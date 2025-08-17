निवडणूक आयोगाच्या उत्तरावर काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रिया, 'असं वाटलं कोणीतरी भाजपचा...'

Conress On EC's reply: देशाच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलंय. 7 दिवसात शपथपत्र देण्याचं आवाहन निवडणूक आयोगानं राहुल गांधींना केलंय. यावर आता काँग्रेसकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पत्रकार परिषदेतील विधानांवर टीका केलीय. काय म्हणाले पवन खेरा? सविस्तर जाणून घेऊया.
'त्यांचे बोलणे ऐकून असे वाटले की जणू भाजपचा कोणता नेता बोलत आहे', असे वाटल्याचे खेरा म्हणाले. तसेच आयोगाने महादेवपुरा येथील 1 लाख मतदारांच्या मुद्द्यावर आयोगाने स्पष्ट उत्तर न दिल्याचा' आरोप त्यांनी केला. तसेच सीसीटीव्ही फुटेज 45 दिवसांनंतर गोपनीयतेच्या कारणास्तव देण्यास नकारण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर फुटेज शेअर करायचे नसेल, तर ते रेकॉर्ड का केले जाते? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
पवन खेरा यांनी सांगितले की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देणे अपेक्षित आहे, परंतु आयोग असंबंधित मुद्दे उपस्थित करून वेळ काढत आहे. त्यांनी विचारले की, भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांना सहा लोकसभा मतदारसंघांच्या डिजिटल मतदार याद्या कशा मिळाल्या, तर विरोधकांना त्या का दिल्या जात नाहीत? आयोगाच्या या दुटप्पी धोरणावर खेरा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेला ‘आश्चर्यकारक’ संबोधत आयोगावर पक्षपाताचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, बिहारमधील 65 लाख मतदारांच्या नावे वगळण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या सर्व याचिका फेटाळल्या. तरीही, आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशांना विरोध केला. रमेश यांनी आयोगाच्या प्रेस नोटवरही टीका केली, ज्यामुळे मतदार यादी सुधारण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर ढकलली गेली.
जयराम रमेश यांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांनी सासाराम येथून सुरू केलेल्या भारत जनबंधन मतदाता अधिकार यात्रेनंतर आयोगाने पत्रकार परिषद घेतली, परंतु गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही. आयोगाने गांधींना धमक्या दिल्याचा आरोपही रमेश यांनी केला, आणि आयोगाच्या पक्षपाती वृत्तीमुळे त्याची अक्षमता उघड झाल्याचे म्हटले.
राजद खासदार मनोज झा यांनी निवडणूक आयोगावर संविधानाचा अवमान केल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, आयोगाने कोणत्याही गंभीर प्रश्नाला उत्तर दिले नाही आणि संविधानाच्या नावाखाली त्याचे तुकडे केले जात आहेत. झा यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांचा उल्लेख करत आयोगाला आपली जबाबदारी समजून घेण्याचा सल्ला दिला.
उत्तर: निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या आरोपांबाबत ७ दिवसांत शपथपत्र देण्याचे आवाहन केले. यावर काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी तीव्र टीका करताना म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे बोलणे ऐकून असे वाटले की जणू भाजपचा कोणता नेता बोलत आहे. खेरा यांनी महादेवपुरा येथील १ लाख मतदारांच्या मुद्द्यावर आणि सीसीटीव्ही फुटेज न देण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी विचारले की, जर फुटेज शेअर करायचे नसेल, तर ते रेकॉर्ड का केले जाते?
उत्तर: जयराम रमेश यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेला ‘आश्चर्यकारक’ संबोधत आयोगावर पक्षपाताचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या याचिका फेटाळल्या, तरीही आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशांना विरोध केला. तसेच, आयोगाने मतदार यादी सुधारण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर ढकलल्याबद्दलही त्यांनी टीका केली. रमेश यांनी आयोगाने राहुल गांधींच्या प्रश्नांना ठोस उत्तरे न दिल्याचा आणि त्यांना धमक्या दिल्याचा आरोपही केला.
उत्तर: राजद खासदार मनोज झा यांनी निवडणूक आयोगावर संविधानाचा अवमान केल्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की, आयोगाने कोणत्याही गंभीर प्रश्नांना उत्तर दिले नाही आणि संविधानाच्या नावाखाली त्याचे तुकडे केले जात आहेत. झा यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांचा उल्लेख करत आयोगाला आपली जबाबदारी समजून घेण्याचा सल्ला दिला.