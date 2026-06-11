Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /भारतात मोठी नोकरकपात! अमेरिकन कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी कामावरुन काढून टाकलं; कारण...

भारतात मोठी नोकरकपात! अमेरिकन कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी कामावरुन काढून टाकलं; कारण...

Opendoor Lays Off Entire Indian Workforce: अमेरिकेतील रिअल इस्टेट तंत्रज्ञान कंपनी 'ओपनडोअर' (Opendoor) आपले भारतातील कामकाज बंद करणार आहे. यामुळे 250 कर्चमाऱ्यांची एकाच वेळी नोकरी जाणार आहे. कंपनीने या निर्णयामागील कारणही सांगितलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 11, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:04 PM IST
भारतात मोठी नोकरकपात! अमेरिकन कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी कामावरुन काढून टाकलं; कारण...

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'सगळंच हातातून निसटून गेलं...' लोकप्रिय अभिनेत्रीचा 9 वर्षांचा संसार मोडला, पोस्ट शे
Hunar11 min ago
2
supriya sule15 min ago
3
Pranit More18 min ago
4
FIFA World Cup 202634 min ago
5
tmc56 min ago