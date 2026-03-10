'मोदींनी एक कॉल केला तर इस्रायल-इराण युद्ध थांबेल'; 'युद्धात ओढलेल्या' देशाला मदतीची आशा

PM Modi Can End Issue Between Israel And Iran: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामध्ये आखाती देशांना लक्ष्य केलं जात आहे. यापैकीच एक महत्त्वाचा देश आहे संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच युएई! युएईवर इराणने एका आठवड्यापासून अनेकदा ड्रोन्सच्या माध्यमातून हल्ले केले आहेत. मात्र आम्हाला या लढाईमध्ये पडण्याचा अजिबात इच्छा नसल्याचं भारतातील युएईचे राजदूत हुसैन हुसान मिर्झा यांनी म्हटलं आहे. आम्ही इस्रायल आणि इराणच्या वादात कोणालाच आमच्या जमिनीचा वापर हल्ले करण्यासाठी करु देणार नसल्याचंही युएईकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
"आम्हाला यामध्ये का ओढण्यात आलं आहे याची मला कल्पना नाही. या वादात युएईला खेचण्यासारखं काहीच कारण नाही," असं मिर्झा यांनी 'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. अबूधाबी शहर हे अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी आहे. हा देश इराणचा शेजारी असला तरी अब्राहम करारानुसार तो इस्रायलचा सहकारी देश आहे. त्यामुळेच खरं तर या देशाचा वापर दोन्ही बाजूंना युद्ध शांत करण्यासाठी मध्यस्थी म्हणून करता येईल. भारतातील युएईच्या राजदुतांचेही हेच म्हणणे आहे. "आम्ही या दोघांमध्ये मध्यस्थी करु शकतो," असा विश्वास मिर्झा यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युएईच्या नेतृत्वाशी या संघर्षासंदर्भात चर्चा केल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता मिर्झा यांनी आखाती देशांमध्ये पंतप्रधान मोदींना मोठा मान आहे. केवळ तेथील सरकारने नाही तर या भागातील तेथे राहणारे लोक, उद्योजकांचे गट सर्वांमध्येच मोदींना मोठा मान आहे. विशेष म्हणजे सध्या वादात असलेल्या दोन्ही देशांमध्ये इराण आणि इस्रायल अशा दोन्ही ठिकाणी मोदींना मानणारा वर्ग आहे, असं मिर्झा यांनी म्हटलं आहे. याच कारणामुळे मोदींच्या एका फोन कॉलमुळे इस्रायल आणि इराणचं युद्ध थांबू शकतं असा विश्वास मिर्झा यांनी व्यक्त केला आहे.
"मोदींनी इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशातील नेतृत्वांना एक फोन कॉल केला तरी हे प्रकरण निकाली निघेल आणि युद्ध थांबेल. केवळ एक कॉल हे करु शकतो," असं मिर्झा यांनी मुलाखतीत म्हटलं आहे. आमच्यावर हे युद्ध लादण्यात आलं असून मोदींच्या शब्दांना किंमत असल्याने ते या वादातून मार्ग काढू शकतात असंही मिर्झा यांनी नमूद केलं. "ते आमच्या देशात एकमेकांशी लढत आहेत. हे स्वीकारण्यासारखं नाही," असं मिर्झा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष दिवसोंदिवस अधिक चिघळत चालला आहे. सोमवारी इस्रायलने मध्य इराणमधील काही भागांबरोबरच बैरुतमधील हुजबुल्लाच्या ठिकाणांवर हल्ला केला. इराणचे संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदुतांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या युद्धात आत्तापर्यंत 1332 सर्वसामान्य इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. हजारो लोक जखमी झाले असून अमेरिकेनेही त्यांचे सात सैनिक मारले गेल्याची माहिती दिली आहे.