एकाचवेळी डायरेक्ट 10 आमदार फुटणार आणि सत्तेत सहभागी होणार? ऑपरेशन 'L' ची भारताच्या राजकारणात चर्चा

Tamil Nadu politics : महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस आणि सध्या सुरु असलेल्या ऑपरेशन टागयगरची नेहमीच चर्चा असते अशातच भारताताच्या राजकारणात चर्चा रंगली आहे ती ऑपरेशन 'L' ची. तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मोठी राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. तामिळनाडू ऑपरेशन 'L' अंतर्गत एकाचवेळी डायरेक्ट 10 आमदार फुटणार आहेत. एआयएडीएमके पक्षासाठी हा मोठा धक्का असणार आहे.
तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्ष बहुमताची मॅजिक फिगर गाठणार आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष एआयएडीएमकेचे आणखी 10 आमदार नाराज आहेत. या 10 आमदारांचा एक मोठा गट 15 ऑगस्टपूर्वी विधानसभेचा राजीनामा देऊन औपचारिकपणे सत्ताधारी टीव्हीके पक्षात जाहीर प्रवेश करणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. विजय यांच्या पक्षात होत असलेल्या या इमकमिंगला 'ऑपरेशन एल' असे नाव देण्यात आले आहे.
तामिळनाडूत लवकरच विधानसभा पोटनिवडणुका जाहीर होणार आहेत. लवकरच निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करु शकते. राजीनामे आणि पक्षांतराची ही संपूर्ण प्रक्रिया स्वातंत्र्यदिनापूर्वी पूर्ण केली जाऊ शकते. निवडणूक आयोग पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापूर्वी हा पक्ष प्रवेश होऊ शकतो अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मे महिन्यात विजय विजय यांच्या सरकार स्थापनेला पाठिंबा देण्यासाठी पक्षादेश झुगारून दिलेल्या एआयएडीएमकेच्या 25 आमदारांपैकी जवळपास निम्मे आमदार एकतर टीव्हीकेमध्ये सामील झाले आहेत किंवा सामील होण्याच्या मार्गावर आहेत.
234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेत सध्या 227 आमदार आहेत. सात जागा सध्या रिक्त आहेत. सत्ताधारी टीव्हीकेकडे 107 आमदार आहेत. दरम्यान, राजीनाम्यांच्या मालिकेमुळे विरोधी एआयएडीएमकेच्या आमदारांची संख्या 41 ने कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच एआयएडीएमकेचे माजी मंत्री सी. विजयभास्कर आणि एम.आर. विजयभास्कर यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा देऊन टीव्हीकेमध्ये प्रवेश केला.
माजी मंत्री एम.एस.एम. आनंदन आणि एस. वलारमथी यांच्यासह अनेक माजी आमदार आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनीही पक्षांतर केले आहे. मोठ्या संख्येने आमदार पक्ष सोडून जात असल्याने विरोधी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या आकड्याच्या जवळ पोहोचला आहे.
बंडखोर आमदारांच्या पुढील गटात एआयएडीएमकेचे सर्वात प्रमुख आणि प्रभावशाली प्रादेशिक नेते मानल्या जाणाऱ्या एस. पी. वेलुमणी आणि सी. व्ही. षण्मुगम यांच्या जवळच्या नेत्यांचा समावेश असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.