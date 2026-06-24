'एक मिनिट उशीर झाला तरी तासभर बिनपगारी काम!' कार्यालयातील नोटीस व्हायरल; कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप

कार्यालयीन शिस्त राखण्यासाठी कंपन्या विविध नियम लागू करत असतात. ज्या कर्मचाऱ्यांना फॉलो कराव्या लागतात. पण काही कंपन्यांचे असेही नियम असतात, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संताप अनावर होऊ शकतो. एका कंपनीने कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेली नोटीस सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आली आहे. या नोटीसमध्ये दुपारच्या जेवणासाठी ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा केवळ एक मिनिट उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना तब्बल एक तास विनामोबदला काम करावे लागेल, असा नियम नमूद करण्यात आला आहे. हा नियम समोर आल्यानंतर अनेकांनी कंपनीच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
व्हायरल झालेल्या नोटीसमध्ये कर्मचाऱ्यांना दुपारच्या जेवणासाठी निश्चित वेळ देण्यात आली होती. मात्र या वेळेत परत कामावर हजर न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. विशेष म्हणजे फक्त एक मिनिट उशीर झाला तरी संबंधित कर्मचाऱ्याला एक तास अतिरिक्त काम करावे लागेल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव टाकला जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
ही नोटीस इंटरनेटवर व्हायरल होताच हजारो लोकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी अशा नियमांना "अवास्तव", "कर्मचारीविरोधी" आणि "कामगार हक्कांचे उल्लंघन" असे संबोधले. काहींनी विनोदी शैलीत प्रतिक्रिया देत, "एक मिनिटाचा दंड एक तास, मग एक तास जास्त काम केल्यास किती बोनस मिळणार?" असा सवाल उपस्थित केला. तर काहींनी अशा धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडू शकते, असे मत व्यक्त केले.
कंपन्यांना उत्पादकता आणि शिस्त राखण्याचा अधिकार असला तरी त्यासाठीचे नियम कितपत न्याय्य असावेत, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचाऱ्यांकडून वेळेचे पालन अपेक्षित असणे स्वाभाविक आहे. मात्र किरकोळ उशिरासाठी अत्यंत कठोर शिक्षा देणे योग्य नाही. अशा धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढू शकते आणि कंपनीच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
या घटनेनंतर कामगारांच्या हक्कांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक देशांमध्ये कामाचे तास, विश्रांतीची वेळ आणि अतिरिक्त कामासाठी मोबदला याबाबत स्पष्ट नियम आहेत. कामगार संघटनांनी अशा प्रकारच्या नियमांवर आक्षेप घेत कर्मचारी हिताला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांना शिस्तीच्या नावाखाली अन्यायकारक अटी लादल्या जाऊ नयेत, असे मत अनेकांनी मांडले.
सोशल मीडियाच्या युगात एखादा अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स काही क्षणांत जगभर पोहोचू शकतो. या नोटीसमुळे संबंधित कंपनीची प्रतिमा चर्चेत आली असून व्यवस्थापनाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यातील विश्वास टिकवण्यासाठी संतुलित नियम आणि संवाद आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. अन्यथा अशा घटना संस्थेच्या ब्रँड प्रतिमेला धक्का पोहोचवू शकतात.