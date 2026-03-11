हे तुमच्यासोबतही घडू शकतं! कॅबमधील एका चुकीमुळं घरावर पडला दरोडा; चोरीचा A to Z घटनाक्रम उघडकीस

Crime in Cab News: कॅबनं प्रवास करत असताना अनेकदा फोनवर संपर्क साधताना किंवा एकंदर वर्तणुकीतून काही अशा चुका घडतात ज्या त्या क्षणी जरी नगण्य वाटत असल्या तरीही त्यांचे परिणाम मात्र तितक्याच गंभीर स्वरुपाचे असतात. अशीच एक घटना बंगळुरूमध्ये घडली. जिथं एका कुटुंबाला कॅबनं केलेला प्रवास प्रचंड महागात पडला. कारण, प्रवासानंतर घरी येऊन त्यांनी जे काही पाहिलं, त्यासाठी ते तयारच नव्हते. त्यांचं सारं विश्व हादरून गेलं आणि आपण नेमके कुठे चुकलो याच विचारांनी त्यांच्या मनात घर केलं.
सदर घटनेबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 11 फेब्रुवारी 2026 मध्ये बंगळुरू इथं घडली. जिथं हेब्बल नावाच्या एका परिसरामध्ये राहणाऱ्या सैय्यद सलमान आणि त्यांचं कुटुंब 3 दिवसांसाठी काही कामानिमित्त हेब्बलहून यशवंतपूरसाठी रवाना झालं. यासाठी त्यांनी कॅब बुक केली. या कॅबसोबत आलेल्या चालकाचं नाव होतं, अब्दुल रहमान, वय 40 वर्षे.
कॅबननं प्रवास सुरू झाला. वाटेतच सलमान त्यांच्या पत्नीसमवेत प्रवासाते बेत आखू लागले, चर्चा करु लागले. त्यांच्या बोलण्यात झालेल्या उल्लेखानुसार तीन दिवस ते घरापासून दूर जाणार होते. सलमाननं पत्नीला कपाट व्यवस्थित बंद केलं ना? वगैरे प्रश्न केले. अजाणतेपणे त्यांच्याकडून कपाटात असणाऱ्या सोन्याचाही उल्लेख झाला.
कॅब सुरूच होती. चालकाचे डोळे वाटेकडे होते मात्र, त्याचे कान सलमान यांच्या बोलण्याकडे होते. त्यानं कपाटातील सोन्याविषयी ऐकलं होतं आणि लगेच त्याच्या डोक्यात चोरीचा कट शिजू लागला. या कुटुंबाला यशवंतपूरला सोडल्यानंतर रहमान हेब्बल इथं परतला आणि त्यानं सलमानचं घर शोधून त्यात असणाऱ्या कपाटातून 25 लाख रुपये किमतीचं सोनं लंपास केलं.
तीन दिवसांनंतर सलमान घरी परतल्यानंतर आपल्या घरावर दरोडा पडल्याचं त्यांच्या लर्षात आलं. CCTV पाहूनही त्यांना फार काही लक्षात आलं नाही. पुढं त्यांनी पोलिसांत जाऊन तक्रार दाखल केली, पोलिसांनीही अनेक दिवस मेहनतीनं याप्रकरणाचा तपास केला. मात्र काहीच ठावठिकाणाला लागला नाही, मात्र अचानकच एके दिवशी लहानसा सुगावा लागता पोलिसांनी रहमानला ताब्यात घेतलं. जेव्हा त्याची कसून चौकशी करण्यात आली तेव्हा घडला प्रकार त्यानं उघडकीस आणला आणि लंपास केलेलं सोनंही त्याच्याचकडे सापडलं.
सलमान वास्तव्यास असणाऱ्या परिसरातील सीसीटीव्हीचं पोलिसांनी कसून निरीक्षण केलं आणि पाहिलं असता लक्षात आलं की एक कार सलमान यांच्या घराजवळून सतत येरझऱ्या घालत असल्याचं लक्षात आलं. एका दिवसात ही कॅब सलमान यांच्या घराकडे 8 वेळा येऊन गेली होती. ज्यामुळं पोलिसांना या कॅब चालकावर संशय आला. त्यांनी कारचा क्रमांक मिळवला आणि आरोपी रहमानला गाठलं. सुरुवातीला त्यानं चोरीच्या गुन्ह्याची कबुली दिली नाही मात्र पोलिसी खाक्या पाहता त्यानं लगेचच गुन्हा कबुल केला. रहमाननं केलेलं कृत्य ही एक मोडस ऑपरेंडी होती. यापूर्वीसुद्धा त्यानं कॅबमधीर प्रवाशांचं बोलणं ऐकून अशीच चोरीमारी केली होती. ज्यामुळं आता हे चोरीचं जाळं आणखी किती पसरलं आहे याचाच तपास पोलीस घेत असून, प्रवासाला निघालं असता नागरिकांनी संवेदनशील माहिती, चर्चा किंवा महत्त्वाच्या तपशीलावर जाहीरपणे बोलणं टाळावं असा सल्ला यंत्रणा देत आहेत.