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पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील 'या' सर्वात मोठ्या शहरात फक्त 4 महिन्यांचा पाणीसाठा शिल्लक; 14.7 कोटी लोकांवर जलसंकट

पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील एका मोठ्या शहरात फक्त 4 महिन्यांचा पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. यामुळे 14.7 कोटी लोकांवर जलसंकट ओढावू शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. या शहराचे नाव जाणून शॉक व्हाल. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 31, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:03 PM IST
पुण्याला टक्कर देणाऱ्या भारतातील 'या' सर्वात मोठ्या शहरात फक्त 4 महिन्यांचा पाणीसाठा शिल्लक; 14.7 कोटी लोकांवर जलसंकट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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