पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील 'या' सर्वात मोठ्या शहरात फक्त 4 महिन्यांचा पाणीसाठा शिल्लक; 14.7 कोटी लोकांवर जलसंकट

Bengaluru Water Crisis : संपूर्ण भारतात दमदार पाऊस होत आहे. यामुळे देशभरात पाणी साठ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. असे असताना पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या शहरात फक्त 4 महिने पुरेल इतकात पाणी साठा शिल्लक राहिला आहे. यामुळे येथील जवळपास 14.7 कोटी लोकांवर जलसंकट ओढावण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. हे शहर दुसरे तिसले कोणते नसून भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे IT हब असलेले बंगळूरु शहर आहे. जाणून घेऊया बंगळूरु पाणी साठा का कमी झाला आहे.
बंगळूरु शहर हे ‘भारताची सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून ओळखले जाते. बंगळूरु हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे IT हब आहे. तर महाराष्ट्रातील पुणे शहर हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे IT हब आहे. जलपुरवठा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात टेक सिटी बंगळूरुच्या पाणी साठ्याबाबात चिंचा व्यक्त केली आहे.
बंगळूरू पाणीपुरवठा विभागाने शहरातील पाणी साठ्याचा आढावा घेतला. मान्सूनला विलंब झाल्याने पाणी साठ्यात घट झाली आहे. सध्या चार महिने पुरेल इतका पाणी साठा शिल्लक आहे. कृष्णा राजा सागर आणि काबिनी या दोन जलाशयांमध्ये पाणी साठवले जाते. बंगळूरकडे फक्त चार महिन्यांचाच पाणीसाठा शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे. हा पाणीसाठा संपल्यानंतर शहरातील 12.7 कोटी ते 14.7 कोटी लोकसंख्येवर जलसंकट ओढावू शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
बंगळूरूसारख्या महानगराची लोकसंख्या आणि व्याप्ती पाहता, तेथील पाण्याचा दैनंदिन आणि मासिक वापर प्रचंड आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, बंगळूरूला आपल्या सर्व नागरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरमहा अंदाजे २३ लाख घनफूट पाण्याची आवश्यकता असते. बंगळूरू हे महानगर आहे. याची लोकसंख्या आणि व्याप्ती पाहता, तेथील पाण्याचा दैनंदिन आणि मासिक वापर प्रचंड आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, बंगळूरूला आपल्या सर्व नागरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरमहा अंदाजे 23 लाख घनफूट पाण्याची आवश्यकता असते.
केवळ पृष्ठभागावरील पाण्याच्या जलाशयांवर अवलंबून राहण्याऐवजी, जल मंडळ भविष्यातील दीर्घकालीन आव्हानांसाठी तयारी करत आहे. बीडब्ल्यूएसएसबीच्या प्रमुखांनी वरिष्ठ अभियंत्यांना शहरभरातील भूजल पातळीवर नियमितपणे देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, शहरातील भूजल पातळी आणि कार्यरत बोअरवेलच्या वास्तविक स्थितीवर एक सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी भारतीय विज्ञान संस्थेच्या (IISc) एका विशेष पथकाला नियुक्त करण्यात आले आहे. शास्त्रज्ञ निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून भूजल पातळीवर लक्ष ठेवत आहेतय जेणेकरून पाण्याची कमतरता भासल्यास पाण्याचे नवीन स्रोत निर्माण केले जातील