भारतात 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ का म्हणून ओळखला जातो? व्हॅलेंटाईन डे दिवशी 40 कुटुंबांचा आनंद हिरावून घेतला; जाणून घ्या इतिहास

14 February Pulwama Attack: 14 फेब्रुवारी हा दिवस जगभरात प्रेमदिन म्हणून साजरा केला जातो, पण भारतासाठी 2019 नंतर या तारखेला एक वेगळी आणि वेदनादायी ओळख मिळाली. पुलवामा येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात 40 हून अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद झाले आणि संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला. आनंद आणि उत्सवाच्या रंगांऐवजी या दिवसाने अश्रू, वेदना आणि बलिदानाची आठवण दिली. त्यामुळेच अनेक भारतीय 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळतात. शहीद जवानांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी आणि दहशतवादाविरोधात एकजूट व्यक्त करण्याचा हा भारतात दिवस असतो.
त्या दिवशी सीआरपीएफच्या सुमारे 78 वाहनांचा ताफा जम्मू-काश्मीर महामार्गावरून श्रीनगरकडे निघाला होता. या ताफ्यात 2500 हून अधिक जवान होते. दुपारी सुमारे 3 वाजून 10 मिनिटांच्या सुमारास पुलवामा जिल्ह्यातील लेथपोरा परिसरात एक स्फोटकांनी भरलेली कार वेगाने येऊन जवानांच्या बसला धडकली. या कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटके (आरडीएक्स) भरलेली होती. धडक होताच भीषण स्फोट झाला. आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला आणि परिसर धुराने झाकला गेला. या हल्ल्यात सीआरपीएफच्या 76व्या बटालियनमधील 40 हून अधिक जवानांनी प्राणांची आहुती दिली. अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावला गेला, कुणाचा मुलगा, कुणाचा पती, तर कुणाचा भाऊ कायमचा दूर गेला.
या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना Jaish-e-Mohammed यांनी स्वीकारली. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ देशभरात श्रद्धांजली कार्यक्रम झाले आणि दहशतवादाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त झाला.
या हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावले उचलली. 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानातील बालाकोट येथे दहशतवादी तळांवर हवाई कारवाई केली. या कारवाईला 'बालाकोट एअर स्ट्राइक' म्हणून ओळखले जाते. या घटनेमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला.
14 फेब्रुवारी 2019 हा दिवस केवळ एका दहशतवादी हल्ल्याची तारीख नाही, तर देशासाठी बलिदान दिलेल्या जवानांच्या स्मृतीचा दिवस आहे. त्यामुळेच हा दिवस अनेक भारतीयांसाठी शोक, स्मरण आणि श्रद्धांजलीचा दिवस बनला आहे. दरवर्षी या दिवशी शहीद जवानांना आदरांजली वाहून त्यांचे बलिदान स्मरले जाते आणि म्हणूनच 14 फेब्रुवारी भारतात 'काळा दिवस' म्हणून ओळखला जातो.