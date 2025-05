Operation Sindoor: सरकारकडून 'नारीशक्ती'चा मास्टर स्ट्रोक! 'त्या' दोघींनीच जगासमोर आणला पाकचा नापाक चेहरा

Operation Sindoor Media briefing : 6 मे ची मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतर भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सक्रिय असणाऱ्या 9 दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आणि पहलगाम हल्ल्याची जशास तशी परतफेड केली. हा हल्ला नेमका कसा करण्यात आला, हल्ल्याच्या वेळी लक्ष्य कसं निर्धारित करण्यात आलं यासंदर्भातील माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी, कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांनी माध्यमांना या हल्ल्यासंदर्भातील माहिती दिली.

पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच मिसरी यांनी दहशतवादी कारवायांचा कडाडून निषेध केला. '22 एप्रिल 2025 रोजी, लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि पाकिस्तानशी संबंधित दहशतवाद्यांनी काश्मीरच्या पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला केला आणि 25 भारतीय नागरिक आणि 1 नेपाळी नागरिकांचा निर्घृण खून केला. दहशतवाद्यांनी पर्यटकांच्या कुटुंबियांच्या डोळ्यांसमोर त्यांच्या डोक्यावर गोळ्या झाडल्या, असं सांगताना पाकिस्तान हा देश संपूर्ण जगातील दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनला आहे असा जळजळीत आरोप शेजारी राष्ट्रावर केला.

दंगल घडवण्यासाठी पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला..

पहलगाममध्ये झालेला हा हल्ला दंगली भडकवण्यासाठी झाल्याची प्रतिक्रिया परराष्ट्र सचिवांनी दिली. पर्यटकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी दहशतवादी हल्ला. टीआरएफनं घेतली हल्ल्याची जबाबदारी. हल्ल्यानंतर भारतानं स्वाभाविक रुपात पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांवर काही निर्णय घेण्यात आले. मात्र 22 एप्रिलच्या हल्ल्याच्या अपराध्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणण्यासाठीची मागणी वाढली. अतिशय मोजूनमापून आणि पूर्ण जबाबदारीनं ही कारवाई करण्यात आली. भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या संभाव्य दहशतवाद्यांवर आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. भारताविरोधात पुढेही हल्ले होणार असून, ते थांबवणं आव्हानात्मक ठरणार आहे असाही सावधगिरीचा इशारा त्यांनी दिला.

पहलगाम हत्याकांडाद्वारे कुटुंबियांना जाणूनबुजून मानसिक त्रास देण्यात आला, आणि त्यांना हे भयानक दृश्य त्यांच्या देशात परत जाऊन सांगण्यास प्रवृत्त करण्यात आलं, इतकंच नव्हे तर हा हल्ला काश्मीरमध्ये पुन्हा स्थिरता येण्यास अडथळा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने झाला, हे स्पष्ट असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

दरम्यान सैन्यदलाच्या वतीनं कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी हल्ल्याचं ब्रिफिंग

पाकिस्तानच्या वृत्तीसह दहशतवादाचा कणा मोडण्यासाठी घेण्यात आलेल्या या मोहिमेत भारतानं नारीशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवल्याचं पाहायला मिळालं. याच धर्तीवर सैन्यदलाच्या वतीनं कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी हल्ल्याचं ब्रिफिंग केलं.

6 - 7 मे 2025 रात्री 1 वाजून 5 मिनिटांपासून 1.30 दरम्यान काय झालं याची माहिती देताना कर्नल कुरेशी म्हणाल्या, 'पहलगाम हल्ल्यात निष्पापांचा बळी गेल्यानं त्यांना न्याय देण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर लाँच करण्यात आलं होतं. ज्याअंतर्गत पाकिस्तानातील 9 तळांवर लक्ष्य साधत ते नष्ट करण्यात आले. गेल्या दशकभरापासून पाकिस्तानात दशहतवादाला खतपाणी मइळत आहे. यामध्ये भरती, प्रशिक्षण केंद्र आणि लाँचपॅडचा समावेश होता. जो पाकिस्तान आणि पीओजेकेमध्ये पसरला आहे.'

भारतीय सैन्यानं लक्ष्यांची निवड विश्वसनीय गोपनीय सूत्रांच्या माहितीआधारे करण्यात आली जेणेकरून दहशतवादाचा कणा मोडता येईल अशी माहिती या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिली. या हल्ल्यांमध्ये यामध्ये निर्दोष नागरिक आणि सार्वजनिक ठिकाणांना नुकसान पोहोचणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी नेमका कोणत्या दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्यात आला याची माहिती कर्नल कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांनी अतिशय परखड स्वरात दिली.

हल्ल्याची जबाबदारी:

द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) नावाच्या एका गटाने हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. हा गट UN-घोषित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तय्यबा (LeT) चं एक आडवळण आहे.

भारताने 2024 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या 1267 निर्बंध समितीच्या निरीक्षण पथकाला TRF बद्दल माहिती दिली होती, जिथे हा पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट असल्याचं नमूद केलं होतं.

पडद्यामागील सत्य:

भारताने 2023 च्या डिसेंबरमध्येही सांगितलं होतं की लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद हे TRF सारख्या लहान गटांद्वारे कार्यरत आहेत.

पाकिस्तानने UN सुरक्षा परिषदेच्या 25 एप्रिल 2025 च्या पत्रकार निवेदनातून TRF च्या उल्लेख काढण्याचा प्रयत्न केला होता.

अन्वेषणातून उघड झालेले तपशील:

पहलगाम हल्ल्याच्या चौकशीत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या संवादांचा पुरावा सापडला.

TRF च्या दाव्यांची पुष्टी लष्कर-ए-तय्यबाच्या सोशल मीडिया हँडलद्वारे झाली आहे.

साक्षीदारांच्या निवेदनांवर आधारित हल्लेखोरांची ओळख पटवण्यात आली आहे.

गुप्तचर यंत्रणांनी हल्ल्याचे सूत्रधार आणि पाठीराखे यांचा अचूक मागोवा घेतला आहे.

पाकिस्तानचे दहशतवादी इतिहास:

पाकिस्तानच्या सीमा पार दहशतवादाचा इतिहास दीर्घकाळाचा आहे आणि हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध झाले आहे.

जगभरातील दहशतवाद्यांसाठी पाकिस्तान हे सुरक्षित आश्रयस्थान आहे, जिथे UN-घोषित दहशतवादी मोकळेपणाने वावरतात.

फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) आणि इतर मंचांवर पाकिस्तानने जगाची दिशाभूल करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे.

साजिद मीर प्रकरण:

साजिद मीर याला मृत घोषित करण्यात आले होते.

परंतु, आंतरराष्ट्रीय दडपणामुळे तो जिवंत असल्याचं उघड झालं आणि त्याला अटक करण्यात आली. हे प्रकरण पाकिस्तानच्या दिशाभुलीचं ठळक उदाहरण आहे.