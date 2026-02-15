'ती मजा करायला गेली असेल, झाल्यावर येईल', लेक हरवल्याची तक्रार द्यायला आई गेली आणि पोलिसांनी...

Patana Crime: पोलीस म्हणजे कायद्याचे रक्षक असतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासन दिवसरात्र कार्यरत असते. पण काही अधिकाऱ्यांमुळे खाते बदनाम होत असल्याच्या घटना समोर येतात. मुलगी हरवल्याची तक्रार द्यायला गेलेल्या आईला पोलीस अधिकाऱ्यांकडून धक्कादायक अनुभव आला. हा प्रकार इतका वाईट होता की विधानसभेत याचे पडसाद उमटले. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
माझी मुलगी हरवली आहे, अशी तक्रार आईने पोलीस स्थानकात केली. त्यावर पोलिसांनी हे प्रकरणा गांभीर्याने घेण्याऐवजी मस्करीत घेतले. 'ती मजा करण्यासाठी गेली आहे, एन्जॉय करुन झाल्यावर परत येईल', अशी प्रतिक्रिया पोलिसांनी दिली. अशा प्रकारच्या हलक्या आणि अपमानजनक भाषेचा वापर करून पोलिसांनी तक्रारदाराची मदत नाकारली. हे शब्द आईच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे होते,
या प्रकरणाची माहिती मिळताच बिहारचे डीजीपी विनय कुमार यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने बोलण्यापूर्वी विचार करावा आणि योग्य शब्दांचा वापर करावा, असे ते म्हणाले. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी हमी त्यांनी दिली.विधानसभेत उपस्थित झालेल्या या मुद्द्याकडे पोलिस विभाग गांभीर्याने पाहत असल्याचेही ते म्हणाले.
राजदचे आमदार सुनील कुमार सिंह यांनी पटना पोलिसांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एका आईने आपल्या हरवलेल्या मुलीची तक्रार नोंदवण्यासाठी रामकृष्ण नगर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. मात्र, पोलिसांनी तिची FIR नोंदवण्यास नकार दिला. एवढंच नव्हे कर तिच्या काळजीची थट्टा केली. अशा प्रकारचे वागणे संपूर्ण पोलिस विभागाला लाजिरवाणे असल्याचे या मुद्द्याने सदनात गदारोळ माजला आणि विरोधकांनी पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेवर जोरदार हल्ला चढवला. हे प्रकरण महिलांच्या सुरक्षेशी निगडित असल्याने यावर चर्चा होणे गरजेचे होते.
पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला. हरवलेल्या मुलींचा शोध घेण्याऐवजी पोलीस अशी भाषा वापरतात हे अतिशय गंभीर आहे. अशा शब्दांचा कधीही स्वीकार करता येणार नाही, असे पप्पू यादव म्हणाले. त्यांनी पोलिसांच्या या दृष्टिकोनावर प्रश्न उपस्थित केले आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक संवेदनशीलता दाखवण्याची मागणी केली.
डीजीपीच्या आदेशानुसार, हे प्रकरण सखोल तपासले जात आहे. विधान परिषदमध्ये उठलेल्या या मुद्द्यावर पोलिस विभागाने त्वरित प्रतिसाद दिला. दोषींवर कारवाई होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय. यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे.