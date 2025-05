Operation Sindoor नंतर भारतातील 'ही' विमानतळं बंद; विमानप्रवास करणाऱ्यांसाठी स्पष्ट सूचना

Operation Sindoor Travel Advisory India: ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत भारतीय लष्करानं जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम इथं झालेल्या हल्ल्याचं जशात तसं दिलं आणि पाकिस्तान पुरता बिथरला. सीमाभागात पाकिस्तानकडून मंगळवारी रात्रीपासूनच कुरापती वाढल्या असून, शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यासोबतच पाककडून सातत्यानं भारतीय हवाई हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारतीय सैन्यानं हे प्रयत्न हाणून पाडले असले तरीही भारतात सतर्कतेचा इशारा म्हणून सर्व विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी काही महत्त्वाच्या आणि स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत.

इंडिगो एअरलाईन्सनं एक्सच्या माध्यमातून पोस्ट करत भारतीय क्षेत्र एअरस्पेसमध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अनुषंगानं श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंदीगढ आणि धरमशाला येथील ये-जा करणाऱ्या सर्व फ्लाईट अर्थात उड्डाणं प्रभावित होणार असल्याचं सांगितलं आहे. परिणामी विमानतळावर पोहोचण्याआधी प्रवाशांनी विमानाचं स्टेटस तपासून पाहावं आणि सर्व सूचनांनवर लक्ष ठेवावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. बीकानेरच्या दिशेनं जाणाऱ्या विमानसेवाही इथं प्रभावित होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार सद्यस्थिती लक्षात घेता उत्तर भारतातील धरमशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर आणि अमृतसर विमानतल पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर स्पाईसजेटनं प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या असून, त्यांनीही प्रवाशांना विमानाचं स्टेटट तपासूनच प्रवास करण्याचा सल्ला दिला आहे.

#6ETravelAdvisory: Due to changing airspace conditions in the region, our flights to and from #Srinagar, #Jammu, #Amritsar, #Leh, #Chandigarh and #Dharamshala are impacted. We request you to check your flight status at https://t.co/CjwsVzFov0 before reaching the airport. — IndiGo (@IndiGo6E) May 6, 2025

#TravelUpdate: Due to ongoing situation, airports in parts of northern India, including Dharamshala (DHM), Leh (IXL), Jammu (IXJ), Srinagar (SXR), and Amritsar (ATQ), are closed until further notice. Departures, arrivals, and consequential flights may be impacted. Passengers are… — SpiceJet (@flyspicejet) May 6, 2025

#TravelAdvisory In view of the prevailing situation, Air India has cancelled all its flights to and from the following stations – Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh and Rajkot – till 12 noon on 7 May, pending further updates from authorities.… — Air India (@airindia) May 6, 2025

एअर इंडियाच्या फ्लाईट रद्द

भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढलेला असतानाच एअर इंडियानं जम्‍मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंदीगढ आणि राजकोट येथील सर्व फ्लाईट तूर्तास दुपारी 12 वाजेपर्यंत रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर अमृतसर इथं पोहोचणाऱ्या दोन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना दिल्लीच्या दिशेनं वळवण्यात आल्याची माहिती एअर इंडियानं दिली आहे.