/भारताला जॅकपॉट लागला! हिंद महासागरात सापडला महाखजिना; ऊर्जा शक्ती वाढणार

ONGC Find Gas: भारताला जॅकपॉट लागला आहे. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), ने हिंद महासागरात गॅसचा मोठा साठा शोधला आहे. ओडिशाच्या किनाऱ्यालगतच्या महानदी ऑफशोअर बेसिनमधील एका खोल समुद्रातील विहिरीत गॅसचा साठा सापडला आहे. "समुद्र मंथन" उपक्रमांतर्गत हा शोध लावण्यात आला आहे. उर्जा संकटात मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे भारताची ऊर्जा शक्ती आणखी वाढणार आहे.
ओएनजीसीने 18 सप्टेंबर 2026 रोजी ही घोषणा केली. ओएनजीसीने एमएन-डीडब्ल्यू18-1-एचडी या विहिरीमध्ये 1441 ते 1452 मीटर खोलीवर वायूचा साठा सापडला आहे. ही विहीर 1,623 मीटरच्या लक्ष्यित खोलीपर्यंत खोदण्यात आली होती. कोणार्कपासून सुमारे 43 किलोमीटर अंतरावर असलेली ही विहीर, महानदी खोऱ्यातील या मोहिमेअंतर्गत ओएनजीसीने खोदलेली पहिली विहीर आहे.
समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ असल्यामुळे, या वायूचे व्यावसायिक उत्खनन लवकरच करणे शक्य आहे. तथापि, पुढील तपासणी आणि व्यावसायिक मूल्यांकन केले जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी 25 जुलै 2026 या या विहिरीच्या खोदकामाचा प्रारंभ केला होता. 27 ऑगस्ट रोजी, ओएनजीसीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार सिंग, तंत्रज्ञान आणि क्षेत्रीय सेवा संचालक विक्रम सक्सेना आणि अन्वेषण संचालक ओ. पी. सिन्हा यांनी 'प्लॅटिनम एक्सप्लोरर' या ड्रिलशिपला भेट दिली. यावेळी त्यांनी आणि खोदकाम कार्यात सहभागी असलेल्या टीमशी संवाद साधला.
ओएनजीसीने या प्रकल्पाची माहिती दिली. मागील 3 दिवसांपासून विहिरीतून वायूचा प्रवाह सुरू आहे. या शोधामुळे ओएनजीसीच्या खोल समुद्रातील अन्वेषण कार्यक्रमाला आणि भारताचा देशांतर्गत हायड्रोकार्बन संसाधन आधार वाढवण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळते. कंपनीच्या मते, वायूचा प्रवाह आणि साठ्याचा दाब उत्साहवर्धक आहे. या शोधामुळे ओएनजीसीच्या खोल समुद्रातील अन्वेषण कार्यक्रमाला बळकटी मिळाली आहे. भारताच्या देशांतर्गत तेल आणि वायू संसाधन आधार वाढवण्याच्या प्रयत्नांनाही पाठिंबा मिळाला आहे.
या शोधासोबतच, परिसरातील इतर शोधांचाही पीएनजी नियम, 2025 अंतर्गत सामायिक सुविधांद्वारे विकास होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे खोल समुद्रातील वायू संसाधने उत्पादनात आणण्यास मदत होऊ शकते.