. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 4, 2025, 01:19 PM IST
...तर मुलीच्या पालकांनी दिलेल्या A To Z भेटवस्तू मुलाने परत कराव्यात; SC चा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Supreme Court On Divorce: पालकांनी केवळ त्यांच्या मुलीलाच नव्हे तर लग्नाच्या वेळी वराला दिलेल्या भेटवस्तू घटस्फोट झाल्यानंतर वधूला परत कराव्या लागतील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम महिला (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 1986 च्या तरतुदीचा वापर करून, न्यायमूर्ती सॅनय करोल आणि एनके सिंग यांच्या खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. पुरुषाला त्याच्या सासू-सासऱ्यांनी दिलेल्या भेटवस्तू ठेवण्याची परवानगी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिली होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

जन्मजात पितृसत्ताक भेदभावाचा उल्लेख

भारतीय संविधान सर्वांसाठी एका सामनतेची अपेक्षा ठेवते. मात्र ती अद्याप स्पष्टपणे अद्याप साध्य झालेली नाही. या उद्देशाने न्यायालयांनी त्यांचे काम करताना, सामाजिक न्याय निर्णयात त्यांचे तर्क मांडले पाहिजेत, असं सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने म्हटलं आहे. "या प्रकरणासंदर्भात सांगायचे तर, या कायद्याची व्याप्ती आणि उद्देश 1986 चा कायदा घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलांच्या सन्मान आणि आर्थिक संरक्षणाशी संबंधित आहे. हा कायदा संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत महिलांच्या हक्कांशी सुसंगत आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. “या कायद्याची रचना, त्याअर्थी, समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता अग्रभागी ठेवली पाहिजे आणि महिलांच्या अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर केली पाहिजे जिथे, विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात, जन्मजात पितृसत्ताक भेदभाव अजूनही सामान्य बाब आहे,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

एकूण मालमत्तेचा अधिकार

कायद्याच्या कलम 3 नुसार महिलेला लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर तिच्या नातेवाईकांनी किंवा पतीने किंवा पतीच्या मित्र-मैत्रिणींनी दिलेल्या एकूण मालमत्तेचा अधिकार मिळतो. "वरील कलम स्त्री विवाहासाठी दिलेल्या मेहर/हुंडा आणि/किंवा इतर योग्य संबंधांशी संबंधित आहे ज्यामुळे वरील परिस्थितीत तिच्या पतीकडून मिळालेल्या अधिकारांनुसार तिच्या पतीविरुद्ध दावा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होतो," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

प्रत्येक गोष्ट परत करावी लागणार

म्हणजेच लग्नानंतर होणाऱ्या प्रत्येक सोहळ्यात मिळालेल्या भेटवस्तू ज्या वधूकडील नातेवाईक, मित्रमंडळींनी दिल्या असतील त्या घटस्फोटानंतर मुलीला परत करणं पतीला बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये अगदी छोट्या-मोठ्या गोष्टी, पैसे, दागिने, कपडे या साऱ्याच गोष्टींचा समावेश होतो. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पतीच्या बाजूने नकार देत लग्नात भेट म्हणून मिळालेल्या वस्तू पतीला स्वत:कडे ठेवण्याचा हक्क मिळतो असं सांगितलं होतं. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत महिलेला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता मुस्लिम दांपत्याला घटस्फोट देताना या नियमाचा पालन करावं लागणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Divorcemuslimbride parents giftssupreme courtsc

इतर बातम्या

आज सोन्याच्या दरात मोठे उलटफेर, ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत ग्र...

भारत