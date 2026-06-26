'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये शहीद झाले होते भारताचे 6 जवान; पहिल्यांदाच समोर आली नावं....

नवी दिल्ली | पाकिस्तानच्या खुरापती आणि भारतात घुसखोरी करण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांतूनच 2025 मध्ये काश्मीरच्या पगलगाम इथं एक भयंकर दहशतवादी हल्ला करण्यात आला. हा हल्ला इतक्या भीषण स्वरुपाचा होता, की यामध्ये 26 निष्पाप बळी गेले. देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला सुरुंग लावून झालेल्या याच हल्ल्याचा सूड उगवण्यासाठी भारत सरकारच्या आदेशानं लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर निशाणा साधला. ज्यानंतर ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पुढील काही दिवस भारत- पाकिस्तानमध्ये संघर्ष सुरू राहिला.
पाकिस्तानला भारतानं ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्तानं अनेक दणके दिले. मात्र, या मोहिमेत लष्कराच्या 6 जवानांना वीरमरण आलं. पहिल्यांदाच या जवानांची नावं भारत सरकारनं जाहीर करत त्यांच्या नावे शौर्य पुरस्कारांचीही घोषणा केली. शहीद जवानांमध्ये रायफलमॅन सुनील कुमार यांना मरणोत्तर वीर चक्र पुरस्कार मिळाला. तर, सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना वायु पदकानं सन्मानित करण्यात आलं. शहिदांमध्ये सुभेदार मेजर पवन कुमार, रायफलमॅन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूल मुरली नायक, हवालदार सुनील कुमार सिंह यांचा समावेश आहे.
शहिदांपैकी सुभेदार पवन कुमार हे मुख्यालय 10 इन्फेंट्री ब्रिगेडमध्ये तैनात होते. तर, रायफलमॅन सुनील कुमार 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फेंट्रीत तैनात होते. लान्स नायक दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट आणि अग्निवीर मूल मुरली नायक, 851 लाइट रेजिमेंटमध्ये तैनात होते. हवलदार सुनील कुमार सिंह, 237 फील्ड वर्कशॉपमध्ये आणि सार्जंट सुरेंद्र कुमार, 39 विंग, भारतीय वायुदलाच्या सेवेत तैनान होते.
केंद्र शासनाच्या वतीनं सर्व शहिरांचं नावं आणि त्यांची पथकं त्याबाबतची माहिती 'नॅशनल वॉर मेमोरियल'च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जोडण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक शहीद जवानाचं नाव इथं विटांवरही लिहिण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. नुकतंच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रायफलमॅन सुनील कुमार यांच्या नातेवाईकांना त्यांचं मरणोत्तर वीरचक्र प्रदान केलं. देशासाठी प्राण त्यागणाऱ्या या शहिदांची नावं समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा ऑपरेशन सिंदूरचे दिवस आणि भारताच्या लष्करातील प्रत्येक जवानानं केलेल्या साहसाचं प्रदर्शन जनसामान्यांचं सॅल्यूट मिळवून गेलं.