भारतातील 28 पैकी 22 राज्यांत एकाच पक्षाची पावर! भारताचा भगवा नकाशा पाहून शॉक व्हाल!

वनिता कांबळे | Updated: May 6, 2026, 09:27 PM IST
Saffron Waves In India After Bjp Won : भारताचा भगवा नकाशा सध्या तुफान व्हायरल होत आहे. या नकाशावर नजर टाकली असता भारतातील  28 पैकी 22 राज्यांत एकाच पक्षाची पावर दिसत आहे. भारताचा राजकीय नकाशा पुन्हा एकदा बदलला आहे.  पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या विजयानंतर आता 22 राज्यांचा हा राजकीय नकाशा व्हायरल झाला आहे. 
पश्चिम बंगालमधील प्रचंड विजयामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) तसेच एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांची संख्या पुन्हा एकदा वाढली आहे. पश्चिम बंगालच्या विजयामुळे 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भाजप सत्तेवर आहे. बंगालच्या विजयानंतर भारतीय नकाशावर भाजपचा आलेख बदलला आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजप तसेच एनडीएची सत्ता आली आहे तिथे नकाशात भगवा रंग दाखवण्यात आला आहे.   

देशाची राजधानी दिल्ली व्यतिरिक्त, सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेशला लागून असलेले बिहार, तसेच राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, आसाम, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, मेघालय आणि मणिपूर येथेही भाजप आणि एमडीएचे सरकार सत्तेवर आले आहे.

बंगालमधील विजयानंतर, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपल्या सोशल मीडिया खात्यांवरून एक भगवा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे.  देशाच्या मध्यभागापासून बंगालपर्यंत, हा केवळ एक वाढणारा नकाशा नाही, तर प्रगतीसाठी दृढनिश्चयी असलेल्या राष्ट्राचा आत्मविश्वास आहे. उत्तरेपासून ईशान्येपर्यंत, रंगातील हा बदल काही साधी गोष्ट नाही. बंगाल हे आधीच पूर्ण वेगाने पुढे सरकणाऱ्या कथेतील केवळ एक नवीन अध्याय आहे. 2047 पर्यंत, आपण सर्व मिळून एक विकसित भारत घडवू असे भाजपने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये  म्हंटले आहे. 

राजकीय निकाल आणि समीकरणे देशाच्या भूगोलाच्या, विशेषतः प्रमुख नद्यांच्या प्रवाहाच्या संदर्भात पाहिली, तर एक अतिशय रंजक चित्र समोर येते. असे दिसते की गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेच्या मैदानी प्रदेशात भाजपचे पूर्ण वर्चस्व आहे, तर दक्षिणेकडील कावेरी आणि पेरियार नद्यांच्या परिसरात भगव्या पक्षाला अजूनही आपले स्थान निर्माण करता आलेले नाही. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

