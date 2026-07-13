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एकाचवेळी डायरेक्ट 10 आमदार फुटणार आणि सत्तेत सहभागी होणार? ऑपरेशन 'L' ची भारताच्या राजकारणात चर्चा

तामिळनाडू ऑपरेशन 'L' ची जोरदार चर्चा सुरु आहे. एआयएडीएमके पक्षाला मोठा धक्का बसणार आहे. 10 आमदार फुटणार आहेत. या 10 बंडखोर आमदारांचा एक मोठा गट सत्ताधारी तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षात प्रवेश करणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 13, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:30 PM IST
एकाचवेळी डायरेक्ट 10 आमदार फुटणार आणि सत्तेत सहभागी होणार? ऑपरेशन 'L' ची भारताच्या राजकारणात चर्चा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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