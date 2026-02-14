English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • भारतात 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ का म्हणून ओळखला जातो? व्हॅलेंटाईन डे दिवशी 40 कुटुंबांचा आनंद हिरावून घेतला; जाणून घ्या इतिहास

भारतात 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ का म्हणून ओळखला जातो? व्हॅलेंटाईन डे दिवशी 40 कुटुंबांचा आनंद हिरावून घेतला; जाणून घ्या इतिहास

14 February Pulwama Attack: 14 फेब्रुवारी हा दिवस केवळ व्हॅलेंटाईन डे म्हणून ओळखला जात नाही तर तो भारतीयांमध्ये काळा दिवस म्हणूनही बघितला जातो. या दिवशी नक्की काय झालं होतं? या दिवसाचा नक्की इतिहास काय आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.. .   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 14, 2026, 07:57 AM IST
14 February Pulwama Attack: 14 फेब्रुवारी हा दिवस जगभरात प्रेमदिन म्हणून साजरा केला जातो, पण भारतासाठी 2019 नंतर या तारखेला एक वेगळी आणि वेदनादायी ओळख मिळाली. पुलवामा येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात 40 हून अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद झाले आणि संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला. आनंद आणि उत्सवाच्या रंगांऐवजी या दिवसाने अश्रू, वेदना आणि बलिदानाची आठवण दिली. त्यामुळेच अनेक भारतीय 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळतात. शहीद जवानांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी आणि दहशतवादाविरोधात एकजूट व्यक्त करण्याचा हा भारतात दिवस असतो.

14 फेब्रुवारी 2019 रोजी नेमके काय घडले?

त्या दिवशी सीआरपीएफच्या सुमारे 78 वाहनांचा ताफा जम्मू-काश्मीर महामार्गावरून श्रीनगरकडे निघाला होता. या ताफ्यात 2500 हून अधिक जवान होते. दुपारी सुमारे 3 वाजून 10 मिनिटांच्या सुमारास पुलवामा जिल्ह्यातील लेथपोरा परिसरात एक स्फोटकांनी भरलेली कार वेगाने येऊन जवानांच्या बसला धडकली. या कारमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटके (आरडीएक्स) भरलेली होती. धडक होताच भीषण स्फोट झाला. आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला आणि परिसर धुराने झाकला गेला. या हल्ल्यात सीआरपीएफच्या 76व्या बटालियनमधील 40 हून अधिक जवानांनी प्राणांची आहुती दिली. अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावला गेला, कुणाचा मुलगा, कुणाचा पती, तर कुणाचा भाऊ कायमचा दूर गेला.

जबाबदारी कोणी स्वीकारली?

या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना Jaish-e-Mohammed यांनी स्वीकारली. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ देशभरात श्रद्धांजली कार्यक्रम झाले आणि दहशतवादाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त झाला.

त्यानंतरची कारवाई

या हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावले उचलली. 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानातील बालाकोट  येथे दहशतवादी तळांवर हवाई कारवाई केली. या कारवाईला 'बालाकोट एअर स्ट्राइक' म्हणून ओळखले जाते. या घटनेमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला.

14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ का म्हणतात?

14 फेब्रुवारी 2019 हा दिवस केवळ एका दहशतवादी हल्ल्याची तारीख नाही, तर देशासाठी बलिदान दिलेल्या जवानांच्या स्मृतीचा दिवस आहे. त्यामुळेच हा दिवस अनेक भारतीयांसाठी शोक, स्मरण आणि श्रद्धांजलीचा दिवस बनला आहे. दरवर्षी या दिवशी शहीद जवानांना आदरांजली वाहून त्यांचे बलिदान स्मरले जाते  आणि म्हणूनच 14 फेब्रुवारी भारतात 'काळा दिवस' म्हणून ओळखला जातो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

भारत