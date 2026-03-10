English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मोदींनी एक कॉल केला तर इस्रायल-इराण युद्ध थांबेल; युद्धात ओढलेल्या देशाला मदतीची आशा

'मोदींनी एक कॉल केला तर इस्रायल-इराण युद्ध थांबेल'; 'युद्धात ओढलेल्या' देशाला मदतीची आशा

PM Modi Can End Issue Between Israel And Iran: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इस्रायल आणि इराणदरम्यान सुरु असलेलं युद्ध थांबवू शकतात असा विश्वास कोणत्याही भारतीय नेत्याने किंवा भाजपाच्या पदाधिकाऱ्याने नाही तर एका आखाती देशाच्या राजदुताने व्यक्त केलाय. नेमकं काय म्हटलंय या राजदुताने जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 10, 2026, 07:56 AM IST
'मोदींनी एक कॉल केला तर इस्रायल-इराण युद्ध थांबेल'; 'युद्धात ओढलेल्या' देशाला मदतीची आशा
मोदींबद्दल नेमकं कोणी आणि का केलं हे विधान? (प्रातिनिधिक फोटो)

PM Modi Can End Issue Between Israel And Iran: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामध्ये आखाती देशांना लक्ष्य केलं जात आहे. यापैकीच एक महत्त्वाचा देश आहे संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच युएई! युएईवर इराणने एका आठवड्यापासून अनेकदा ड्रोन्सच्या माध्यमातून हल्ले केले आहेत. मात्र आम्हाला या लढाईमध्ये पडण्याचा अजिबात इच्छा नसल्याचं भारतातील युएईचे राजदूत हुसैन हुसान मिर्झा यांनी म्हटलं आहे. आम्ही इस्रायल आणि इराणच्या वादात कोणालाच आमच्या जमिनीचा वापर हल्ले करण्यासाठी करु देणार नसल्याचंही युएईकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आम्ही मध्यस्थी करु शकतो

"आम्हाला यामध्ये का ओढण्यात आलं आहे याची मला कल्पना नाही. या वादात युएईला खेचण्यासारखं काहीच कारण नाही," असं मिर्झा यांनी 'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. अबूधाबी शहर हे अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी आहे. हा देश इराणचा शेजारी असला तरी अब्राहम करारानुसार तो इस्रायलचा सहकारी देश आहे. त्यामुळेच खरं तर या देशाचा वापर दोन्ही बाजूंना युद्ध शांत करण्यासाठी मध्यस्थी म्हणून करता येईल. भारतातील युएईच्या राजदुतांचेही हेच म्हणणे आहे. "आम्ही या दोघांमध्ये मध्यस्थी करु शकतो," असा विश्वास मिर्झा यांनी व्यक्त केला आहे. 

मोदींना इराण आणि इस्रायलमध्येही मोठा मान

भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युएईच्या नेतृत्वाशी या संघर्षासंदर्भात चर्चा केल्याबद्दल विचारण्यात आलं असता मिर्झा यांनी आखाती देशांमध्ये पंतप्रधान मोदींना मोठा मान आहे. केवळ तेथील सरकारने नाही तर या भागातील तेथे राहणारे लोक, उद्योजकांचे गट सर्वांमध्येच मोदींना मोठा मान आहे. विशेष म्हणजे सध्या वादात असलेल्या दोन्ही देशांमध्ये इराण आणि इस्रायल अशा दोन्ही ठिकाणी मोदींना मानणारा वर्ग आहे, असं मिर्झा यांनी म्हटलं आहे. याच कारणामुळे मोदींच्या एका फोन कॉलमुळे इस्रायल आणि इराणचं युद्ध थांबू शकतं असा विश्वास मिर्झा यांनी व्यक्त केला आहे.

मोदींचा एक कॉल युद्ध थांबवू शकतो

"मोदींनी इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशातील नेतृत्वांना एक फोन कॉल केला तरी हे प्रकरण निकाली निघेल आणि युद्ध थांबेल. केवळ एक कॉल हे करु शकतो," असं मिर्झा यांनी मुलाखतीत म्हटलं आहे. आमच्यावर हे युद्ध लादण्यात आलं असून मोदींच्या शब्दांना किंमत असल्याने ते या वादातून मार्ग काढू शकतात असंही मिर्झा यांनी नमूद केलं. "ते आमच्या देशात एकमेकांशी लढत आहेत. हे स्वीकारण्यासारखं नाही," असं मिर्झा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. 

दिवसोंदिवस चिघळत चाललंय युद्ध

इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष दिवसोंदिवस अधिक चिघळत चालला आहे. सोमवारी इस्रायलने मध्य इराणमधील काही भागांबरोबरच बैरुतमधील हुजबुल्लाच्या ठिकाणांवर हल्ला केला. इराणचे संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदुतांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या युद्धात आत्तापर्यंत 1332 सर्वसामान्य इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. हजारो लोक जखमी झाले असून अमेरिकेनेही त्यांचे सात सैनिक मारले गेल्याची माहिती दिली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
PM ModiIsrael Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin Netanyahu

इतर बातम्या

भारताला गुलाम करण्याचा करार सुरू असताना राष्ट्रपतींचा स्वाभ...

भारत